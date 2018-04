Monika Florczak-Wątor o referendum konsultacyjnym w sprawie nowej Konstytucji

Prezydent planuje przeprowadzenie referendum konsultacyjnego, które nie jest w polskim porzšdku prawnym przewidziane.

Krzysztof Szczucki w opublikowanym 10 marca 2018 r. na łamach „Rzeczpospolitej" artykule „Obywatel dochodzi do głosu – o referendum konstytucyjnym" przedstawił koncepcję zapowiadanego przez prezydenta referendum w sprawie zmiany konstytucji. Pomysł budzi wiele wštpliwoœci prawnych, a wspomniany artykuł tylko je potęguje. Krzysztof Szczucki apeluje, by spojrzeć na prezydenckš inicjatywę referendum (konsultacyjnego, jak je nazywa) „bez przyjmowania z góry, że jest efektem doraŸnych potrzeb politycznych". Zanim jednak spojrzymy w taki właœnie sposób na tę inicjatywę, wyjaœnijmy, czym jest referendum zgodnie z obowišzujšcš konstytucjš.

To forma sprawowania władzy przez naród

Otóż referendum to instytucja demokracji bezpoœredniej, za pomocš której „Naród sprawuje władzę bezpoœrednio" (art. 4 konstytucji). Jest to zatem procedura umożliwiajšca obywatelom podjęcie okreœlonej decyzji w sposób wišżšcy dla organów władzy publicznej.

Konstytucja zna referendum ogólnokrajowe i lokalne, wœród referendów ogólnokrajowych wyróżnia referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa; zatwierdzajšce zmianę konstytucji oraz referendum wyrażajšce zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej. Żadne z nich nie jest referendum konsultacyjnym. Możliwoœci przeprowadzenia takiego referendum konstytucja nie przewiduje. Można by zapytać, dlaczego. OdpowiedŸ nie budzi żadnych wštpliwoœci. Dlatego że konstytucja traktuje obywateli poważnie. Referendum to nie konsultacje społeczne, nie jest ono również jakšœ ankietš czy sondażem. To forma bezpoœredniego sprawowania władzy przez naród.

Także ustawa o referendum ogólnokrajowym z 2003 r. nie wprowadza możliwoœci przeprowadzenia referendum konsultacyjnego. Skoro bowiem można przeprowadzać konsultacje społeczne, to po co sprowadzać do tego samego poziomu konstytucyjnš instytucję referendum?

Ustawa mówi natomiast o tym, że wynik referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa jest wišżšcy wówczas, gdy wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Innymi słowy, jeœli wspomniany próg frekwencji nie zostanie przekroczony, to wynik referendum będzie niewišżšcy. I właœnie takie referendum, którego wynik nie wišże organów państwa, jest w literaturze przedmiotu okreœlane mianem referendum konsultacyjnego. Warto jednak podkreœlić, że może ono okazać się konsultacyjne dopiero po jego przeprowadzeniu i ustaleniu, ile osób wzięło w nim udział. Taki konsultacyjny skutek referendum nie jest przy tym z góry zakładany przez organ, który je zarzšdza. Wszak organ ten nie powinien być zainteresowany tym, by w referendum wzięło udział jak najmniej obywateli.

Jeœli więc chodzi o inicjatywę prezydenta w takim kształcie, jak przedstawia jš autor, to nasuwajš się nam już w tym miejscu trzy wnioski. Po pierwsze, prezydent planuje zorganizować referendum konsultacyjne, które nie jest w polskim porzšdku prawnym przewidziane. Po drugie, chce zasięgnšć opinii obywateli, wykorzystujšc do tego instytucję służšcš bezpoœredniemu sprawowaniu przez nich władzy. Po trzecie, z góry zakłada, iż niewielu obywateli weŸmie udział w tym referendum, dzięki czemu będzie ono miało konsultacyjny – a zatem niewišżšcy dla organów państwa – charakter.

Zatwierdzenie zmian, których nie będzie

W pierwszym zdaniu swojego tekstu autor pisze: „Referendum konsultacyjne, ogłaszane w trybie przewidzianym dla spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, nie będzie referendum konstytucyjnym w œcisłym znaczeniu tego słowa, raczej zatwierdzajšcym zmiany w konstytucji". Przyznam szczerze, że trudno zrozumieć, o co tu chodzi. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa regulowane przez art. 125 konstytucji to zupełnie inne referendum niż to zatwierdzajšce zmiany w konstytucji, które regulowane jest przez jej art. 235 ust. 6. Połšczenie tych dwóch referendów w jedno zaiste nie wchodzi w rachubę, choćby z tego powodu, że inny jest tryb zarzšdzenia obu referendów, ich przedmiot i w końcu zupełnie inne skutki prawne. Tylko autor zapewne raczy wiedzieć, co oznacza, że nie będzie to „referendum konstytucyjne w œcisłym znaczeniu tego słowa". Może lepiej uczciwie powiedzieć, że będzie to referendum niekonstytucyjne, czyli takie, którego konstytucja nie dopuszcza?

Dalej autor stwierdza, że referendum „zatwierdzajšce zmiany w konstytucji", jak je nazywa, „nie ma na celu zatwierdzenia uchwalonych już zmian, bo takich nie ma". Czy jest więc możliwoœć zatwierdzenia czegoœ, czego nie ma? Autor zdaje się sugerować, że prezydent planuje przedstawić obywatelom „do zatwierdzenia" coœ, czego nie będzie, a zatem blankietowš zmianę w konstytucji. Czy jest to poważne traktowanie obywateli?

Któż nie widzi potrzeby zmiany?

Autor pisze, że owo referendum zatwierdzajšce zmianę w konstytucji, której to zmiany w momencie przedłożenia do zatwierdzenia nie będzie, „ma na celu zapytanie Polaków, czy w ogóle widzš potrzebę zmiany ustawy zasadniczej". Tak sformułowane pytanie doprawdy może dziwić, bo przecież istniejš instytucje sondażowe, które w sposób profesjonalny mogš takie pytanie obywatelom zadać i przekazać prezydentowi odpowiedŸ.

Zapewne też wspomniane instytucje zwróciłyby prezydentowi uwagę, że z metodologicznego punktu widzenia nie jest to dobrze sformułowane pytanie. Jak bowiem odpowiedzieć na pytanie o to, czy w ogóle widzimy potrzebę zmiany ustawy zasadniczej? Nie jest to pytanie o to, czy chcemy zmiany konstytucji, ale czy widzimy potrzebę i czy widzimy jš „w ogóle". Równie dobrze prezydent może zapytać, czy obywatele widzš w ogóle potrzebę zmiany kodeksu cywilnego, karnego czy postępowania administracyjnego. OdpowiedŸ będzie zawsze taka sama, bo kto powie, że nie widzi w ogóle? A już prawnik widzi potrzebę zmiany zapewne każdego aktu prawnego.

Czy teraz zatem prezydent przed każdym wystšpieniem z inicjatywš ustawodawczš planuje pytać obywateli, czy „w ogóle widzš potrzebę" zmiany aktu prawnego, który on chciałby zmienić? I czy planuje pytać o to w referendum konsultacyjnym zatwierdzajšcym zmianę w tym akcie, której to zmiany jeszcze nie będzie? Wszak to prosta droga do degradowania konstytucyjnej instytucji referendum do poziomu badania sondażowego.

To nie jest sondaż opinii

I dalej autor pisze, że jeœli obywatele odpowiedzš, że „w ogóle widzš potrzebę zmiany w konstytucji", to w referendum zostanš zapytani o to, „jakie obszary i na ile należy zmodyfikować lub zupełnie zmienić". Od razu jednak zastrzega, że w owym referendum konsultacyjnym zatwierdzajšcym zmianę w konstytucji, której to zmiany jednak nie będzie, wcale nie chodzi o to, by obywatele mogli swobodnie wskazać, co i jak zmienić. Autor z rozbrajajšcš szczeroœciš przyznaje bowiem, że planowane referendum konsultacyjne „nie daje możliwoœci otwartego wypowiedzenia się o obecnej ustawie zasadniczej i ewentualnej koniecznoœci jej nowelizacji. Można będzie tylko wypowiedzieć się o wariantach, które zostanš ustalone w postanowieniu Prezydenta RP zatwierdzonym przez Senat".

A zatem chodzi o zapytanie obywateli, co sšdzš o propozycjach prezydenta dotyczšcych zmiany konstytucji. Czy faktycznie na takie pytanie obywatele muszš odpowiadać w referendum, w którym nie mogš przedstawić własnych propozycji ani wskazać propozycji alternatywnych do tych, które zostały im przedstawione? Referendum to naprawdę poważna instytucja konstytucyjna, która nie jest – wbrew temu, co pisze autor – „swoistš ankietš".

Każdego konstytucjonalistę, a zwłaszcza tego pamiętajšcego okres PRL, musi również razić stwierdzenie autora, że ustawa zasadnicza to „deklaracja wspólnoty politycznej", która uzyska „znacznie silniejszš legitymację", jeœli włšczy się obywateli w proces debaty konstytucyjnej. Abstrahujšc od tego, że referendum nie jest procesem debaty konstytucyjnej, ale sposobem podejmowania wišżšcej decyzji przez naród, warto przypomnieć autorowi, że deklaracjš politycznš była Konstytucja PRL z 1952 r. Obecna nie jest żadnš deklaracjš, lecz aktem normatywnym o najsilniejszej legitymacji demokratycznej, bo została przygotowana i uchwalona przez tych, których suweren bezpoœrednio wybrał, zatwierdzona bezpoœrednio przez suwerena w drodze referendum, a następnie podpisana i ogłoszona przez tego, którego suweren bezpoœrednio powołał.

Czy ma legitymizować gremium ekspercko-polityczne?

I w końcu ostatnia rzecz: skutki prawne owego referendum konsultacyjnego zatwierdzajšcego zmianę w konstytucji, której w momencie przedłożenia do zatwierdzenia nie będzie. Otóż autor pisze, że zgodnie z ustawš o referendum ogólnokrajowym właœciwe organy państwowe podejmujš niezwłocznie czynnoœci w celu realizacji wišżšcego wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem poprzez wydanie aktów normatywnych bšdŸ podjęcie innych decyzji. Dodajmy tylko, co autor przemilczał, że ta sama ustawa wyraŸnie mówi o tym, iż owe czynnoœci majš zostać dokonane „nie póŸniej jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sšdu Najwyższego o ważnoœci referendum w Dzienniku Ustaw". Jeœli zatem obywatele w referendum odpowiedzš, że sš za okreœlonš zmianš konstytucji, to zmiana konstytucji będzie musiała zostać dokonana we wspomnianym terminie 60 dni, albo przynajmniej w tym terminie powinien zostać przedłożony w Sejmie projekt owej zmiany. Czy w tak krótkim terminie jest możliwe przygotowanie poważnego projektu zmiany konstytucji? Oczywiœcie nie, więc sam pomysł opisywania skutków tego referendum za pomocš tego właœnie przepisu ustawy wydaje się niepoważny.

Dziwi również proponowany przez autora sposób wprowadzenia w życie wyniku referendum. Otóż uważa on, że wykonanie wyniku referendum „mogłoby polegać na utworzeniu komisji konstytucyjnej lub innego gremium ekspercko-politycznego"(!) do opracowania „projektu nowej konstytucji, uwzględniajšcego wynik głosowania". A zatem wynik owego referendum konsultacyjnego miałby legitymizować działanie jakiegoœ „innego gremium ekspercko-politycznego", które przygotuje projekt konstytucji, tej, która wczeœniej została w referendum zatwierdzona, choć nie była wówczas jeszcze znana.

W tym kontekœcie wyrażony przez autora apel, by spojrzeć na inicjatywę prezydenta „bez przyjmowania z góry, że jest efektem doraŸnych potrzeb politycznych", wydaje się co najmniej groteskowy. Podobnie jak kończšce jego tekst stwierdzenie, że w ten sposób zostanie przeprowadzone „referendum, którego istotš będzie przecież nie uchwalenie nowej konstytucji, ale rozstrzygnięcie dopiero potrzeby rozpoczęcia stosownych procedur".

Autorka jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego, członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego