Jakob Maziarz: IPN ujawnia, a archiwa zamykają

Akt hitlerowców jeszcze nie poznamy - pisze doktor nauk prawnych z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przypadajšca 24 lutego szeœćdziesišta pišta rocznica œmierci generała Fieldorfa-Nila, zamordowanego w mokotowskim więzieniu na podstawie wyroku Sšdu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 16 kwietnia 1952 r. i wyroku Sšdu Najwyższego z 20 paŸdziernika 1952 r., jak i obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych sš z pewnoœciš znakomitš okazjš do refleksji nad niełatwš najnowszš historiš. Te rocznice mogš być jednak także impulsem do uœwiadomienia sobie, że w majestacie obecnego prawa o tym mordzie sšdowym przez najbliższe lata nie dowiemy się niczego więcej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie dlatego jednak, że nie zachowały się Ÿródła albo temat ten nie budzi zainteresowania badaczy. Ustawodawca skutecznie zablokował znakomitš częœć prac nad historiš polskiego wymiaru sprawiedliwoœci ostatnich 70 lat, a przez to nad historiš jego funkcjonariuszy i ofiar, a także tych, którzy doczekali się sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

Bez echa przeszła nowelizacja ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokonana na podstawie ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, której mocš ustanawiano bezwzględne czasowe ograniczenia w udostępnianiu pewnych kategorii materiałów archiwalnych. I tak oto, ustawodawca zdecydował, że akta spraw sšdowych udostępnione być mogš dopiero po 70 latach od prawomocnego zakończenia postępowania (art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy archiwalnej).

Od zasady tej nie przewidziano wyjštków (poza oczywiœcie dostępem do akt stron postępowania), w tym dla dziennikarzy i naukowców. Ustawa, na podstawie której dokonano tak drastycznego ograniczenia dostępu do akt, stanowi implementację tzw. dyrektywy re-use, która miała doprowadzić do szerszego dostępu obywateli do materiałów wytworzonych przez władze publiczne. Zamiast tego jednak, w polskich warunkach, jeszcze na etapie prac przedsejmowych dokonano wrzutki legislacyjnej, niezwišzanej zupełnie z celem ustawy, której intencjš było jak najszersze ograniczenie dostępu do materiałów archiwalnych. Dotyczy to nie tylko akt spraw sšdowych, ale dokumentacji medycznej (udostępnianej po stu latach od wytworzenia), aktów notarialnych i dokumentacji ksišg wieczystych (udostępnianych po 70 latach), dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (udostępnianej po 50 latach) ewidencji ludnoœci (udostępnianych po 30 latach). Do czasu niezbyt udanej implementacji dyrektywy okres ten był jednolity i wynosił 30 lat. Ponadto dla celów nauki i kultury materiały te mogły być udostępniane wczeœniej.

O ile intencja ochrony prywatnoœci na pierwszy rzut oka wydaje się szczytna, o tyle dziwi, dlaczego ustawodawcy tak zależy na ochronie prywatnoœci gauleitera Prus Wschodnich Ericha Kocha (którego akta będš dostępne dopiero w 2029 r.), dowódcy SS i Policji w Warszawie Arpada Wiganda (którego akta będš dostępne już w 2020 r.) i setek innych niemieckich zbrodniarzy sšdzonych po wojnie. Z tych samych powodów ustawodawca nie pozwala na zainteresowanie procesem wspomnianego na poczštku generała Nila (dostęp do akt będzie możliwy dopiero w 2022 r.), tysięcy żołnierzy podziemia niepodległoœciowego skazanych po wojnie, działaczy opozycji w PRL, rzeczywistych lub urojonych wrogów władzy ludowej oraz pospolitych kryminalistów. Jest to tym bardziej dziwne, że w tym samym czasie na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej dziennikarzom lub naukowcom udostępnia się akta operacyjne służb specjalnych zawierajšce dużo bardziej wrażliwe dane, dotyczšce choćby spraw rodzinnych i intymnych, a pochodzšce nie z lat 40. lub 50., ale nawet z końca lat 80. XX wieku.

Jedynš instytucjš publicznš, która zainteresowała się tš problematykš, jest sejmowa Komisja Petycji, która w czerwcu 2017 r. uchwaliła dezyderat numer 45 skierowany do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w którym stwierdziła: „dostęp do materiałów archiwalnych dla celów badań naukowych został nadmiernie ograniczony [...] Komisja oczekuje od rzšdu wniesienia projektu nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, która rozszerzy i ułatwi dostęp do materiałów archiwalnych dla badań naukowych".

Co ciekawe, ze stanowiskiem Komisji zgodzili się zarówno przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obecni na posiedzeniu, jak i sam wicepremier Piotr Gliński, który w odpowiedzi na dezyderat stwierdził, że dostęp do materiałów archiwalnych został nadmierne ograniczony. Na tym jednak sprawa się zakończyła i pomimo upływu dwóch lat od nowelizacji ustawy nic w tej sprawie nie zmieniło się na lepsze. Poselska interpelacja numer 18329 skierowana w tej sprawie w grudniu 2017 r. nie doczekała się konkretnej odpowiedzi, a jedynie zapewnień – złożonych zresztš po upływie konstytucyjnego terminu – że cały czas trwajš prace nad zmianš obowišzujšcych przepisów. Ktokolwiek miał do czynienia z instytucjami publicznymi w Polsce, powinien zdawać sobie sprawę, że – niestety – zawsze i czasami za wszelkš cenę usiłujš one ograniczyć liczbę swoich klientów. Lobby archiwalnemu udało się skutecznie zamknšć przed społeczeństwem setki kilometrów akt, nie tylko sšdowych, choć ta zmiana wydaje się najbardziej kontrowersyjna. Nie ma chyba zatem co się dziwić Rosji, że ogranicza dostęp polskim badaczom do materiałów przechowywanych w swoich archiwach, skoro i tak łatwiej obecnie uzyskać dostęp do akt katyńskich albo archiwum KGB, niż do akt spraw sšdowych z ostatnich 70 lat zgromadzonych w Polsce. ?

Autor jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego