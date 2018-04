Paweł Lewandowski o Konstytucji biznesu: Sejm przesadził z lakonicznością

Szczególny charakter ustawy nie licuje z jej ogólnoœciš.

Sejm przyjšł najważniejszy element pakietu tzw. konstytucji biznesu, ustawę – Prawo przedsiębiorców. Zastšpi ona ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej (u.s.d.g.). Wprowadza wiele zmian, z których częœć zasługuje na przychylnoœć i uznanie (np. art. 8), a do częœci można zgłaszać uwagi i zastrzeżenia.

Już sam tytuł ustawy akcentuje kluczowš rolę i znaczenie przedsiębiorcy jako podmiotu wszelkich przyznanych mu praw. Traci je działalnoœć gospodarcza i swoboda jej prowadzenia, choć już art. 2 deklaruje wolnoœć jej podejmowania, wykonywania i zakończenia. Z przejawów tych każdy może korzystać na równych prawach. Podstawowa zasada ustroju gospodarczego RP, tj. wolnoœć działalnoœci gospodarczej, nie ma jednak charakteru absolutnego i nieograniczonego.

Ustawa w rozdziale 4 „Reglamentacja działalnoœci gospodarczej" wprowadza wyjštki od zasady swobody, poprzez trzy ustawowe postaci przejęte z ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej: koncesje, zezwolenia i wpis do rejestru działalnoœci regulowanej. Ustawodawca pozostawił oba klasyczne przejawy reglamentacji (koncesja i zezwolenie) mimo stosunkowo niewielu różnic. W uzasadnieniu do projektu wskazano dystynkcje między nimi. Najistotniejszš jest ta dotyczšca katalogu dziedzin objętych każdš z nich. Kolejna – organ rozstrzygajšcy w przedmiocie jej udzielenia (przyznania, dokonania wpisu) – jest naturalnš tego konsekwencjš i wynika z podziału zadań między organy. Odmiennoœć charakteru prawnego decyzji przyznajšcej koncesję bšdŸ zezwolenie istniała już w ustawie z 2004 r.

Różnice się zacierajš

Tak znaczna rewolucja w prawie przedsiębiorczoœci byłaby okazjš do dalszego wyswobodzenia działalnoœci gospodarczej spod reglamentacji. Może właœciwsze byłoby pozostawienie jednej formy opartej na uprzedniej kontroli spełniania warunków jej prowadzenia, która mogłaby nosić nazwę koncesji. Mimo akcentowanych w uzasadnieniu różnic nie przybierajš one takich rozmiarów, a wręcz w porównaniu z ich klasycznymi formami, dalej się zacierajš.

Zdaniem samego projektodawcy, co wyłania się z treœci uzasadnienia, prawo przedsiębiorców ma zajšć centralne miejsce w regulacji, dlatego skrótowoœć ujęcia niektórych kwestii mimo wszystko budzi zastrzeżenia. Takie wrażenie nasuwa się po analizie rozdziału 4., a szczególnie po jego porównaniu z jeszcze obowišzujšcš ustawš o swobodzie działalnoœci gospodarczej. Jej zaletš jest katalog dziedzin koncesjonowanych zawarty w art. 46 ust. 1. Powinien on, moim zdaniem, znaleŸć się też w projektowanym tekœcie z uwagi na jego ochronny charakter, który uwypukla się w zw. z ust 3 art. 46 u.s.d.g., obligujšcym do nowelizacji ust. 1, w przypadku wprowadzenia kolejnych rodzajów działalnoœci koncesjonowanej. Brak odpowiednika art. 46 u.s.d.g. skutkować może niekontrolowanym rozrostem dziedzin koncesjonowanych.

Zabrakło zdecydowania

Szczególny charakter ustawy nie licuje z jej ogólnoœciš. Odesłanie do odrębnych ustaw w kwestii zakresu i warunków wykonywania działalnoœci gospodarczej podlegajšcej koncesjonowaniu, w tym zasad oraz trybu udzielania, zmiany, zawieszenia, cofnięcia albo ograniczenia koncesji, nie jest zabiegiem optymalnym. Ustawa, trzon regulacji przedsiębiorczoœci, powinna zawierać przepisy generalne, wspólne dla wszystkich obszarów reglamentowanej działalnoœci. Argument o „uspójnieniu ram reglamentacji" nie przekonuje. Ustawa nie reguluje na poziomie ogólnym, jak przeprowadzone będzie postępowanie w przedmiocie udzielenia koncesji, a może to być zarówno rozprawa administracyjna, jak i przetarg (argument z art. 39 ust. 1 pkt 3), przy czym nie wskazano kiedy i który spoœród nich znajdzie zastosowanie. Wydaje się, że decydujšc się na całoœciowe zastšpienie u.s.d.g. nowym aktem prawnym, ustawodawca powinien rozstrzygnšć i zdecydować, czy zasadniejsze będzie przeprowadzenie przetargu, czy też rozprawy administracyjnej i regulacja taka powinna expressis verbis znaleŸć odzwierciedlenie w ustawie. Wydaje się, że właœciwsze byłoby przywrócenie występujšcej w ustawie z 1999 r. – Prawo działalnoœci gospodarczej, rozprawy administracyjnej, charakteryzujšcej się możliwoœciš przedstawiania własnych zalet oraz wad konkurentów. Przetarg, w którym podstawowym kryterium wyboru koncesjonariuszy jest wysokoœć zadeklarowanej opłaty, nie jest optymalnym rozwišzaniem i postuluje się odejœcie od niego.

Prawo przedsiębiorców nie przewiduje też możliwoœci udzielenia promesy koncesji, co także uznać należy za rozwišzanie niewłaœciwe. Promesa daje podmiotom zamierzajšcym starać się o uzyskanie koncesji pewien poziom bezpieczeństwa, że przy spełnieniu okreœlonych warunków koncesja zostanie im udzielona. Taki „wentyl bezpieczeństwa" jest konieczny szczególnie ze względu na uznaniowy charakter decyzji koncesyjnej, w której organ jedynie może udzielić koncesji, a o odmowie decydujš kryteria nieostre, przybierajšce postać klauzul generalnych. Może się zatem zdarzyć, że poniesienie nakładów finansowych zwišzanych z rozpoczęciem działalnoœci koncesjonowanej narazi przedsiębiorcę na znaczne, acz niepotrzebne koszty.

Jeszcze bardziej lakoniczne jest uregulowanie reglamentacji działalnoœci gospodarczej w postaci zezwolenia. Przepis stanowi jedynie blankietowe odesłanie do ustaw odrębnych, nie wskazujšc nawet – jak czyni to u.s.d.g. – kategorii działalnoœci wymagajšcych uzyskania zezwolenia.

Ostatniš postaciš reglamentacji działalnoœci gospodarczej jest wpis do rejestru działalnoœci regulowanej. W kwestii terminologicznej poprawniej prezentuje się u.s.d.g, która posługuje się pojęciem działalnoœci regulowanej, jako formš reglamentacji, nie zaœ samym wpisem, który ma charakter techniczny. Prawo przedsiębiorców nie reguluje kwestii proceduralnych uzyskania wpisu do rejestru działalnoœci regulowanej, co uważam za jej mankament. U.s.d.g. wprowadzała ogólnš zasadę uzyskiwania wpisu do rejestru w terminie siedmiu dni od dnia wpływu do organu prawidłowego i kompletnego wniosku. Wskazywała też skutek niedochowania ustawowego siedmiodniowego terminu, co dyscyplinowało organy, dajšc jednoczeœnie przedsiębiorcy możliwoœć legalnego podjęcia działalnoœci regulowanej w przypadku niezamieszczenia wpisu. Prawo przedsiębiorców nie wskazuje tych okolicznoœci. Odsyłanie w tak ważnej kwestii do ustaw odrębnych jest niezasadne. Ustawa, o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorczoœci, powinna w zasadniczych kwestiach zabierać głos. Wprowadzenie do porzšdku prawnego okreœlonej instytucji musi wišzać się z pewnym stopniem jej uogólnienia, tak aby rodzaje działalnoœci majšce być dziedzinami regulowanymi znalazły model odpowiedniego zachowania na poziomie lex generalis. Mnożenie wyjštków „rozwadnia" regulację (art. 104 w zw. z art. 16 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalnoœci leczniczej).

Pożyteczne porzšdki

Jako błędny potraktować również należy przepis art. 43 ust. 2 zd. 2 nowej ustawy, zgodnie z którym przedsiębiorca podlegajšcy wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) może złożyć wniosek wraz z oœwiadczeniem w urzędzie gminy, wskazujšc organ prowadzšcy rejestr działalnoœci regulowanej. Nasuwa się pytanie, czemu takie uprawnienie zostało przyznane jedynie przedsiębiorcom jednoosobowym. Czy podmioty podlegajšce wpisowi do KRS, nie mogłyby z niego skorzystać? Ponadto zastanawia, dlaczego ów wniosek może być składany do urzędu gminy, skoro CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właœciwy do spraw gospodarki, a przekazywanie danych i informacji do oraz z CEIDG odbywa się za poœrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG lub innego, zintegrowanego z nim systemu. Wniosek składany w postaci papierowej jawi się zatem jako wyjštek od postaci elektronicznej, a tymczasem na potrzeby wpisu do rejestru działalnoœci regulowanej przybiera postać podstawowš i wyłšcznš. Przyjmujšc zasadę legalnoœci, złożenie stosownej informacji za poœrednictwem systemu teleinformatycznego nie będzie możliwe.

Zaletš nowej ustawy jest wyeliminowanie innych poza trzema wymienionymi postaci reglamentacji, tzn. zgód, licencji, pozwoleń. Miały one charakter prawny zezwoleń wydawanych na tych samych zasadach, a samo tylko mnożenie nazw nie wprowadzało nowej jakoœci. Brak było dla takiego zabiegu legislacyjnego dodatkowego uzasadnienia. Zmiana ta bez wštpienia uporzšdkuje nomenklaturę i uporzšdkuje tę postać reglamentacji działalnoœci gospodarczej.

Reasumujšc, oceniam negatywnie zaproponowanš zmianę. To wręcz krok wstecz, w odniesieniu do prawa z 2004 r. Nowe prawo wymaga interwencji ustawodawcy, jednak nie w proponowanym kierunku. Lakonicznoœć ustawy nie jest jej zaletš, wręcz podaje w wštpliwoœć sens wprowadzanej nowelizacji. ?

Autor jest adwokatem i asystentem w Katedrze Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego WPiA UWM w Olsztynie