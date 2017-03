Sądy same nie zbudują autorytetu

Foto: Fotorzepa, Roman Bosiacki

Jeśli ktoś miał jeszcze nadzieję, że same sądy się usprawnią, zbudują autorytet trzeciej władzy, to kolejny sondaż chyba pozbawia go złudzeń. Poprawy nie ma, mimo ciągłych nakładów na sądy i wielorakich reform.