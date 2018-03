Jak wziąć udział w tej akcji

A wystarczyłoby, gdyby sędzia wyłšczył się z prowadzenia sprawy...

Za miesišc wejdzie w życie nowa ustawa o Sšdzie Najwyższym. O najważniejszych kwestiach w niej zawartych napisano już bardzo dużo. Jednak niespodziewanie pojawił się w niej przepis, który dla przeciętnego sędziego może mieć nie mniejsze znaczenie, niż skrócenie kadencji pierwszej prezes SN, przeniesienie w stan spoczynku 40 proc. składu SN czy nowy model postępowania dyscyplinarnego.

Dotychczas sędziowie mieli ustawowy zakaz posiadania więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego. Mniejsze udziały wpisywali jedynie do oœwiadczeń majštkowych, od zeszłego roku upublicznianych. Tak było przez lata.

Podczas prac nad poprawkami w Komisji Sprawiedliwoœci 6 grudnia 2017 r., poseł Stanisław Piotrowicz poddał pod głosowanie „wrzutkę" w postaci poprawki nr 34. Dotyczyła znaczšcego ograniczenia korzystania z akcji i udziałów w spółkach przez sędziów sšdów powszechnych. Poprawkę zgłosił klub Prawa i Sprawiedliwoœci, więc przeszła bez problemów. Również bez problemów poprawka została przyjęta na posiedzeniu plenarnym dwa dni póŸniej. Potem szybko Senat i prezydent, no i mamy bubel prawny.

Już sam sposób procedowania budzi poważne zastrzeżenia. „Wrzutki" nie sš uzasadniane i potrafiš zaskakiwać nawet profesjonalnego odbiorcę, nie mówišc o przeciętnym obywatelu. I nie jest tu żadnym usprawiedliwieniem, że taktyka ta była stosowana także przez posłów PO w poprzedniej kadencji.

Zgodnie z nowelš zyski z posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego sędzia przekazuje na wskazane przez siebie cele publiczne albo na odrębny rachunek bankowy, z którego będzie mógł korzystać dopiero po przejœciu w stan spoczynku. Niewykonanie tego obowišzku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu.

Na pozór wszystko jest jasne. Chodzi o uniemożliwienie korzystania z dochodów pochodzšcych z akcji lub udziałów w spółkach. Dlaczego? Poprawki zgłaszane na komisji nie sš uzasadniane, więc oficjalnego uzasadnienia brak. Można się jedynie domyœlać, że chodzi o uniknięcie konfliktu interesów, gdy rozstrzygane sš sprawy spółki, której akcje sędzia posiada.

Czy uzyskiwanie przez sędziego dochodów z niewielkich (do 10 proc.) pakietów akcji i udziałów jest na tyle istotne, aby ograniczać prawo do inwestowania na giełdzie uczciwie zarobionych pieniędzy? Nie wydaje mi się. Gdyby istotnie wystšpił konflikt interesów (co może zdarzyć się bardzo rzadko), jest przecież instytucja wyłšczenia sędziego. Przecież sędziowie też ludzie i majš rozmaite inne stosunki prawne z różnymi podmiotami. Kupujš i serwisujš samochody, majš telefony komórkowe czy telewizję kablowš. Wszystko to zgodnie z umowami, które wišżš znacznie mocniej niż posiadanie kilku akcji. Warto też zauważyć, że tego rodzaju ograniczeń nie majš przedstawiciele innych władz, a sam premier Morawiecki do niedawna inwestował na giełdzie i nie widział w tym żadnego problemu. A przecież parlamentarzystom czy członkom rzšdu dużo łatwiej o konflikt interesów niż sędziom.

Załóżmy jednak przez chwilę, że ustawodawca ma rację i uzasadnione jest traktowanie sędziów jak chłopów pańszczyŸnianych, którzy majš liczne obowišzki, ale nie powinni mieć praw przysługujšcych każdemu obywatelowi. Takie założenie tylko pogarsza sytuację. Wprowadzony przepis jest bowiem tak fatalnie skonstruowany, że może być z niego więcej szkody niż pożytku.

Co na to suweren

Przede wszystkim niejasny jest jego zakres. Odwołuje się on bowiem wprost do zakazu posiadania akcji lub udziałów przekraczajšcych 10 proc. kapitału zakładowego. Czyli na pierwszy rzut oka chodzi o zyski z akcji i udziałów, których sędzia i tak nie może posiadać. Takie rozwišzanie miałoby nawet pewien sens. Skoro bowiem sędzia przekroczy obowišzujšcy limit 10 proc. akcji lub udziałów, to spotyka go sankcja w postaci zakazu korzystania z zysków z tego zbyt dużego pakietu. Do sytuacji takiej może dojœć najzupełniej legalnie, np. po przyjęciu przez sędziego spadku. Wówczas jednak przepis dotyczyłby bardzo nielicznych przypadków, kiedy sędzia odziedziczył większy niż 10 proc. pakiet akcji i akurat nie zdšżył ich sprzedać przed wypłatš dywidendy.

Czy to jedyna możliwa interpretacja? Niekoniecznie. Może bowiem ustawodawca miał na myœli nie tylko akcje lub udziały powyżej 10 proc. kapitału, ale wszystkie? Co prawda z przepisu to nie wynika, ale takiego wniosku wykluczyć nie można. Nie wiadomo zatem, czy będzie uznawane, że przepis dotyczy powyżej 10 proc. akcji, czy też wszystkich. Zgodnie z ogólnymi zasadami należałoby w pierwszej kolejnoœci stosować wykładnię gramatycznš. Jaka jednak będzie nowa wykładnia prawa, uwzględniajšca podmiotowoœć państwa polskiego oraz wolę suwerena wyrażonš dwa lata temu w akcie głosowania?

Drugi zasadniczy problem to sposób rozumienia pojęcia zysków z posiadanych akcji lub udziałów. Na pewno w tym pojęciu znajdzie się wypłata dywidendy. Czy tylko? Czy kwoty uzyskane ze sprzedaży akcji sš zyskiem, czy też nie? Czy za zysk należy uznać tylko różnicę między cenš nabycia a cenš sprzedaży akcji? Pewnš podpowiedŸ mogš tu dawać przepisy ustawy o PIT, która wyraŸnie wskazuje, że przychodem jest dywidenda oraz œrodki ze sprzedaży udziałów (akcji). Gdyby więc interpretować omawiany przepis œciœle, posiadanie akcji może rodzić zysk jedynie przy nabyciu dywidendy lub praw poboru albo sprzedaży akcji. Tyle wynikałoby z klasycznej wykładni prawa. W jakim kierunku pójdzie praktyka – nie wiadomo.

Największy problem będzie miał sędzia, którego małżonek prowadzi biznes, np. w formie spółki z o.o. i czerpie z tego zyski. Co prawda dla spółki wspólnikiem będzie małżonek, ale czy w takiej sytuacji jego zysk nie może być uznany za podlegajšcy restrykcjom zysk sędziego? Zyski z akcji małżonka wchodzš w skład majštku wspólnego, ale przepis mówi o zyskach z akcji posiadanych przez sędziego, a nie przez małżonka w ramach majštku odrębnego. Ustawodawca tego problemu nie zauważa.

Kwestia przynależnoœci do majštku wspólnego udziałów nabytych przez małżonka jest trudna i niejednoznaczna. Przedstawiciele doktryny prezentujš tu całkowicie rozbieżne poglšdy – od potwierdzenia do negacji. Również Sšd Najwyższy rozstrzygał te kwestie rozbieżnie. Generalnie jest więc problem. Nie wiadomo, czy zyski z akcji i udziałów należšcych do małżonka sędziego majš podlegać restrykcjom przewidzianym w nowelizacji, czy też nie.

Niech się spakuje

Problem jest bardzo poważny, bo skutkiem naruszenia tego przepisu jest złożenie sędziego z urzędu. A na dwuwładzy ustawodaczo-wykonawczej nie zrobi pewnie większego wrażenia, że jest to tryb usunięcia sędziego nieznany konstytucji.

Poza tym zupełnie nie wiadomo, jak miałaby wyglšdać zrzeczenie się urzędu. Żadnego trybu nie przewidziano. Wyglšda na to, że zdaniem ustawodawcy sędzia-akcjonariusz po prostu się spakuje i odejdzie z urzędu. Nie jest to jednak takie proste, zwłaszcza wobec licznych wštpliwoœci, co do zakresu obowišzywania tego przepisu. Łatwo można sobie wyobrazić, że sędzia w dobrej wierze uzna, że ten przepis go nie dotyczy i spokojnie będzie orzekał, a ktoœ przy okazji jakiejœ kontroli stwierdzi, że tak właœciwie to kilka lat temu sędzia zrzekł się urzędu... .

Jak widać, problemów nie brakuje. Ich rozwišzaniem byłaby szybka sprzedaż akcji lub udziałów, zanim nowelizacja wejdzie w życie. Albo szybkie ustanowienie rozdzielnoœci majštkowej.Nawet jednak po sprzedaży problemy mogš pozostać, bo na otrzymanym z domu maklerskiego druku PIT będzie widniał dochód z całego 2018 r., bez rozróżnienia, czy został osišgnięty przed wejœciem w życie ustawy czy póŸniej. Nie ma też żadnego przepisu, który by mówił, że obowišzek dotyczy zysku osišgniętego po wejœciu w życie ustawy. Nie da się wykluczyć, że nawet sprzedaż akcji przed 3 kwietnia nie uchroni sędziego przed skutkiem w postaci złożenia urzędu. Poza tym – czy to jest cel ustawodawcy?

Z ostatniej chwili: Ministerstwo Sprawiedliwoœci oficjalnie potwierdziło, że przygotowuje nowelizację nieszczęsnego przepisu. Miejmy nadzieję, że rozwieje ona wštpliwoœci i zdšży wejœć w życie przed krytycznš datš 3 kwietnia.

Autor jest sędziš Sšdu Okręgowego w Płocku, prezesem Oddziału Płockiego SSP Iustitia.