Dariusz Czajkowski: Sędzia ukradł cebulę

Trwa ogólnonarodowa debata nad postępkiem sędziego Mirosława Topyły, który na stacji benzynowej wrzucił do kieszeni cudze 50 zł.

Każdy Polak, którego choć trochę interesujš sprawy publiczne, wydał już w tej sprawie wyrok na podstawie kilkusekundowego telewizyjnego newsa z zapisem z monitoringu. Zatroskany o zawodowy wizerunek œrodowiska, w poczuciu obywatelskiego obowišzku, składam więc publiczne zawiadomienie i samooskarżenie:

Poniżej dalsza częœć artykułu

30 maja 2017 r. około godziny 10.30 ze sklepu spożywczego na granicy państwowej w Ogrodnikach usiłowałem wynieœć – bez uiszczenia opłaty – dwie cebule o łšcznej wartoœci 1 zł 16 gr. Sprzedawczyni dogoniła mnie przed sklepem, robišc mi awanturę z powodu mojego karygodnego postępku.

Okolicznoœciš obcišżajšcš czynu było to, że połasiłem się na towar o tak niskiej wartoœci, a wszystko odbyło się – o zgrozo – na oczach innych przedstawicieli kasty: dwóch sędziów niższego szczebla i emerytowanego zastępcy dyrektora zakładu poprawczego. To nic, że prywatnie sš to moi koledzy, z którymi razem robiłem zakupy przed zagranicznš wyprawš na ryby. Nie jest to dla mnie żadnym usprawiedliwieniem, a tak właœciwie to powinno być poczytane na mojš niekorzyœć. Wszak zapłaciłem za kilka koszyków ze wspólnymi zakupami, a połasiłem się na taki drobiazg...

Było tak. Moja wrodzona pazernoœć zwyciężyła nad uczciwoœciš i gubišc czujnoœć sprzedawczyni, uiœciłem blisko dwieœcie złotych za zakupy, a skradziony towar, bez wczeœniejszego zeskanowania, wrzuciłem przy kasie bezpoœrednio do reklamówki... Kamery to widziały! Myœlę, że moi koledzy musieli się ze mnš solidaryzować w tym haniebnym postępku. Wprawdzie nie uzgadniałem z nimi kradzieży cebuli, ale znajšc deprawację tego œrodowiska, jestem przekonany, że głęboko mi kibicowali.

Proszę zatem o najwyższy wymiar kary i złożenie mnie z urzędu. Dla kolegów sędziów też o jakšœ karę proszę – przecież tam byli.

Nie wiem, czy ten satyryczny ,,donos" (opisywane zdarzenie istotnie miało miejsce) zostanie przez czytelnika odebrany zgodnie z mojš intencjš.

Jako sędzia z przeszło dwudziestoletnim doœwiadczeniem zawodowym nie odważyłbym się nigdy wydać wyroku w sprawie kradzieży na stacji benzynowej na podstawie samego tylko zapisu monitoringu, bez wnikliwej analizy całoœci akt postępowania i okolicznoœci sprawy. Jaka była reakcja obwinionego bezpoœrednio po zatrzymaniu go? Jak się zachowywał, co mówił, jak tę sytuację tłumaczył? To fakt, że film z monitoringu jest na pierwszy rzut oka porażajšcy, ale każdy czyn przestępny składa się przecież z dwóch elementów: strony przedmiotowej (czyli jak się człowiek zachowuje) oraz podmiotowej (jego stosunku psychicznego do tego zachowania). Czy sam film potrafi zdekodować to drugie?

Nie sšdŸmy tak łatwo, abyœmy nie byli sšdzeni. ?

Autor jest sędziš Sšdu Apelacyjnego w Białymstoku