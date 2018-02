Aborcja: debata o człowieczeństwie

Prawo w czasach wojny o kulturę. Historia pewnego orzeczenia - częœć druga

Wydane w styczniu 1973 r. przez Sšd Najwyższy orzeczenie Roe v. Wade było jednym z przejawów dramatycznych zmian kulturowych w latach 60., które przebudowały dotychczasowš amerykańskš politykę i programy partyjne. Narastajšca wówczas rewolucja seksualna i feminizm rozsadziły tradycyjnš etykę i instytucjonalne relacje między płciami. Rewolucji tej poddali się również sędziowie Sadu Najwyższego, który już w 1965 r., w oparciu o nowš antropologię „wyboru" jako podstawy prawa, wydał orzeczenie „Griswold v.Connecticut".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Prawo do prywatnoœci...

Stało się ono „Pearl Harbor amerykańskiej wojny o kulturę, konfliktu nad moralnymi i kulturowymi podstawami demokracji, kształtujšc [amerykańskš] politykę na dwa pokolenia". Zrodziło jš orzeczenie Eisenstadt v. Baird z 1972 r., w którym sšd arbitralnie zdefiniował ochronę „prawa do prywatnoœci" jako całoœć autonomicznych decyzji w kwestii seksualnoœci na pary niemałżeńskie, i doprowadziło w 1973 r. do Roe v. Wade, w którym tak rozumianym „prawem do prywatnoœci" uzasadnił uznanie prawa do aborcji za konstytucyjne.

Sformułowanie „prawa do prywatnoœci" w sprawie Griswold v. Connecticut dało podstawę żšdaniu prawa do aborcji przez kobiety jako absolutnego prawa podmiotowego. Kobiety, po ustanowieniu rozwodu bez orzekania o winie, zlikwidowaniu instytucjonalnych i emocjonalnych gwarancji bezpieczeństwa, z presjš na rozwój zawodowy jako najważniejszy wymiar samorealizacji z jednoczesnym uczynieniem z nich towaru na wolnym rynku seksualnym, mniej lub bardziej œwiadomie szukały, wraz z mężczyznami stojšcymi w pierwszym szeregu walki o aborcje, utylitarnych sposobów „posprzštania" konsekwencji nieuporzšdkowanej seksualnoœci. Konstytucyjne „prawo do prywatnoœci" i aborcji wywiedzione z narzuconej przez sšd antropologii wolnego wyboru jako podstawy prawa podmiotowego znakomicie współgrało z takš indywidualistycznš kulturš.

Sprawę Roe v. Wade rozpoczęła organizacja Planned Parenthood. Znalazła ona Norme McCorvey – dziewczynę ze zdemoralizowanego œrodowiska, w cišży, która w domniemaniu pochodziła z gwałtu. W jej imieniu można było przetestować w sšdach możliwoœć obalenia jako niekonstytucyjnego prawa Texasu zakazujšcego aborcji. W systemie amerykańskim taka procedura nigdy nie może być dokonywana z urzędu, lecz jedynie w wyniku konkretnego sporu, który po przejœciu wszystkich szczebli sšdownictwa federalnego może być przyjęty przez Sšd Najwyższy, ustanawiajšcy tym samym ostateczne prawo konstytucyjne. Praktykš różnych grup interesów jest zatem prowokowanie, wszczynanie i finansowanie takich sporów. McCorvey pod fikcyjnym nazwiskiem Jane Roe wyraziła zgodę na reprezentowanie jej przez prawników Planned Parenthood i pozwała prokuratora hrabstwa Dallas Henry' ego Wade'a.

Orzeczenie Roe v. Wade podjęte większoœciš siedmiu do dwóch głosów uznało, iż „prawo do prywatnoœci" może także obejmować decyzje kobiety dotyczšce aborcji. Prawo to musiało być jednak ograniczone „legitymowanymi interesami [danego] stanu regulujšcymi aborcję: ochronš zdrowia kobiety i ...potencjalnego życia ludzkiego". Dla właœciwego „ważenia" interesów stanu i prawa kobiety do aborcji sšd powišzał regulacje stanowe z trzecim trymestrem cišży i tzw. momentem „żywotnoœci" płodu. Z naukowego punktu widzenia był to podział czysto arbitralny.

...i do decydowania

W konsekwencji Sšd Najwyższy uznał za niekonstytucyjne wszystkie antyaborcyjne prawa w stanach. W swojej większoœciowej opinii sędzia H.A. Blackmun nakreœlił niezbyt prawdziwš historię aborcji w Stanach Zjednoczonych i podparł się stanowiskiem różnych œrodowisk medycznych i Stowarzyszenia Prawników Amerykańskich (American Bar Association). Uzasadnienie oparł jednak na konstytucyjnym „prawie do prywatnoœci" sformułowanym w Griswold v Connecticut i „wolnoœci" zawartej w klauzuli „właœciwego procesu" rozumianej nie proceduralnie, ale materialnie. Stwierdził, iż pewne fundamentalne prawa konstytucyjne nie mogły być naruszane mimo dochowania starannoœci proceduralnej. Tym samym nadał sobie wyłšczne prawo decydowania o fundamentalnych wartoœciach ustroju amerykańskiego, uznajšc działania innych władz konstytucyjnych w tym zakresie, także legislatur, za nielegitymizowane.

Orzeczenie wywołało olbrzymi sprzeciw, różnie argumentowany, dużej częœci Amerykanów. Spowodowało trwały podział na obozy zwolenników aborcji (pro-choice) i jej przeciwników (pro-life). Wywołało też gwałtownš dyskusję o legitymacji władzy sędziowskiej w systemie demokratycznym.

Konflikt ten narastał w całym œwiecie Zachodu przechodzšcym od lat 60. gwałtowne zmiany kulturowe, rozpoczynajšc powstanie globalnego ruchu wspierajšcego zmianę statusu aborcji w dokumentach organizacji międzynarodowych i uczynienia z niej prawa człowieka jako prawa interpretowanego ostatecznie i jedynie w œwietle liberalno-lewicowej antropologii. Orzeczenie sprowokowało jednoczeœnie powstanie œwiatowego ruchu obrońców życia „pro-life".

Autor jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego