Jak zmienić procedurę cywilną, żeby zlikwidować przewlekłość postępowań

Można łatwo usprawnić procesy, trzeba tylko chcieć

Aby zmieniać obecnš procedurę, trzeba wiedzieć, czego oczekuje obywatel od sšdu. Tymczasem potrzeby stron, w tym przedsiębiorców, nie zostały należycie zdiagnozowane. Z uzasadnienia do projektu zmian w procedurze cywilnej wyraŸnie wynika, że likwiduje się przeszkody dla sędziego, a w ogóle nie przewiduje zmian korzystnych dla obywateli.

Nie da się zlikwidować przewlekłoœci sšdowej poprzez ponowne sformalizowanie procesu dla stron. Trzeba wprowadzić rzeczywiste narzędzia dyscyplinujšce sšd do sprawnego orzekania przy zachowaniu zasady, że wyrok ma być sprawiedliwy i zrozumiały. Dla przedsiębiorców istotne jest też, by mieć narzędzia szybkiej i skutecznej egzekucji wyroku z majštku dłużnika, dopóki jest to jeszcze możliwe, czyli zanim dłużnik stanie się bankrutem. Aby tego dokonać, trzeba przeanalizować cykl windykacji długu z punktu widzenia wierzyciela i jego oczekiwań, a następnie dostosować do tego procedurę. Ta musi bowiem gwarantować wierzycielowi pewnoœć egzekucji, ale też być jak najmniej ucišżliwa dla dłużnika.

Przegadane pozwy

Uważny obserwator procesu cywilnego z łatwoœciš spostrzeże, że procedura w sprawach o zapłatę wymaga konkretnych zmian.

Po pierwsze, zasadš powinno być, że roszczenia, których pozwany nie kwestionuje, nie powinny wymagać od powoda podawania wszystkich możliwych twierdzeń i dowodów. Przecież to także komplikuje proces, a za chwilę i tak sšd wezwie powoda do ich powtórzenia w odpowiedzi na zarzuty pozwanego, i tak w kółko. Bioršc pod uwagę iloœć nakazów zapłaty, które podlegajš uprawomocnieniu, taka zmiana usprawni pracę sšdu, a co więcej, przyspieszy wydawanie samych nakazów zapłaty. Obecne rozwišzania sš irracjonalne i kłopotliwe dla stron, a nawet dla samego sšdu. Pozwy przestały być lapidarne, sš przegadane, pełne niepotrzebnej argumentacji, polegajšcej na kopiowaniu tez i orzeczeń z programów prawniczych.

Po drugie, należy wprowadzić dwie kategorie spraw w zależnoœci od wartoœci przedmiotu sporu, tj. procedury uproszczonej do sporów o wartoœci do 25 tys. zł (wraz z możliwoœciš ustalenia stanu majštkowego dłużnika przez komornika sšdowego do wartoœci przedmiotu sporu na moment złożenia pozwu) i procedury zwykłej, do spraw o wartoœci ponad 25 tys. zł (wraz z możliwoœciš ustalenia stanu majštkowego dłużnika przez komornika sšdowego do wartoœci przedmiotu sporu, a także w przypadku przedsiębiorców z możliwoœciš zabezpieczenia roszczenia w momencie złożenia pozwu na majštku ruchomym i nieruchomym dłużnika).

Wskazane procedury (uproszczona i zwykła) powinny być poprzedzone możliwoœciš wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a możliwoœć ustalenia stanu majštkowego lub zabezpieczenia byłaby oznaczana przez sšd na nakazie zapłaty poprzez odpowiedniš adnotację, bez koniecznoœci wydawania odrębnych postanowień.

Proœciej znaczy szybciej

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym powinno być możliwe poprzez złożenie pozwu, w którym powód byłby zobowišzany udowodnić swoje roszczenie i przedstawić dowody, ale nie byłby na ten moment procesu obwarowany prekluzjš procesowš. Musiałby natomiast udowodnić, że doszło wczeœniej do wezwania do dobrowolnego uregulowania zobowišzania. Sšd byłby zobowišzany wydać nakaz zapłaty w terminie 14 dni, a w razie odmowy skierować sprawę do trybu uproszczonego lub zwykłego.

Dopiero w trybie zwykłym sšd stosowałby zasadę koncentracji dowodów, nakazujšc stronom przedstawienie wszelkich faktów i dowodów w sprawie na 14 dni przed dniem wyznaczonej rozprawy, która musiałaby się odbyć do 30 dni od dnia skierowania sprawy do trybu uproszczonego lub zwykłego. NajpóŸniej na siedem dni przed dniem wyznaczonej rozprawy strony powinny mieć prawo wymieniać się pismami. W razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty sšd postępowałby tak samo, jak w wypadku niewydania nakazu zapłaty.

W razie zawarcia w pozwie wniosku o ustalenie stanu majštku przez komornika lub zabezpieczenia roszczenia nakaz zapłaty powinien być wysyłany siedem dni wczeœniej do powoda niż do pozwanego, aby powód mógł „zabezpieczyć" swoje roszczenie. Wizyta komornika przed otrzymaniem pozwu mogłaby skłonić dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowišzania, gdyby nie chciał wyjawiać majštku, który w przyszłoœci mógłby stanowić podstawę do egzekucji, albo też nie chciałby, aby na jego majštku dokonywane było zabezpieczenie. Spłata zobowišzania powodowałaby, że sšd musiałby tylko umorzyć postępowanie i zwrócić nadpłacone koszty procesu.

Ustalenie stanu majštku dłużnika wraz z pouczeniem o odpowiedzialnoœci karnej za usuwanie jego składników skutecznie powinno zabezpieczyć przyszłš egzekucję i nie byłoby ucišżliwe. Przy większych kwotach zabezpieczenie na majštku dłużnika powinno być dokonywane w taki sposób, aby było to jak najmniej dla niego ucišżliwe. Powód wszczynałby proces z nadziejš, że wyrok da się w przyszłoœci wyegzekwować, bo ryzyko, że dłużnik zacznie w toku procesu wyzbywać się majštku, byłoby znacznie mniejsze niż obecnie.

Sędzia ma się tłumaczyć

Sędzia powinien dokonywać czynnoœci w sprawie, dopiero gdy trafiałaby do trybu uproszczonego lub zwykłego, a wszelkie czynnoœci zwišzane z nakazami lub nakładaniem klauzuli wykonalnoœci powinni wykonywać referendarze lub asystenci sšdowi, z tym zastrzeżeniem, że z powodu ich braku odpadłby obowišzek pisania uzasadnień. To bowiem powinno być tylko i wyłšcznie domenš sędziów.

Należy zmienić mechanizm dyscyplinowania sędziów z powodu przewlekłoœci postępowania. Dotychczasowa instytucja „karania" Skarbu Państwa za działania sędziów jest nieskuteczna i zwiększa jeszcze przewlekłoœć danego postępowania. Dlatego też aby proces był skuteczny, terminy sšdowe nie mogš pozostać tylko instrukcyjnymi. Powinny być œciœle przestrzegane. Sšd powinien ponosić konsekwencje doprowadzenia do przewlekłoœci postępowania, skoro strony za niedochowanie terminu mogš przegrać sprawę czy też stracić możliwoœć skorzystania z dobrodziejstwa dwuinstancyjnoœci.

Sędzia, który nie jest w stanie załatwić sprawy w terminie, powinien się z tego umieć wytłumaczyć. Ostateczna ocena, czy nie dochodzi do przewlekłoœci zawinionej, powinna być weryfikowana na wniosek strony na zasadach obowišzujšcych w kodeksie postępowania administracyjnego, a za udowodnionš przewlekłoœć sędziego należy ukarać: czy to brakiem możliwoœci bycia patronem czy utratš częœci wynagrodzenia.

Odcišżenie sędziów od spraw technicznych i powierzenie im tylko spraw merytorycznych przy jednoczesnym wprowadzeniu systemu odpowiedzialnoœci sędziego za przewlekłoœć postępowania powinno doprowadzić do zlikwidowania przewlekłoœci postępowań w procedurze cywilnej, a nie tylko w sprawach o zapłatę.

Autorzy sš adwokatami