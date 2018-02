Kiedy zaczyna się człowiek? - Joanna Parafianowicz o debacie nt. ograniczenia dopuszczalności aborcji

Trudno byłoby ustalić jednoznacznie moment, w którym powstaje człowiek. Przyjęcie tego lub innego stanowiska zależne jest od wyznawanego œwiatopoglšdu.

Kardynał Józef Glemp stwierdził niegdyœ, że państwo i Koœciół działajš w dwóch różnych płaszczyznach. Warto jednak pamiętać, iż na styku sfery państwowej i koœcielnej zawsze jest człowiek. Z perspektywy Koœcioła – osoba wymagajšca troski i wsparcia, dla państwa – podmiot praw i obowišzków. Uznanie obu płaszczyzn bez uszczerbku dla człowieczeństwa – matki i płodu – w kontekœcie powracajšcej debaty o ograniczeniu dopuszczalnoœci aborcji jest wyzwaniem, które nakłada na ustawodawcę obowišzek udzielenia karkołomnej odpowiedzi na pytanie o to, kiedy zaczyna się człowiek.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kodeks Gracjana z XII w. traktował aborcję jako zabójstwo, o ile doszło do niej w czasie, gdy płód był już uformowany. Œwięty Tomasz był zdania, że musi minšć pewien czas od poczęcia, by przyjšć, że płód jest obdarzony duszš, zaœ œwięty Augustyn nauczał, że płód „uczłowieczał się" po 40 dniach od poczęcia chłopców i po 80 dniach – dziewczynek.

Pomijajšc niezrozumienie dla tezy, iż komórki płodu stajš się męskim przedstawicielem ludzkoœci wczeœniej niŸli damskim, warto mieć œwiadomoœć, iż nie znajduje podstaw obecnie postulowane, rygorystyczne stanowisko, iż godnoœć ludzkš płód ma od chwili poczęcia i z tego względu od tegoż momentu objęty być powinien ochronš prawnš – z jednoczesnym pozbawieniem tej ochrony matki. Ani w nauce Koœcioła, do której częœć zwolenników poglšdu się odwołuje, ani w racjonalnym rozumowaniu, lecz głównie w poglšdach polityków, którzy zwykli odwracać uwagę od bieżšcych problemów, z którymi boryka się państwo.

W Polsce obowišzuje całkowity zakaz aborcji, zaœ prawo przewiduje trzy przypadki, w których wyłšcza się karnš bezprawnoœć czynu.

Trudno byłoby ustalić jednoznacznie moment, w którym powstaje człowiek. Przyjęcie tego lub innego stanowiska zależne jest od wyznawanego œwiatopoglšdu. Ważne jednak, by wszystkie strony debaty publicznej, bez pełnego przekonania o wyższoœci swojego poglšdu nad innymi, umiały wsłuchać się w argumenty pozostałych i okazać wzajemny szacunek. Osoby opowiadajšce się za pełnym prawem kobiety do aborcji powinny go okazać poglšdom Koœcioła i zwolennikom jego nauki, a ortodoksyjni zwolennicy ograniczania możliwoœci usuwania cišży – prawu kobiety do decydowania o własnym ciele i życiu, zaœ Koœciół – tajemnicy biologii, która to nauka nie potrafi jak dotšd rozstrzygnšć o chwili powstania człowieka.

Nie zaszkodziłoby także, aby mężczyŸni, którzy najchętniej wypowiadajš się o aborcji, byli łaskawi powœcišgać w sobie potrzebę rozstrzygania za kogoœ problemów, które nigdy ich nie dotknš i apostołowania na rzecz wyższoœci człowieczeństwa płodu nad człowieczeństwem matki. Chyba że nie przeraża ich myœl wyrażona niegdyœ przez Annę Walentynowicz, iż można się zdecydować na urodzenie dziecka wyłšcznie ze strachu przed więzieniem.

Autorka jest adwokatem, redaktorem naczelnym „Pokoju adwokackiego" (www.pokojadwokacki.pl), członkiem NRA