Finlandia: małżeństwa homoseksualne niezagrożone

Przeciwnikom małżeństw jednopłciowych udało się poddać pod głosowanie inicjatywę obywatelską, której celem było uchylenie ustawy przyjętej w 2014 roku. Ma wejść w życie z początkiem marca. Zrównuje ona małżeństwa jednopłciowe z małżeństwami heteroseksualnymi - będą one mieć prawo do adoptowania dzieci i noszenia wspólnego nazwiska.

Deputowani konserwatywnej partii Finowie zebrali ponad 50 tys. podpisów wymaganych do tego, by parlament debatował nad cofnięciem zmian. Argumentowali, że dzieci mają prawo, by mieć matkę i ojca. Ich postulaty jednak zostały odrzucone, a ustawa wejdzie w życie zgodnie z planem.

Finlandia, która od 2002 r. umożliwia rejestrację związków partnerskich, była ostatnim krajem nordyckim, który nie zezwalał na małżeństwa jednopłciowe.