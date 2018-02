Rząd nie przekonał sędziów

W styczniu Europejski Trybunału Praw Człowieka wydał dwa wyroki przeciwko Polsce oraz parę ciekawych komunikatów.

Pierwszy wskazuje na wcišż poważne trudnoœci polskich sšdów z rozpoznawaniem wniosków o powrót dziecka na podstawie konwencji haskiej. W drugim Trybunał zwrócił uwagę na przesłanki rzetelnoœci postępowania karnego, gdy na rozprawie nie zostanie przesłuchany współoskarżony.

Problemy z konwencjš

Pierwszy wyrok ETPCz z 18 stycznia 2018 r. w sprawie Oller Kamińska przeciwko Polsce) dotyczył powrotu do irlandzkiej matki dziecka uprowadzonego przez ojca. Przed wyjazdem dziecka z ojcem na wakacje do Polski w 2009 r., skarżšca, by mieć pewnoœć, że wróci ono do Irlandii, uzyskała orzeczenie sšdu irlandzkiego, że może wyjechać do Polski na 1,5 miesišca oraz że miejscem jego pobytu jest Irlandia. Ponieważ dziecko nie wróciło, skarżšca wystšpiła z wnioskiem o jego powrót na podstawie konwencji haskiej. Sšdy polskie nie uwzględniły jej wniosku. Wskazały na poważne ryzyko, że powrót naraziłby je na szkodę fizycznš lub psychicznš albo postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia. Sšdy wskazały, iż dziecko chciało zostać w Polsce i było bardziej zwišzane z ojcem. Skarżšca odzyskała je dopiero w 2012 r. po wytoczeniu kolejnego postępowania o wykonanie orzeczenia sšdu irlandzkiego. Zarzuciła polskim sšdom niezapewnienie sprawnego powrotu córki po uprowadzeniu, pomimo dwóch orzeczeń irlandzkich sšdów. Ponadto polskie sšdy nie uczyniły wszystkiego, co możliwe, aby wyegzekwować te orzeczenia.

Stwierdzajšc jednomyœlnie naruszenie art. 8 (prawo do poszanowania życia rodzinnego) konwencji, Trybunał zaznaczył wagę sprawnoœci postępowania przy wykonywaniu orzeczeń jej dotyczšcych czy też rozporzšdzenia Bruksela II bis. Podkreœlił, że upływ czasu zagraża nieodwracalnie sytuacji rodzica niebędšcego rezydentem państwa, w którym przebywa dziecko. Dodatkowo, jak długo postanowienie o powrocie dziecka pozostaje w mocy, istnieje domniemanie, że powrót następuje w najlepszym interesie dziecka. Podsumowujšc, ETPCz uznał, że polskie władze nie działały sprawnie, jak tego wymaga prawo unijne. Trybunału nie przekonał argument rzšdu, że długoœć postępowania wynikała z jego trudnoœci. Ponadto, sšdy wydawały czasami sprzeczne decyzje. To już trzecie w cišgu ostatnich dwóch lat orzeczenie ETPCz dotyczšce konwencji haskiej, które wskazuje na trudnoœci polskich sšdów z interpretacjš postanowień tego międzynarodowego instrumentu służšcego przede wszystkim przywróceniu dziecka do sytuacji sprzed uprowadzenia, nieprzesšdzajšcego kwestii władzy rodzicielskiej czy opieki.

Decydujšce wyjaœnienia

Sprawa Kuchta przeciwko Polsce (wyrok ETPCz z 23 stycznia 2018 r.,) dotyczyła skargi na nierzetelnoœć postępowania karnego z uwagi na skazanie oskarżonego na podstawie zeznań współoskarżonego bez możliwoœci jego przesłuchania. Chodziło o skazanie oœmiu osób, w tym skarżšcego za oszustwa w zawieraniu umów abonamentowych i pozyskiwaniu telefonów komórkowych po preferencyjnych stawkach, przeznaczonych dla parafii katolickich. Decydujšcym dla skazania dowodem były wyjaœnienia głównego oskarżonego, P.N., przedstawiciela handlowego. Ten, przyznajšc się do zarzuconych czynów, potwierdził, że wszyscy oskarżeni byli œwiadomi bezprawnoœci procederu. Uwzględnienie przez sšd wniosku o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecnoœć P.N. i odczytanie jego wyjaœnień pozbawiało możliwoœci zadawania mu pytań oraz konfrontacji.

Trybunał przyznał, że nawet gdyby P.N. został wezwany na rozprawę, mógłby skorzystać z prawa odmowy składania wyjaœnień. Nie było więc gwarancji zadania mu pytań. Ponadto z uzasadnień wyroków sšdów krajowych nie wynikało jednoznacznie, by wyjaœnienia P.N. były decydujšce. Sšdy bowiem oparły się na całokształcie zebranego materiału. Mimo to Trybunał uznał, że w kwestii skazania dowód z wyjaœnień P.N. był decydujšcy. Co więcej, ani sędzia, ani skarżšcy nie mogli obserwować P.N. podczas jego przesłuchania, a więc ocenić jego wiarygodnoœci. W tej sprawie Trybunał odniósł się do standardów wynikajšcych z wczeœniejszych wyroków: Al. Khawaja i Tahery przeciwko Wielkiej Brytanii i Schatschaschwili przeciwko Niemcom. Do decydujšcych zeznań nieobecnych œwiadków należy stosować te same standardy co do wyjaœnień nieobecnych współoskarżonych. Uznał, że skarżšcy nie miał wystarczajšcej i odpowiedniej możliwoœci zakwestionowania wyjaœnień P.N., stanowišcych kluczowy dowód w jego skazaniu i stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit d) konwencji.

Autor jest adwokatem i głównym specjalistš w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, twórcš bloga o ETPCz: eutryb.blogspot.com