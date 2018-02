KRS: sędziowie po dwóch stronach lustra

Nie jest powiedziane, że kandydaci jakiejœ partii będš prowadzili politykę tejże.

Znamy już nazwiska sędziów startujšcych do Krajowej Rady Sšdownictwa w nowym trybie. Trybie – jak podkreœla długi szereg uchwał podejmowanych przez œrodowisko sędziowskie – niekonstytucyjnym. Na nic zdały się apele organizacji sędziowskich, połšczone z groŸbami usunięcia z organizacji. Nie przyniosły efektu liczne apele samorzšdów sędziowskich z terenu całej Polski, które wzywały do bojkotu. Nawet groŸba postępowań dyscyplinarnych i pozbawienia stanu spoczynku, jaka padła ze strony działaczy Stowarzyszenia Sędziów Themis, nie zmieniły zamiaru pretendentów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wszyscy ludzie Iustitii

Dla osób trochę słabiej zorientowanych w wewnętrznych sprawach œrodowiska sędziowskiego może być zaskoczeniem, że znaczna częœć kandydatów to członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, którego władze do ostatniej chwili walczyły o sukces bojkotu. I nie sš to jacyœ szeregowi, nieznani nikomu członkowie, ale czołowi działacze, którzy w ostatnich latach wywarli istotne piętno na funkcjonowaniu tej organizacji. Wœród kandydatów znajdziemy sędziego Marka Jaskulskiego z Poznania, aktualnego członka Komisji Rewizyjnej Iustitii, i wiceprezesa poznańskiego oddziału tej organizacji, który – obok rzecznika prasowego Iustitii sędziego Bartłomieja Przymusińskiego – jest od lat czołowym działaczem sędziowskim na terenie Wielkopolski. Na liœcie jest też sędzia Maciej Nawacki – nowy prezes Sšdu Rejonowego w Olsztynie, znany od lat działacz Iustiti z tamtego terenu, w 2013 r. kandydat do zarzšdu Iustitii, który chciał utworzyć ówczesny pretendent do fotela prezesa Bartłomiej Przymusiński. I wreszcie – last but not least – kandydatem do KRS jest sędzia Rafał Puchalski – ostatnio wicedyrektor departamentu w MS, wczeœniej założyciel i administrator „jakobińskiego" Forum Sędziów RP, wiceprezes i członek zarzšdu Iustitii, wieloletni prezes oddziału przemyskiego tejże.

Wœród kandydatów do KRS naliczyłem oœmioro członków Iustitii. Gdyby wszyscy weszli w skład KRS, byłby to największy liczebny sukces tej organizacji w historii. Do tej pory bowiem najwięcej członków – szeœcioro – Iustitia miała po wyborach w 2010 r. Był to jednak stan chwilowy, bo zaraz sędzia Waldemar Żurek odszedł z Iustitii, zakładajšc nowe stowarzyszenie Themis. Wkrótce potem odeszły dwie kolejne członkinie KRS: Maria Motylska-Kucharczyk, a po około roku Ewa Barnaszewska i stan członków tej organizacji w KRS spadł do trzech. Gdyby jeszcze władze centralne Stowarzyszenia nie przyjęły koncepcji bojkotu i na szeœć miejsc przeznaczonych dla opozycji przedstawiły swoich kandydatów – dominacja członków Iustitii w KRS byłaby absolutna.

Poszperajmy w przeszłoœci

Władze Iustitii jednak jakoœ wcale się nie cieszš i do ostatniej chwili starajš się nakłonić swoich członków do rezygnacji z kandydowania. Bezskutecznie rzecz jasna. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego z jednej strony duża częœć œrodowiska wzywa do bojkotu, a z drugiej grupa prominentnych działaczy tego œrodowiska decyduje się na krok zgoła odmienny?

Najczęœciej podawanš odpowiedziš jest pęd do kariery powodujšcy zmianę dotychczasowych poglšdów. Poglšd ten – przynajmniej w odniesieniu do osób, które znam z dotychczasowej działalnoœci na rzecz œrodowiska sędziowskiego, bo za wszystkich trudno się wypowiadać – jest jednak mocno krzywdzšcy. Drugim częstym motywem jest bliska znajomoœć z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem. Jest to rzecz jasna prawdš – sędzia Piebiak był w ostatnim dziesięcioleciu jednym z ważniejszych działaczy Iustitii (w randze wiceprezesa i członka zarzšdu) i dobrze zna większoœć uczestników każdej ze stron obecnego sporu, nie wyłšczajšc niżej podpisanego. Sama znajomoœć niczego jednak nie wyjaœnia, skoro częœć dawnych znajomych wiceministra stoi obecnie w zupełnie innym miejscu.

Wydaje się, że odpowiedzi szukać należy raczej w dotychczasowej historii wyborów do Krajowej Rady Sšdownictwa. Historii – co trzeba podkreœlić – właœciwie zupełnie nieznanej szerokiej opinii publicznej. Były to bowiem czasy, gdy ustrój sšdownictwa nie obchodził właœciwie nikogo poza wšskim gronem pasjonatów i nawet takie wydarzenie, jak œmierć Pierwszego Prezesa Sšdu Najwyższego Stanisława Dšbrowskiego (pištej osoby w państwie) w 2014 r. przeszła właœciwie bez echa. A co dopiero mówić o takim wydarzeniu jak wybory do KRS, o której istnieniu – poza œrodowiskiem prawniczym i dziennikarskim – niemal nikt nie wiedział. Ten stan niewiedzy utrzymuje się zresztš, skoro podczas ostatnich prac legislacyjnych jeden z senatorów partii rzšdzšcej pomylił Krajowš Radę Sšdownictwa z ... Krajowym Rejestrem Sšdowym. W każdym razie obecne wybory do KRS sš pierwszymi, które opinia publiczna œledzi z zainteresowaniem. Wybory wczeœniejsze – w których miałem zresztš okazję trzykrotnie brać udział – większego zainteresowania nie budziły.

Generalnie przekaz medialny jest taki, że dotychczas sędziowie byli do Rady wybierani przez sędziów, a teraz będš wybierani przez polityków, aczkolwiek jednych ta zmiana cieszy (odebranie przywilejów „nadzwyczajnej kaœcie"), a innych wręcz przeciwnie (koniec trójpodziału władzy). Jest to rzecz jasna prawda, chociaż szczegółowa ocena dotychczasowego stanu rzeczy tak jednoznacznie nie wyglšda. A warto jej dokonać, bo dopiero przez pryzmat stanu dotychczasowego można należycie oceniać stan obecny.

Teoretycznie sędziowie do KRS byli wybierani przez sędziów w zasadzie demokratycznie. Dwa miejsca przypadały sędziom Sšdu Najwyższego, dwa sędziom administracyjnym, jedno sędziom wojskowym i dziesięć najliczniejszej grupie sędziów powszechnych. I tu pojawia się pierwszy problem, ponieważ sędziowie sšdów powszechnych – wbrew zapisowi konstytucyjnemu – zostali podzieleni na dwie grupy. Uprzywilejowana grupa sędziów apelacyjnych wybierała dwóch członków Rady (jeden na 240 sędziów), a pozostała większoœć oœmiu członków (jeden na 1170 sędziów). W rezultacie głos sędziów apelacyjnych był niemal pięciokrotnie silniejszy od pozostałych, co rzeczywiœcie stwarzało sytuację istnienia „nadzwyczajnej kasty" wewnštrz grupy sędziów sšdów powszechnych.

W dodatku nawet wœród sędziów „gorszego sortu", czyli okręgowych i rejonowych sytuacja nie wyglšdała najlepiej. Tryb wyboru elektorów sprawiał, że sędziowie rejonowi, stanowišcy prawie 70 proc. wszystkich sędziów powszechnych, mieli trzykrotnie słabszy głos w wyborach, a w składzie Rady pojawiali się sporadycznie – cztery przypadki w cišgu ćwierćwiecza. Tym samym ta najliczniejsza i najbardziej obcišżona pracš grupa sędziów miała znikomš reprezentację w centralnym organie stojšcym na straży ich niezawisłoœci.

Co więcej, od 2002 r. wynik wyborów do KRS był całkowicie przewidywalny. Rozkład głosów elektorskich był bowiem taki, że osiem największych okręgów (Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, ŁódŸ, Kraków, Lublin i Rzeszów) dysponowało wystarczajšcš większoœciš głosów, by ich koalicja mogła samodzielnie decydować o wyniku wyborów. Cztery kolejne składy Rady były wyłaniane właœnie przez tę koalicję, która okazała się bardzo trwała, uzyskujšc nazwę „spółdzielni". Żaden kandydat spoza tejże nie miał najmniejszych szans na wygranš. Czy tego rodzaju wybory można nazwać w pełni demokratycznymi? To już czytelnik może ocenić sam.

Z deszczu pod rynnę

Ten kurialny system wyborczy był wielokrotnie krytykowany przez SSP Iustitia, a w 2014 r. udało się nawet przeforsować uchwałę wzywajšcš KRS do zaskarżenia kontrowersyjnych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Co prawda Rada się nie kwapiła, ale niespodziewanie w sukurs przyszedł minister Zbigniew Ziobro, który podniósł ten problem w swojej skardze konstytucyjnej. I w czerwcu 2017 r. Trybunał orzekł o niekonstytucyjnoœci dotychczasowego trybu wyborów. Problem jednak w tym, że w składzie Trybunału brały udział osoby nieuprawnione do orzekania, tzw. sędziowie dublerzy, wobec czego ten wyrok/niewyrok jest kwestionowany. Nie zmienia to jednak krytycznej oceny dotychczasowych przepisów i praktyki.

Czy nowe przepisy sš lepsze? Moim zdaniem nie. Rok temu napisałem artykuł o ówczesnym projekcie ministra Ziobry „Z deszczu pod rynnę". Ten tytuł jest adekwatny także do obecnych czasów, chociaż przyjęty projekt prezydencki ma mniejszš dawkę niekonstytucyjnoœci (o ile niekonstytucyjnoœć można dawkować). Zamiana systemu „oligarchicznego" na „polityczny" jest korzystna tylko o tyle, że rozbija dotychczasowš koalicję wyłaniajšcš KRS. Niestety, tworzy nowy układ, oparty w dodatku na politykach partii rzšdzšcej, która wyłoni dziewięciu (a w razie bojkotu wszystkich 15) członków Rady.

Z deszczu pod rynnę. Pod pędzšcymi kołami historii przepadły niestety dwa projekty: jeden autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwoœci w maju 2016 r., drugi przygotowany przez Iustitię na poczštku 2017 r. Oba różniły się w szczegółach, ale oparte były na ogólnej zasadzie wyborów 15 sędziowskich członków KRS przez sędziów w wyborach zakładajšcych równoœć głosów sędziów wszystkich szczebli. Oba te projekty zostały jednak odrzucone na różnym etapie prac legislacyjnych i zdecydowano się na koncepcję znacznie bardziej „politycznš".

Czy wybór sędziów do KRS sprawi, że Rada stanie się organem całkiem uległym politykom, jak to stało się w ubiegłym roku z Trybunałem Konstytucyjnym? Wydaje się, że niekoniecznie. W skład KRS wejdš sędziowie w stanie czynnym, którzy siłš rzeczy sš przyzwyczajeni do niezależnoœci działania i wcale nie jest powiedziane, że kandydaci popierani przez klub parlamentarny jakiejœ partii będš realizowali politykę tejże. Nawet w Trybunale Konstytucyjnym mamy przykład sędziego Pszczółkowskiego, który nie wykonuje celów politycznych rekomendujšcej go partii. W przypadku KRS taka ewentualnoœć jest o wiele bardziej prawdopodobna. Tym bardziej że na 15 miejsc zgłosiło się tylko 18 kandydatów, więc i możliwoœci wyboru przez partię rzšdzšcš (przy założeniu bojkotu opozycji) sš dosyć ograniczone.

Strach pomyœleć

Jak może wyglšdać dalsza faza bojkotu? Tu już pewnoœci nie ma. W jednym z ubiegłorocznych stanowisk Iustitia apelowała o niekandydowanie na wolne stanowiska w Sšdzie Najwyższym. Czy apel taki obejmie także kandydowanie na około 400 wolnych stanowisk w sšdach powszechnych? Tego nie wiadomo, na razie słychać pojedyncze deklaracje o niestawaniu przed nowš Radš. Jedynie nowa prezes SS Themis sędzia Beata Morawiec zadeklarowała w wywiadzie, że nie będzie uznawała wyroków sędziów, którzy przejdš procedurę przed nowa Radš. Jak takie nierespektowanie miałoby wyglšdać w praktyce – nie wiadomo. A jakie skutki mogłoby mieć dla porzšdku prawnego – strach pomyœleć.

Rzecz jasna zakończenie pierwszej fazy rekrutacji wywołało w œrodowisku sędziowskim duże emocje. Większoœć sędziów – sšdzšc po liczbie apeli samorzšdów sędziowskich o niekandydowanie – była przeciwna kandydowaniu. Grupa najbardziej radykalnych działaczy stowarzyszeń sędziowskich wprost uważa kandydatów za zdrajców, których należy usunšć z macierzystych organizacji. Ba, pojawiły się nawet groŸby przyszłych postępowań dyscyplinarnych i pozbawiania stanu spoczynku. Słyszy się, że to koniec trójpodziału władzy i niezawisłoœci sędziowskiej, a nowa Rada będzie się zajmowała łamaniem kręgosłupów i sędziowskich sumień. Ale sš też głosy przeciwne, mówišce, że dopiero teraz będzie można mówić o demokratycznej KRS, wolnej od wpływów sędziowskiej oligarchii i w dodatku majšcej oparcie w zwierzchniej woli Narodu – poprzez jego przedstawicieli.

Sytuacja w œrodowisku wydaje się więc patowa. Jedni działacze sędziowscy uznajš legitymizowanie nowej KRS przez udział w jej pracach za haniebne. Inni wręcz przeciwne, uważajš nowš sytuację za szansę na wprowadzenie korzystnych dla sšdownictwa zmian. Problem ma bez wštpienia moja macierzysta organizacja sędziowska, której prominentni przedstawiciele stajš po przeciwnych stronach Mocy. I właœciwie nie ma szans na szybkš zmianę sytuacji, bo polaryzacja poglšdów jest bardzo silna. Sędziowie znaleŸli się – niczym Alicja – po dwóch stronach lustra. Tylko która z tych stron jest Krainš Czarów?

Autor jest sędziš Sšdu Okręgowego w Płocku, prezesem Oddziału Płockiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia