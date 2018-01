Filozof prawa wykarykaturzony

Czy można zrównać strzelanie do uciekinierów z NRD z tym, że w Izbie Dyscyplinarnej SN zasišdš ławnicy?

Prawnikowi wychowanemu w europejskiej kulturze prawnej doprawdy trudno sobie wyobrazić poważniejszy zarzut, niż zakwestionowanie prawa na podstawie tzw. formuły Radbrucha. Tak zrobiła pierwsza prezes SN w liœcie otwartym ogłoszonym pod koniec 2017 r. Stanowisko to nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia i jest rażšcym nadużyciem istoty formuły Radbrucha.

Autorka listu pisze, że „usuwa się ze stanowiska I Prezesa SN [...] przed końcem konstytucyjnie wyznaczonej kadencji". Jest to „zamach na strukturę jednego z najważniejszych organów państwa", którego dokonano poprzez uchwalenie niekonstytucyjnych rozwišzań, które według formuły słynnego filozofa Gustawa Radbrucha okreœla się po prostu jako „ustawowe bezprawie". Jak wynika z lektury dalszej częœci listu, pierwszej prezes SN chodzi nie tylko o samo rozwišzanie pocišgajšce za sobš skrócenie kadencji pierwszego prezesa SN. W kolejnych zdaniach listu czytamy o „burzycielach demokratycznego państwa prawnego", dla których „nie ma żadnego usprawiedliwienia ani prawnego, ani moralnego". Chodzi zatem o coœ więcej niż tylko sama kadencja pierwszego prezesa SN. Swojš drogš szkoda, że list nie wskazał konkretnie, które to jeszcze rozwišzania normatywne odpowiadajš formule Radbrucha.

To zarzuty najcięższego kalibru. Jeżeli poważnie myœlimy o prawie, to nie wolno, nie da się obok nich przejœć obojętnie. Uznać te słowa za dobrze opisujšce nowe ustawy o SN i KRS to tyle, co zaakceptować, że wyraŸna, czerwona linia dzielšca państwo prawa od państwa radykalnego, jaskrawego bezprawia została brutalnie przekroczona. Ewentualne uznanie trafnoœci tego poglšdu i adekwatnoœci formuły Radbrucha do ustaw reformujšcych wymiar sprawiedliwoœci (w tym ustawy o SN) musi mieć dalekosiężne skutki prawne. Łšcznie z (trudnym do zniesienia dla umysłów prawniczych ukształtowanych w duchu kontynentalnej, silnej pozytywistycznej tradycji prawnej) zwolnieniem z obowišzku stosowania ustaw dotkniętych radbruchowskim tršdem. Warto więc głębiej zastanowić się nad trafnoœciš poglšdu wyrażonego przez pierwszš prezes SN i jego konsekwencjami.

I jedno istotne zastrzeżenie formalne. Chcę poddać użyty przez pierwszš prezes SN argument z Radbrucha analizie prawnej. Nie traktuję go zatem w sensie metaforycznym, nie uważam, iżby miała to być tylko hiperbola. Tekst nie wyszedł spod pióra polityczki, publicystki czy literatki. To słowa prawniczki, profesor prawa. Zarówno jego autorka, jak i kontekst użycia jednoznacznie osadza sformułowanie nawišzujšce do Radbrucha w argumentacji czysto prawniczej. Wskazuje, że zastosowano go do konkretnej koncepcji filozoficznoprawnej, o bardzo poważnych konsekwencjach w sferze (nie)obowišzywania prawa.

Konstytucyjnoœć a reguły

Wpierw jednak wyraŸnie rozdzielmy dwie sprawy. Zagadnienie niekonstytucyjnoœci i kwestię formuły Radbrucha. Bo nie majš one ze sobš wiele wspólnego. Argument radbruchowski ex definitione nie musi mieć przecież zakorzenienia konstytucyjnego, a jego kaliber i waga jest znacznie wyższa od „prostego" zarzutu niekonstytucyjnoœci.

Obniżenie wieku stanu spoczynku w tym wymiarze, który mógłby mieć wpływ na dalsze sprawowanie przez pierwszš prezes SN szeœcioletniej kadencji, zagwarantowanej przez ustawę zasadniczš, budzi poważne wštpliwoœci konstytucyjne. Uważam, że trudno to rozwišzanie obronić. Nawet przy założeniu wystšpienia o przedłużenie okresu służby sędziowskiej (jak jednak wiadomo, pierwsza prezes SN deklaruje, że tego nie zrobi). Kadencja pierwszego prezesa SN trwa szeœć lat. Rzeczowe argumenty przemawiajš więc za tym, by pani pierwsza prezes SN sprawowała tę kadencję do końca.

Ale pierwszy prezes SN ma też konstytucyjnie zagwarantowane prawo do zakwestionowania ustawy w tym zakresie. I chyba właœnie tutaj należy upatrywać trafnej drogi umożliwiajšcej ewentualne wyeliminowanie sprzecznoœci między ustawš o SN i konstytucjš.

Wracajmy jednak do zarzutu z Radbrucha. Bo to jednak coœ całkowicie innego – i znacznie poważniejszego – niż teza o niekonstytucyjnoœci ustaw sšdowych.

Korzenie ustawowego bezprawia

„Konflikt między sprawiedliwoœciš a bezpieczeństwem prawnym dałoby się rozstrzygnšć w ten sposób, że prawo stanowione, gwarantowane przez ustawy i władzę, zachowałoby prymat nawet mimo niecelowoœci i niesprawiedliwej treœci – z wyjštkiem sytuacji, kiedy ustawa w stopniu tak nieznoœnym przeczy sprawiedliwoœci, że ta ostatnia musi ostatecznie przeważyć nad „prawem niesprawiedliwym" (tłum. E. Nowak). Ustawa traci w ogóle rangę i charakter prawa tam, gdzie „nikt nie dšży do sprawiedliwoœci i gdzie ustawodawstwo œwiadomie ignoruje równoœć, która jest jšdrem sprawiedliwoœci". To chyba najważniejsza częœć formuły Radbrucha.

Oczywiœcie można jš strywializować. I stosować do każdego bšdŸ stanu normatywnego. Także do regulacji dotyczšcej kadencji pierwszego prezesa SN, Izby Dyscyplinarnej, skargi nadzwyczajnej czy sposobu wyboru członków do KRS. Skoro operuje ona tak ocennymi kryteriami jak „przeczenie w nieznoœnym stopniu sprawiedliwoœci" czy „niedšżenie do sprawiedliwoœci", to formalnie da się jš odnieœć do każdej ustawy i każdego rozwišzania normatywnego. Oceany atramentu wylali prawnicy na rozważania o sprawiedliwoœci i dociekanie znaczenia tego kluczowego dla prawa pojęcia. Ale jeszcze się nam nie udało wypracować żadnej czytelnej formuły sprawiedliwoœci, obiektywnej i łatwej do zastosowania w praktyce. A sš wœród nas nawet tacy pesymiœci, którzy twierdzš, że sprawiedliwoœć jako kryterium prawne jest zgoła bezużyteczne. Formuła Radbrucha „sama w sobie" ma zatem niewielkš wartoœć operacyjnš. Musi wpierw zostać osadzona w kontekœcie historycznym i prawnym, na tle którego powstała.

Formuła wyszła spod pióra Radbrucha w rok po wojnie. Artykuł „Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo" ukazuje się w 1946 r. Wyrasta ona œciœle z przemyœleń nad doœwiadczeniem nienawiœci i totalitaryzmu nazistowskiego, zbrodniczego wykorzystania prawa pozytywnego w celu ostatecznego utrwalenia dyktatury Hitlera, opartej m.in. na koncepcji rasowej wyższoœci Aryjczyków. Zresztš póŸniejsze wykorzystanie formuły Radbrucha też przecież miało tło jednoznacznie totalitarne i zbrodnicze – por. przypadki tzw. strzelców z muru. Jednoznacznie wskazujš na to przykłady, z których wychodzi Radbruch w swoim tekœcie. Orzeczenie sšdu z Wiesbaden stwierdzajšce, że ustawodawstwo przewidujšce przepadek żydowskiego majštku na rzecz państwa, było sprzeczne z prawem naturalnym i od samego poczštku nie miało żadnej mocy obowišzywania. Sprawa (to sšd w Nordhausen w Turyngii) denuncjacji człowieka, który na œcianie w ustępie napisał, że Hitler rozpętał wojnę i jest masowym mordercš. Za co został skazany na œmierć. Jak widać, formuła Radbrucha od poczštku była pomyœlana przez jej autora nie tylko na podstawie, ale także dla przypadków najbardziej skrajnych wynaturzeń prawnych.

Radbruch w duchu niemieckiej, solidnej i œcisłej teorii prawa próbuje te – i im podobne – przypadki prawnicze jakoœ rozwišzać, wytłumaczyć, dlaczego takie właœnie prawo nie korzysta i korzystać nie może z przymiotu prawa. Nad tekstem unosi się duch gorzkiego rozczarowania i zawodu pozytywizmem oraz gmachem prawa opartym na jego fundamencie.

Czy wolno zrównywać faktyczne unicestwienie w sferze ustawowej jestestwa i osobowoœci cywilnoprawnej Żydów-obywateli Rzeszy, odebranie im wszelkich praw przez totalitaryzm hitlerowski czy strzelanie z automatów przez enerdowskich pograniczników do bezbronnych uciekinierów zza żelaznej kurtyny próbujšcych przemknšć się przez mury, zasieki i pola minowe granicy niemiecko-niemieckiej (do tych przypadków przecież stosowano – i chyba właœnie słusznie – formułę radbruchowskš) z okolicznoœciš, że sędziów sšdów powszechnych czy SN do KRS nie będzie już wybierał sam Sšd Najwyższy lub zgromadzenia [zebrania] tych sšdów, lecz sam Sejm, czy z tym, że powstanie w ramach Sšdu Najwyższego nowa Izba Dyscyplinarna, w której w sprawach dotyczšcych odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej przedstawicieli zawodów prawniczych będš orzekali ławnicy?

Możemy się oczywiœcie spierać o sens i potrzebę tych rozwišzań. Sam mam wštpliwoœci np. co do tego ostatniego rozwišzania, tj. do potrzeby wprowadzenia do mieszanego sšdownictwa kasacyjnego w sprawach dyscyplinarnych ławników społecznych. Można zakwestionować konstytucyjnoœć pewnych rozwišzań w ustawie o SN. Ale mówienie w tym kontekœcie o zmaterializowaniu się formuły Radbrucha to oczywiste prawne nadużycie.

Postawmy jednak kropkę nad i. I powiedzmy to wprost. Pozbawianie Żydów osobowoœci prawnej. Drakońskie ustawy nazistów. Równie drakońskie wyroki œmierci narodowosocjalistycznych sędziów. Strzały enerdowskich żołnierzy Grenztruppen do uciekinierów na murze berlińskim. Do tego katalogu należy dziœ – zdaniem pierwszej prezes SN – dodać także zmiany w ustawach o KRS i SN.

Prawnik znajšcy nie tylko znaczenie formuły Radbrucha, jej genezę oraz kontekst historyczny jej powstania, ale – przede wszystkim – jej ciężar gatunkowy powinien się dwa razy zastanowić przed przyrównaniem do niej jakiegokolwiek stanu normatywnego. Tak właœnie zrobił niemiecki Najwyższy Sšd Federalny orzekajšcy w Senacie karnym w latach 90. w sprawach tzw. strzelców na murze. Był ostrożny. Bardzo ostrożny. Wahał się, nim ostatecznie uznał jednak możliwoœć stosowania formuły Radbrucha do zabijania uciekinierów zza żelaznej kurtyny w majestacie prawa przez pograniczników NRD.

Nieuzasadnione włšczenie przez pierwszš prezes SN argumentu z Radbrucha do frontalnej krytyki ustaw o SN i KRS jest też bardzo wštpliwe z punktu widzenia polskiej racji stanu. Wiadomo powszechnie, że Radbruch kolegom prawnikom zza Odry kojarzy się jednoznacznie. To synonim nieludzkiego, hitlerowskiego prawa i wymiaru sprawiedliwoœci. Obawiam się, że nie znajšc zbyt dobrze realiów krajowych i niuansów reformy wymiaru sprawiedliwoœci zgodnej z konstytucjš zmiany procedury wyboru sędziów do KRS etc. będš się – skšdinšd całkowicie racjonalnie – kierować autorytetem instytucjonalnym SN i listem otwartym firmowanym przez pierwszš prezes SN. A wtedy będš myœleć o polskim prawie w kategoriach Radbrucha.

Zasada i orzecznictwo Sšdu Najwyższego

Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt odwołania się do Radbrucha w oficjalnym liœcie otwartym pierwszej prezes SN. Przyszło mi do głowy sprawdzić, czy SN zdarzyło się kiedykolwiek wczeœniej odwołać do formuły Radbrucha w swojej judykaturze. Przyznam, że się tym zagadnieniem jakoœ specjalnie nie interesowałem, choć w dotychczasowych lekturach nie trafiłem nigdy nawet na œlad Radbrucha w tym orzecznictwie. Ale skoro pierwsza prezes SN nawišzuje do formuły, to – pomyœlałem – może dlatego, że jest to istotny i używany przez SN argument.

Przeszukanie oficjalnej, elektronicznej bazy orzecznictwa SN (prawie 45 tys. orzeczeń) dało wynik zaskakujšcy. W swojej przebogatej praktyce orzeczniczej SN ani razu nie odwołał się do znanej przecież œwietnie prawnikom znad Wisły z luboœciš rozkładanej na częœci pierwsze przez zacnych teoretyków prawa koncepcji teoretycznoprawnej jurysty z Lubeki. Armata radbruchowska została więc wytoczona przez SN dopiero wtedy, gdy ustawodawca zmienia w niewygodny sposób ustrój SN i KRS. Gdy poszerzymy spektrum poszukiwań i wykorzystamy komercyjnš bazę orzecznictwa, zawierajšcš już prawie 150 tys. orzeczeń najwyższej instancji sšdowej wydanych w całej jego stuletniej historii, to okazuje się, że Radbruch został zacytowany przez Sšd Najwyższy... raz! Było to w roku... 1924. Na całych dwadzieœcia lat przed wypracowaniem przez Radbrucha jego słynnej formuły.

Tymczasem np. w sprawy dotyczšce dekretu o stanie wojennym aż się prosiły o zastosowanie formuły Radbrucha. Sšd Najwyższy szedł jednak w tych sprawach œcieżkš rygorystycznie, scholastycznie wręcz pojmowanego pozytywizmu. Konsekwentnie odmawiał podważenia dopuszczalnoœci orzekania na podstawie retroaktywnego dekretu w imię twardego pozytywizmu prawnego (argumentujšc to m.in. brakiem wyraŸnego zakazu retroaktywnoœci w konstytucji PRL). Nie zdecydował się nigdy na odwołanie się do figury prawnej niemieckiego filozofa. Był pryncypialnie za to krytykowany przez prof. A. Strzembosza, który uważa, że tego rodzaju orzeczenia „boleœnie obcišżajš SN niepodległej Rzeczypospolitej". „Sš pewne zasady – mówi prof. Strzembosz – które po prostu wiszš w powietrzu! One wynikajš z kultury prawnej naszej cywilizacji i muszš być uznane za bezwzględnie obowišzujšce! [...] dla każdego sędziego powinno być bezsporne, że nie ma prawa [...] nie ma MORALNEGO PRAWA skazać kogoœ na podstawie ustawy, z którš podsšdny nie mógł się zapoznać". Choć nie mówi tego wprost, to przecież akurat tutaj Strzembosz myœli i mówi Radbruchem. Radbruch avant, a raczej – apres la lettre.

Nie deprecjonujmy więc Radbrucha. BšdŸmy umiarkowani. Znajmy (i stosujmy) proporcje. Zarezerwujmy teoretyczne formuły prawnicze o genezie nawišzujšcej do zbrodni nazistowskich dla prawdziwych zbrodni przeczšcych „nieznoœnie" sprawiedliwoœci. Nazywajmy więc rzeczy po imieniu, bo tylko tak się porozumiemy.

Autor jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej, adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie