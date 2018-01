Prokuratorzy: która etyka jest bardziej etyczna

Szczególnie intrygujš normy wzorowane na tych zastępowanych.

Kiedy na danym obszarze regulacji dochodzi do zastšpienia aktu prawnego lub pozaprawnych zasad normatywnych innym aktem lub pisemnym zestawem reguł, narzuca się pytanie nie tylko o cel, lecz także, o ile nie przede wszystkim, o różnice między regulacjš nowš a poprzedniš oraz o powody korektury. Szczególnie intrygujš normy wzorowane na regulacjach zastępowanych, jednak bez uzasadnionej potrzeby zredagowane z użyciem odmiennego aparatu pojęciowego lub metajęzyka. Normy takie rodzš niezliczone wštpliwoœci interpretacyjne, a gdy z ich naruszeniem wišże się sankcja karna lub dyscyplinarna, mogš prowadzić do rozmycia granicy dzielšcej to, co jeszcze wolno, od tego, za co można ukarać.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Takich komplikacji nie uniknęła Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym (dalej: KRPPG), która 12 grudnia 2017 r. uchwaliła „Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów" (dalej: Zbiór), zleciwszy jego publikację na swojej stronie internetowej.

Zanim zacznę formułować uwagi do niektórych zasad zamieszczonych w Zbiorze lub do tych, których w nim zabrakło, niechaj mi będzie wolno zadeklarować dobrš wiarę i wolę, obiektywizm oraz troskę o mojš macierzystš instytucję i status prokuratorów. Nie wiem natomiast, czy uda mi się uporać z wrodzonym brakiem odpornoœci na normotwórczš krótkowzrocznoœć. Uważam nadto za stosowne podpisać się oburšcz pod nieœmiertelnymi konstatacjami Rady Głównej Zwišzku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem, jakie znalazły się w opiniodawczych uchwałach obydwóch gremiów z 2012 r. na temat projektu kodeksu etycznego naszej profesji, przyjętego przez byłš Krajowš Radę Prokuratury 19 wrzeœnia 2012 r. (dalej: pierwszy Zbiór).

W pierwszym przypadku jakże nie zgodzić się z postulatem, aby nareszcie ktoœ wprowadził regułę deontologicznš w brzmieniu: „Prokurator pełnišcy funkcję kierowniczš i prokurator przełożony przeciwdziała jakiejkolwiek formie mobbingu wobec podległych prokuratorów, respektuje zasadę równomiernego obcišżenia pracš podległych prokuratorów oraz ich prawo do wypoczynku, nie dyskryminuje ich z jakiegokolwiek powodu, szanuje godnoœć osobistš i wolnoœci, w tym cich prawo do konstruktywnej, rzeczowej i merytorycznej polemiki i uzasadnionej krytyki niesłusznych i niezasadnych poleceń, zarzšdzeń i wytycznych prokuratorów przełożonych" (s. 24 odnoœnej uchwały zwišzkowej).

Drugie gremium uwieczniło swš wrażliwoœć w kwestiach prokuratorskiej etyki zwięŸlej i chyba nieco zgrabniej, podsumowujšc normy porzšdkujšce korzystanie przez prokuratora z konstytucyjnej wolnoœci słowa konkluzjš: „Ubezwłasnowolniony prokurator to klęska wymiaru sprawiedliwoœci i państwa" (s. 6 uchwały advocemowej). Jakże żałuję, że KRPPG nie upubliczniła opinii tych ciał o projekcie nowego Zbioru, w którym te ważne zagadnienia pozostajš bez echa.

Najpewniej nie zaimponuję wnikliwoœciš, zauważajšc, że Zbiór idzie tuż za uchwalonym wczeœniej. Dzieli postanowienia zawarte w kolejnych paragrafach na trzy podstawowe rozdziały, tyle że oznaczone cyframi arabskimi (pierwowzór preferował rzymskie): „Zasady ogólne", „Zasady pełnienia służby", „Zasady postępowania poza służbš". Nie odwzorowuje natomiast czwartej częœci, w której mieœciły się postanowienia końcowe. Nie oznacza to wszakże całkowitej rezygnacji z jej zawartoœci. Ta ulega rozproszeniu, co w zasadzie wštpliwoœci nie nasuwa, bšdŸ anihilacji. Pewne konsekwencje przetasowania sprawiajš wrażenie przypadkowych.

Chciała być zwięzła

Wštpliwa wydaje się tymczasem już sama „opcja zerowa", tj. koncepcja spisania Zbioru od nowa. Nie przekonuje wzmianka w motywach jego projektu, jakoby pierwszy Zbiór, stanowišcy załšcznik do uchwały KRP nr 468/2012 z 19 wrzeœnia 2012 r., „został pozbawiony mocy prawnej i miał jedynie charakter historyczny". Zniesienie Krajowej Rady Prokuratury ani derogacja ustawy o prokuraturze z 20 czerwca 1985 r. (dalej: u.p.) takiego efektu bynajmniej nie wywołały. Uchwały tego ciała weszły na stałe do obiegu prawnego i nikt ich stamtšd nie usunšł. Inny punkt widzenia zmuszałby do kwestionowania choćby – podjętych przed 4 marca 2016 r. i skonsumowanych – uchwał przedstawiajšcych prokuratorowi generalnemu pozytywnie zaopiniowane kandydatury na stanowiska prokuratorskie czy przenoszšcych prokuratorów w stan spoczynku. Nie da się rozsšdnie założyć, że 4 marca 2016 r. prokuratorów i asesorów prokuratorskich przestały obowišzywać zasady etyczne zebrane w pierwszym Zbiorze. Odpadła jedynie podstawa prawna do ponownego uchwalenia zbioru, jego zmiany, uzupełnienia, interpretacji, tudzież œledzenia, jak funkcjonuje. Owa podstawa została zresztš reaktywowana z mocš od 12 sierpnia 2017 r., tyle że wzbogaciła katalog zadań całkiem innego, nieekwiwalentnego tworu prawnego, jakim niespornie jest KRPPG, zwłaszcza w pierwszym składzie (wyznaczonym przez prokuratora generalnego). Nietrudno więc o wniosek, że priorytetowym zadaniem KRPPG było zinwentaryzowanie zastanego Zbioru, oraz rozważenie ewentualnych korekt merytorycznych, a redakcyjnych wyłšcznie gdyby jakieœ elementy spuœcizny uznano za oczywiœcie niejasne lub nieostre. Tak się nie stało, skutkiem czego prokuratorom, pełnišcym urzšd i w stanie spoczynku, oraz asesorom przychodzi zastanawiać się nad znaczeniem zarówno zmian w szacie werbalnej danej normy czy norm pierwszemu Zbiorowi nieznanych, jak i zabiegów eliminacyjnych. Co gorsza, w uzasadnieniu projektu Zbioru nie odniesiono się do żadnego z tych zagadnień. Poprzestano na deklaracji, że intencjš KRPPG była „zwięzłoœć i okreœlonoœć norm etycznych stanowišcych zbiór". W pełni czytelne jest zatem zaledwie to, że Zbiorem nie musi przejmować się prokurator generalny, bo obecnie zwalnia się go z tej powinnoœci nawet w sferze czynnoœci wykonywanych w konkretnym postępowaniu, nie mówišc o wytyczaniu kierunków działalnoœci prokuratury oraz zawiadywaniu kadrš.

Można zarazem dyskutować z wstępem do Zbioru, w którym przytacza się treœć œlubowania składanego przy pierwszym powołaniu na stanowisko prokuratorskie według roty przewidzianej w art. 92 § 1 obowišzujšcej ustawy z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (dalej: u.p.p.). Wstęp ów w uzasadnieniu projektu Zbioru nazwano „preambułš", jakkolwiek bliżej mu do literackiego motta. Zasadniczy problem tkwi jednak w tym, że łšczy się on z proklamacjš w ust. 2 § 1 Zbioru zasady, że w służbie i poza służbš prokurator powinien mieć na uwadze treœć złożonego œlubowania. Tak oto następuje kolizja normy etycznej z ustawowym, znacznie surowszym, bezwarunkowym obowišzkiem postępowania zgodnie ze złożonym œlubowaniem w ujęciu art. 96 § 1 u.p.p. Relatywizacja tego obowišzku zapewne nie czyni Zbioru dostojniejszym od poprzednika.

Już wolno okazać?

Pora przyjrzeć się najbardziej kontrowersyjnym ubytkom w reżimie etycznym autorstwa KRPPG.

Musi dziwić lakonicznoœć obecnego ust. 6 w § 1, podpowiadajšcego prokuratorowi, aby w razie wštpliwoœci, jak się zachować, kierował się ogólnymi normami etycznymi oraz baczył, by nie naruszyć żadnej z norm okreœlonych w Zbiorze. W pierwszym Zbiorze analogiczna norma kolizyjna, ustanowiona w ust. 1 § 28, szła w parze z rozwišzaniami, które miały umocnić standard indywidualnej odpowiedzialnoœci prokuratora za własne czyny i decyzje, będšcy jednym z filarów ustawowej zasady niezależnoœci w stosunkach wewnętrznych. Postanowienie ust. 2 ostrzegało, że powyższe wštpliwoœci prokurator rozstrzyga samodzielnie, na własne ryzyko. Następne uprzedzało kolegów bez poczucia odpowiedzialnoœci, iż odpierajšc zarzut naruszenia zasad etyki zawodowej, nie mogš zasłaniać się poradš lub punktem widzenia innego prokuratora ani poleceniem, zarzšdzeniem lub wytycznymi przełożonego.

Te same standardy dewaluuje zamysł wygaszenia dwóch norm zakodowanych w § 13 pierwszego Zbioru. Pierwsza obcišżała odpowiedzialnoœciš za rezultat czynnoœci w postępowaniu tak prokuratora, który czynnoœć wykonał lub miał wykonać, jak i prokuratora nadzorujšcego lub przełożonego, który udzielił wytycznych lub instrukcji albo wbrew obowišzkowi zaniechał ich udzielenia (ust. 1). Druga, majšc zapobiec manipulowaniu sprawami, by znaleŸć chętnego do sprostania szefowskim oczekiwaniom, zakazywała nadużyć instytucji wyłšczenia prokuratora od udziału w sprawie oraz przekazania jej innej jednostce organizacyjnej z pominięciem właœciwoœci miejscowej (ust. 2). Niepokoi jednoczeœnie zbieżnoœć osłabiania tych standardów z redukcjš zapór przeciwko prokuratorskim ukłonom pod adresem polityki. Pierwotnie, przez wzglšd na ustawowy zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek działalnoœci politycznej przewidziany w art. 44 ust. 3 u.p., a potem w art. 97 § 1 u.p.p., ogólna norma ust. 5 w § 2 pierwszego Zbioru kazała prokuratorom powstrzymywać się od demonstracji poglšdów w tym przedmiocie, i to we wszelkich konfiguracjach. Czymże wytłumaczyć ideę zakazania w § 17 ust. 2 Zbioru demonstracyjnego ujawniania swoich poglšdów politycznych, tylko gdy prokurator bierze udział w pokojowych zgromadzeniach oraz innych formach aktywnoœci publicznej? Czyli co? Już wolno pokazać sšdowi, stronie lub publicznoœci, z jakš opcjš sympatyzujemy?

Zdumiewa zaœ ograniczenie w ust. 5 § 1 Zbioru zastosowania objętych nim zasad do postępowania dyscyplinarnego jedynie o naruszenie godnoœci urzędu prokuratora, skoro częœć z nich rzšdzi pełnieniem służby i dookreœla sposób operowania danymi instytucjami prawnymi. Choćby § 14 zobowišzuje prokuratora, by pouczenia i objaœnienia udzielane uczestnikom postępowania były dla nich zrozumiałe. Bezrefleksyjne podejœcie do problemu oznacza też niemożnoœć podpierania się zasadami etyki zawodowej w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko prokuratorowi w stanie spoczynku o delikt popełniony dopiero w tym stanie. Wszelako wówczas, stosownie do art. 100 § 2 u.s.p. w zw. z art. 127 § 1 u.p.p., delikwent nie odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie godnoœci urzędu, bo już nie urzęduje, lecz najwyżej za uchybienie godnoœci prokuratora. I żeby nie było nieporozumień: taki właœnie przedmiot odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej nas, prokuratorów po zawodowej dezaktywacji, nie jest nowoœciš. We wczeœniejszym stanie prawnym identycznie kształtowało go latami unormowanie art. 100 § 2 u.s.p. w zw. z art. 62a ust. 1 u.p.

Łatwiej umywać ręce

Ponadto z niewiadomych przyczyn pominięto normę kreowanš przez ust. 2 § 27 pierwszego Zbioru, zakazujšcš działania regulacji wstecz, co zagraża interpretacjš, która zezwala sięgać po zasady etyki w wersji niewišżšcej w dacie przewinienia dyscyplinarnego. Ten ruch kłóci się z powszechnie akceptowanymi regułami intertemporalnymi, właœciwymi dla norm materialnych prawa represyjnego.

Trudno w końcu odgadnšć sens eliminacji ust. 2 w dotychczasowym § 28, dzięki któremu prokurator był upoważniony wystšpić o wykładnię postanowień Zbioru, wyłšcznie gdy miał w tym interes prawny, a nie tylko faktyczny. Szerzej zakrojony ust. 4 w § 1 Zbioru otwiera drogę do prokuratorskiego pieniactwa niezależnie od stanowiska i funkcji, a co za tym idzie, do odrywania KRPPG od roli, jakš przeznacza jej ustawa. Rozszczelnienie normy może zaowocować reżyserowanymi akcjami stawiajšcymi owo ciało w pozycji Sanhedrynu, która ułatwi sšdom dyscyplinarnym umywanie ršk w sprawach jednostkowych na konto KRPPG. Przedstawione puste miejsca z pewnoœciš nie sš symptomem dbałoœci o zwięzłoœć czy okreœlonoœć zachowanych reguł.

Rób jak chcesz

Zajrzyjmy teraz w równie nieprzejrzysty gšszcz wartoœci dodanych.

Najmniej chyba sympatycznie prezentuje się § 6, jeœli porównać go z § 5 pierwszego Zbioru. Ustala z iœcie ojcowskš precyzjš, że prokurator powinien wymagać od kolegów kierowania się zasadami etyki zawodowej, a gdy któryœ je narusza lub wyraża taki zamiar – zareagować odpowiednio do okolicznoœci. Robi się nieswojo, bo na horyzoncie pojawiajš się adekwatne reakcje kolegów na sam zamiar pobrykania sobie, bez względu na formę wyrazu. Ta wszak może być niekoniecznie werbalna, ale i gestykulacyjna czy bodaj behawioralna. Reszta normy generalnie daje poradę typu „ja ci radzę, rób jak chcesz". Pierwowzór w hołdzie prokuratorskiej niezależnoœci instruował, iż za odpowiedniš reakcję uważa się także odmowę wykonania, w całoœci albo w częœci, uršgajšcych etyce zawodowej poleceń, zarzšdzeń lub wytycznych prokuratora przełożonego, byleby była uzasadniona, wyrażona na piœmie oraz jasno umotywowana (ust. 3 w § 5 pierwszego Zbioru).

Raczej też nie zwiastuje odwilży obowišzek odnoszenia się z szacunkiem do organów państwa oraz jego przedstawicieli, wynikajšcy z § 1 pkt 5 Zbioru. Ciekawe, jakie zaszłoœci legły u jego podstaw i dlaczego przemilcza on organy samorzšdu terytorialnego, które art. 16 konstytucji uprawnia do współuczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej w imieniu własnym i na własny rachunek.

Upiekło się dla odmiany prokuratorom w stanie spoczynku skażonym bakcylem twórczoœci naukowej, edukacyjnej lub pamiętnikarskiej, którym dedykuje się § 24 Zbioru. W ostatniej chwili KRPPG postanowiła nie zabraniać im udzielania bez upoważnienia informacji o toczšcym się, a nawet zakończonym postępowaniu, choćby powzięli o nim wiadomoœć przed odejœciem w stan spoczynku. Sprawia to § 25, choć nie bez oporów, jako że uzależnia prawo głosu od wymogu niezbędnoœci ze względu na charakter publikacji. No i adresaci nie mogš zapominać o zaopatrzonym w tę samš endoprotezę, ubranym w szatę § 11 ust. 1 Zbioru, zakazie spontanicznego udzielania mediom informacji „dotyczšcych działalnoœci prokuratury". Rzecz jasna pod warunkiem, że normotwórca czym prędzej wyjaœni, co miał tu na myœli.

Szkoda, że nie pomyœlano o zasadzie usuwajšcej kolizje między systemami etycznymi, jeżeli okaże się, że pierwszy Zbiór jednak żyje.

Autorka jest prokuratorem Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku