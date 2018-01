W Szwecji robot decyduje, kto ma dostać zasiłek socjalny

W gminie Trelleborg robot decyduje, kto ma dostać zasiłek socjalny, a kto nie. Dzięki temu gmina wypłaciła w ubiegłym roku mniej zapomóg, a więcej osób otrzymało pracę. Œladem Trelleborga ruszy teraz 14 innych gmin.

Gdy algorytm rozpatruje podania o zasiłek, wielu pracowników socjalnych stało się zbędnych. Na ich miejsce gmina zatrudniła teraz osoby, które pomagajš zasiłkobiorcom dostać pracę. Znajšc jednak tempo wzrostu wykorzystania sztucznej inteligencji w Szwecji, gdzie na 10 tys. pracowników przypada 212 robotów – co plasuje kraj na pištym miejscu w œwiecie, m.in po Japonii i Niemczech – wkrótce i ten zespół konsultantów zastšpi sztuczna inteligencja.

Robot analizujšcy wnioski o zasiłek weryfikuje informacje ze skarbówki i z biura poœrednictwa pracy. Jest w stanie szybko podjšć decyzję, czy wnioskodawca ma prawo do pieniędzy czy nie. By otrzymać zasiłek trzeba udowodnić, że się szuka pracy. Cały proces trwa przeciętnie minutę. W efekcie innowacji w ubiegłym roku 450 mieszkańców gminy wyzwoliło się z okowów zasiłków znajdujšc zatrudnienie. Pięć lat temu udało się to jedynie 168 osobom. Pracownicy administarcji rynku pracy sš w euforii. Zarobili na automatyzacji prawie 5 mln koron. Zyskuje też biznes i pracownicy gminy – ci jeszcze nie zastšpieni przez sztucznš inteligencję, mogš teraz poœwięcić więcej czasu na nawišzywanie kontaktów z firmami szukajšcymi pracowników.

Nie wszystkich jednak cieszy sztuczna inteligencja przejmujšca obowišzki pracowników. W mieœcie Kunsbacka, położonym 28 km na południe od Göteborga, automatyzacja na wzór Trelleborga ma być wprowadzona za kilka miesięcy. Na znak protestu 12 spoœród 16 sekretarzy socjalnych wypowiedziało umowę o pracę. Sekretarze nie uważajš, by robot był w stanie podejmować indywidualnš ocenę sytuacji. Twierdzš, że ucierpiš na tym mieszkańcy gminy, bo nie otrzymajš takiego wsparcia, jakie powinni. Technoentuzjaœci w Trelleborga zapewniajš jednak, że roboty sš nadzwyczaj praworzšdne i postępujš dokładnie tak, jak sš zaprogramowane, zgodnie z legislacjš i zarzšdzeniami gminy. W ich opinii możliwoœć popełnienia błędu jest wykluczona. Algorytmy weszły do naszego życia na stałe – nawet nie zastanawiamy się nad tym, że jest nim np. nawigacja.

Anders Ekhom z Instytutu Studiów Przyszłoœci przestrzega jendnak, że roboty mogš mieć trudnoœci z uwzględnianiem szczególnych okolicznoœci. Dlatego przy budowie systemów opartych na algorytmach trzeba mieć na uwadze, by znalazły się tam binurty, którymi można sterować manualnie. Zdarzajš się bowiem sytuacje, których nie jesteœmy przewidzieć i umieœcić w danych – wyjaœnia Ekholm.

Według „Rewolucji robotów", Stefana Fölstera, w cišgu pierwszej dekady lat dwutysiecznych zniknęło z powodu automatyzacji w Szwecji co najmniej pół miliona posad. Do tej pory dotyczyło to prac nadajšcych się do usystematyzowania. Teraz coraz częœciej automatyzacja dotyka też inne profesje, np. lekarzy i psychologów . Systemy sztucznej inteligencji, które stajš się coraz bardziej analityczne, pomagajš np. w diagnostyce obrazkowej. Mogš też rozpoznać osiem najbardziej powszechnych chorób żołšdka z 93-proc. dokładnoœciš. Robot też zdiagnozował np. raka skóry na podstawie zdjęć pieprzyków i zmian skórnych zrobionych telefonem. Sztuczna inteligencja okazała się lepsza niż panel 21 doœwiadczonych lekarzy. Dostępny na rynku Woebot oferuje pomoc psychologicznš za pomocš aplikacji Facebooka, pyta codziennie, jak się czujesz i radzi, co robić.

Według różnych raportów w cišgu najbliższych dwóch dekad zniknie co druga praca. Zastšpiš jš algorytmy, roboty i cyfrowi asystenci. Sztuczna inteligencja rzuciła już wyzwanie kierowcom, sprzedawcom, operatorom maszyn, pracownikom banków, prawnikom i dziennikarzom. Także górnicy i rolnicy znaleŸli się w polu wyzwań. W najbliższej przyszłoœci roboty będš demaskowały oszustwa w administarcji państwowej i tworzyły podstawy decyzji różnym urzędom.

Parlament Eeuropejski domaga się reguł używania sztucznej inteligencji i wprowadzenia wyraŸnej prawnej odpowiedzialnoœci za działania robotów, w tym samochodów bez kierowcy. Jenoczeœnie Future of Life Institutet założony przez urodzonego w Sztokholmie Maxa Tegmarka m.in. z estońskim programistš Jaanem Tallinnem prowadzi badania, jak zagwarantować, by sztuczna inteligencja nie zwróciła się przeciwko nam.

Autorka jest dziennikarkš, wieloletniš korespondentkš „Rzeczpospolitej" w Szwecji