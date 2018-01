Krzysztof Szczucki: Wolność sumienia a dyscyplina partyjna

Można by się zastanawiać, dlaczego prawnicy i politycy tak chętnie dyskutujš o sumieniu.

Wydawałoby się, że temat klauzuli sumienia w Polsce i na œwiecie dotyczy przede wszystkim lekarzy oraz osób wykonujšcych inne zawody medyczne. Zazwyczaj debatujemy o prawie lekarza, pielęgniarki czy farmaceuty do odmowy œwiadczenia oczekiwanego przez drugš osobę. Chodzi oczywiœcie o œwiadczenie, które jest w istotny sposób niezgodne z przekonaniami moralnymi osoby, od której oczekuje się np. wykonania aborcji. Ostatnie wydarzenia w polskim parlamencie pokazały jednak, że warto o wolnoœci sumienia mówić nie tylko w odniesieniu do zawodów medycznych. Takie ograniczenie tej wolnoœci byłoby zresztš ahistoryczne. Najgłoœniejsze przypadki naruszenia wolnoœci sumienia z przeszłoœci dotyczš nie tyle lekarzy, ile osób wykonujšcych najwyższe funkcje publiczne. Jednš z głównych ofiar naruszenia tej zasady był Tomasz Morus, kanclerz Henryka VIII, dzisiaj patron mężów stanu i polityków, który ze względów religijnych i moralnych nie chciał zgodzić się z decyzjami swojego przełożonego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Polska ustawa zasadnicza w tej sprawie zdaje się stawać na wysokoœci zadania. Stwierdza bowiem w art. 53, że: „Każdemu zapewnia się wolnoœć sumienia i religii".

Sumienie jest pojęciem odmienianym przez wszystkie przypadki, często kojarzone jest także wyłšcznie religijnie. Wskazuje się jednak, że jest ono rozumnym przekonaniem o tym, co jest dobre i co jest złe. Można inaczej powiedzieć, że sumienie jest refleksjš moralnš, jakš każdy dojrzały człowiek powinien prowadzić nad swoim zachowaniem. Sumienie dochodzi do głosu właœciwie na każdym etapie naszych czynów, a więc przed działaniem lub zaniechaniem, a także już po podjęciu działania lub też po powstrzymaniu się od niego. Nie bez powodu mówimy nieraz o wyrzutach sumienia, a więc poważnym dyskomforcie, który odczuwamy, gdy dochodzimy do wniosku, że nasze zachowanie było niezgodne z zasadami, które nabyliœmy i przyjęliœmy jako własne. Nierzadko wyrzuty sumienia pojawiajš się właœnie wtedy, gdy wykonaliœmy jakieœ działanie, mimo że wczeœniej nasze sumienie, a więc rozumna refleksja, podpowiadało nam, że tego robić nie powinniœmy.

Można by się zastanawiać, dlaczego prawnicy i politycy tak chętnie dyskutujš o sumieniu. Przecież wydaje się, że to domena wyłšcznie etyków i teologów. Prawnicy i politycy, tak jak wszyscy inni ludzie, powinni podejmować ocenę swojego zachowania z perspektywy dobra i zła, co samo w sobie uzasadnia już debatę o sumieniu. Przede wszystkim jednak sumienie jest nie tylko kategoriš filozoficznš, ale także prawnš. Skoro zdecydowano się je wpisać do Konstytucji RP, należy przyjšć, że sumienie zostało uznane za dobro chronione prawem. Prawodawca ma zatem obowišzek nie tylko respektować wolnoœć sumienia, ale także zabiegać o to, żeby stanowione prawo promowało postawy zgodne z tš wolnoœciš.

Ktoœ mógłby powiedzieć, że przecież nikt nikomu nie zabrania posiadania dowolnych przekonań dotyczšcych otaczajšcej nas rzeczywistoœci. Nikt nikomu nie każe zmieniać przekonań, co jest dobre i co jest złe. To prawda, ale wolnoœć sumienia nie może ograniczać się do sfery wewnętrznej. Gdyby rozumiano jš w sposób tak ograniczony, nie byłoby potrzeby formułowania jakichkolwiek zasad prawnych wyrażajšcych wolnoœć sumienia ani żadnych mechanizmów majšcych stać na jej straży. Przecież wewnętrznej wolnoœci sumienia, bez naszej woli, nie może naruszyć nawet najbardziej represyjne państwo. Nie ma ono przecież dostępu do naszego sumienia, tak jak Henryk VIII nie potrafił zmienić przekonań Tomasza Morusa. Tym się jednak różni państwo szanujšce godnoœć człowieka od totalitarnego, że w tym pierwszym wolnoœć sumienia ma wymiar zewnętrzny, tzn. obywatele mogš, w granicach wyznaczonych innymi wolnoœciami, postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi.

W tym kontekœcie można by się zastanawiać, czy dyscyplina partyjna w sprawach wrażliwych, bardzo ważkich moralnie, jest w ogóle dopuszczalna. Nie chcę tutaj stawiać tezy, że dyscyplina partyjna w takich sprawach narusza Konstytucję RP, a zwłaszcza jej art. 53, chociaż nietrudno zauważyć, że z wolnoœciš sumienia ma niewiele wspólnego.

Można powiedzieć, że poseł i tak ostatecznie sam decyduje, jak ma zagłosować, żadne sankcje nie mogš tego zmienić, a jego decyzję oceniš póŸniej wyborcy.

Owszem, byłoby to sformułowanie oddajšce rzeczywistoœć, gdyby nie fakt, że tylko decyzja lidera partyjnego może spowodować, że poseł otrzyma możliwoœć ubiegania się o mandat w kolejnej kadencji, a więc także poddania się wyborczej weryfikacji. Być może powinno się to stać przyczynkiem do innej dyskusji, dotyczšcej zasad wyborczych. Tymczasem warto sparafrazować słynnš wypowiedŸ kard. Johna Newmana i życzyć wszystkim politykom, by przed toastem za swojego lidera politycznego wznosili toast za sumienie. ?

Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz głównym specjalistš w Kancelarii Prezydenta RP.

Przedstawione tezy sš wyłšcznie poglšdami autora.