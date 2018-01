Mariusz Królikowski: Rząd zapomina, że atakując sędziów, krytykuje siebie

Antysšdowa retoryka staje się narzędziem sukcesu politycznego

Na poczštek proszę sobie wyobrazić trzy sytuacje:

1. Trwa reforma służby zdrowia. Minister zdrowia na konferencji prasowej oœwiadcza, że służba zdrowia to jedna wielka patologia, a lekarzom nie chce się pracować, za to masowo biorš łapówki i w dodatku popełniajš błędy skutkujšce zgonami tysięcy osób. Trzeba więc przeprowadzić głębokš reformę i pozbyć się wielu lekarzy (zwłaszcza tych zatrudnionych przed 1989 r.), a wybory do Naczelnej Rady Lekarskiej powierzyć posłom.

2. Trwa reforma oœwiaty. Minister Anna Zalewska na konferencji prasowej oœwiadcza, że szkolnictwo to jedna wielka patologia, a nauczycielom nie chce się pracować, interesujš ich tylko korepetycje, a poziom wykształcenia polskich uczniów jest dramatyczny. Trzeba więc przeprowadzić głębokš reformę i pozbyć się wielu nauczycieli, a obsadę stanowisk pedagogicznych powierzyć politykom.

3. Trwa reforma sšdownictwa. Minister Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej oœwiadcza, że sšdownictwo to jedna wielka patologia, a sędziowie sš bezkarnš kastš, która kradnie w sklepach i powoduje wypadki w stanie nietrzeŸwoœci, wydaje też niesprawiedliwe wyroki. Konieczna jest więc głęboka reforma, przeniesienie wszystkich sędziów Sšdu Najwyższego w stan spoczynku i obsadzenie Krajowej Rady Sšdownictwa przez posłów.

Która z tych sytuacji mogła się zdarzyć? Oczywiœcie tylko trzecia. Ministrowie zdrowia czy edukacji nie pozwoliliby sobie na tak negatywne wypowiedzi o nadzorowanej przez siebie sferze. Za to w przypadku sędziów – hulaj dusza...

Nie jest to niestety zjawisko nowe. Od wielu lat kolejni ministrowie sprawiedliwoœci kolejnych rzšdów uczynili sobie z antysšdowej retoryki narzędzie sukcesu politycznego.

Powody sš dwa

Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, politycy z natury rzeczy chcš mieć jak najwięcej władzy, a samoograniczanie się przychodzi im z trudem. Zwłaszcza obecnie. Nic więc dziwnego, że Ÿle znoszš, gdy obszary władzy państwowej pozostajš poza ich kontrolš. Gdy nie mogš sędziego, który się im nie spodoba, „wywalić na pysk", jak chciałby minister Jaki. Gdy do niedawna nie mogli swobodnie odwoływać prezesów sšdów, w których – ich zdaniem – stało się coœ niedobrego.

Drugš przyczynš jest niski poziom zaufania społecznego do sšdów. W badaniu CBOS z wrzeœnia 2017 r. pracę sšdów dobrze ocenia 32 proc. badanych, a Ÿle – 45 proc. Niskie notowania zaufania do sšdów ułatwiajš zbijanie kapitału politycznego na działaniach skierowanych przeciwko nim. Staje się jeszcze bardziej zrozumiałe, gdy wzišć pod uwagę, że wœród respondentów okreœlajšcych swe poglšdy jako prawicowe, ocen negatywnych jest aż 57 proc., a pozytywnych – tylko 23 proc.

Politycy PiS mówiš i robiš to, czego oczekujš ich wyborcy. Nie jest więc zaskoczeniem, że jednym z najważniejszych celów obecnej władzy jest znaczne ograniczenie niezależnoœci władzy sšdowniczej, połšczone ze zmianami kadrowymi. Od stycznia 2017 r., kiedy minister Ziobro ogłosił założenia zmian ustrojowych, chyba przez nieporozumienie zwanych reformami, trwa nieprzerwany atak propagandowy na sędziów i sšdy. Jego kulminacjš była kampania billboardowa pod przewrotnš nazwš „sprawiedliwe sšdy", w której starano się przekonać obywateli, że sšdy pełne sš złodziei, łapówkarzy i osób niegodnych sprawowania urzędu. Sšdy oczywiœcie były wobec tych ataków niemal bezbronne, bo ani rzecznik Sšdu Najwyższego, ani rzecznik Krajowej Rady Sšdownictwa, ani przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich nie majš aparatu i œrodków finansowymi, by skutecznie takim atakom przeciwdziałać. Tym bardziej że tylko 18 proc. obywateli swoje opinie o sšdach kształtuje na podstawie osobistych doœwiadczeń, cała reszta opiera się na doniesieniach medialnych i cudzych.

Szczęœliwie na kampanię antysšdowš przed wstrzymaniem zdšżono wydać nieco ponad milion z zaplanowanych 19 mln zł naszych wspólnych złotówek. To sporo, bo bez problemu można by znaleŸć lepszy sposób wydania tego miliona, niż atakowanie władz własnego państwa. Politycy zapomnieli, że sšdy sš częœciš władzy państwowej tak jak rzšd czy parlament.

Niedawno nastšpiła kolejna odsłona tego dramatu. Nowy premier Mateusz Morawiecki, zaraz po przyjęciu nominacji, postanowił podzielić się z czytelnikami amerykańskiego magazynu „Washington Examiner" swoimi przemyœleniami na temat sšdów. Jeœli miało to ocieplić wizerunek Polski za granicš, raczej nie osišgnšł celu. W artykule roi się od informacji nieprawdziwych, a nawet obraŸliwych.

Uogólnienia i przekłamania

Zdaniem premiera Morawieckiego „w czasie obrad Okršgłego Stołu generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu pozwolono na obsadzenie w sšdach postkomunistycznych sędziów z czasów komunizmu. Sędziowie ci dominowali w naszym wymiarze sprawiedliwoœci przez kolejne ćwierć wieku. Niektórzy z nich wcišż pracujš". Prezydent Jaruzelski nikogo wówczas w sšdach nie „obsadzał", ale rozumiem, że premierowi chodzi o to, że nie zastosowano „opcji zerowej" i wszyscy sędziowie pozostali na stanowiskach. Wyjštkiem był SN, w 1990 r. zbudowany od podstaw przez prof. Strzembosza. Premier Morawiecki co prawda widzi w SN osoby, które skazywały opozycjonistów w stanie wojennym, ale nie był łaskaw podać, które. Według mediów w SN jest trzech takich sędziów (na 80), co jest faktem wysoce nagannym, ale to jednak nie powód, by stosować tego rodzaju uogólnienia i demolować SN.

Dalej premier Morawiecki odnosi się do KRS, która jego zdaniem jest zdominowana przez sędziów szczebla apelacyjnego i wyższego, nominuje wszystkich sędziów, w tym ich własnych następców i nie uczestniczy w tym żaden sędzia pierwszej instancji czy wybierany urzędnik. W tym fragmencie sš ewidentne przekłamania, bo wœród 15 wybieranych sędziów w radzie zasiada szeœciu ze szczebla apelacyjnego i wyższego (dwóch SN, dwóch NSA, dwóch apelacyjnych). Nie jest też prawdš, że w KRS nie ma żadnego urzędnika pochodzšcego z wyboru, bo członkiem Rady jest z urzędu minister sprawiedliwoœci oraz przedstawiciel prezydenta RP.

Może premier miał na myœli niedostatecznš reprezentację sędziów rejonowych w KRS? Rzeczywiœcie, z tej najliczniejszej grupy w Radzie jest tylko jeden. W cišgu 27 lat historii KRS sędziów rejonowych zasiadało w niej tylko czterech. Takie proporcje wymagały zmiany i takš demokratycznš zmianę zawierał pierwszy projekt MS z 2016 r. (zarzucony) i projekt SSP Iustitia (odrzucony). Niemniej nie jest prawdš, że w KRS nie ma żadnego sędziego pierwszej instancji lub najniższego szczebla.

Jako przykład skandalicznej demoralizacji sędziów premier podaje fakt, że w 2012 r. „w czasie obowišzujšcego w całym kraju zamrożenia płac, w œrodku kryzysu ekonomicznego, grupa sędziów pozwała rzšd o zapłatę, zarzucajšc naruszenie ich umów o pracę tak, że jeden sędzia drugiemu wynagradzał szkodę". Rzeczywiœcie była akcja składania pozwów o wynagrodzenia, zamrożone przez rzšd Donalda Tuska. Sam je składałem. Działania te wspierała Iustitia. Nie jest niczym nadzwyczajnym ani tym bardziej nagannym pozywanie rzšdu przez sędziów za łamanie konstytucyjnej zasady praw nabytych oraz zasady odpowiedniego wynagrodzenia. Gdzie taki pozew należało złożyć jak nie do sšdu? Do rzšdu? W zdecydowanej większoœci takich spraw zastosowano wyłšczenie sšdów właœciwych, aby uniknšć zarzutu stronniczoœci. Z mediów znany był jeden przypadek, gdy do takiego wyłšczenia nie doszło. Nie jest to powód do uogólnień.

Akcja zakończyła się niepowodzeniem. Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego uznał wyższoœć zasady stabilnoœci budżetu i potwierdził konstytucyjnoœć zamrożenia. W rezultacie zdecydowana większoœć pozwów została oddalona. Czy to uzasadnia obecne działania strony rzšdowej wobec sšdów – pozostawiam do oceny czytelników. ?

Autor jest sędziš Sšdu Okręgowego w Płocku, prezesem Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Płocku

Najbardziej szokujšcy jest jednak akapit kolejny, w którym premier stwierdza, iż sędziowie przydzielani sš do spraw przez swoich kolegów po fachu („close peers" – to tłumaczenie wydaje się bliższe oryginałowi niż użyte w mediach słowo „poplecznicy"), bez publicznego nadzoru. „Korzyœci dla przyjaciół. Zemsta jest przeznaczona dla rywali. W sprawach wyglšdajšcych na najbardziej lukratywne (dochodowe?) sš wymagane łapówki" – pisze premier Morawiecki.

W tym akapicie pan premier mija się prawdš i podaje informacje szkalujšce. Nie jest bowiem prawdš, jakoby dotychczas sprawy były przydzielane sędziom na zasadzie zupełnej dowolnoœci, a już zwłaszcza na zasadzie przydzielania lepszych spraw przyjaciołom, a gorszych – wrogom sędziów funkcyjnych. W sprawach karnych od roku 2003 obowišzuje zasada losowego przydziału spraw wg kolejnoœci wpływu i jawnej listy sędziów. Możliwoœć wnioskowania o losowanie składu w poważniejszych sprawach istnieje od roku 1998, choć jest wykorzystywana bardzo rzadko. W sprawach cywilnych od lat funkcjonuje system „numerkowy" - przydziału spraw do referatu wg ich numeru, czyli w praktyce system losowy. Owszem, sš możliwe wyjštki, ale nie uzasadniajš one takich tez, jak w cytowanym artykule. I o ile należy poprzeć ideę jednolitego podziału wpływu przez system komputerowy (o ile system ten zadziała), to na pewno wizja roztaczana przed Amerykanami przez premiera nijak się ma do rzeczywistoœci.

Co gorsza, w artykule padajš jednoznaczne oskarżenia o powszechnš korupcję. I to jest najbardziej szokujšca częœć tego artykułu. Premier stwierdza bowiem bez ogródek, że w sprawach wyglšdajšcych na najbardziej lukratywne („lucrative") sš wymagane łapówki. Nie jest jasne, o jakš sytuację chodzi. Czy „lukratywnoœć" niektórych spraw oznacza sprawy korzystne pod względem statystycznym (tj. łatwe do skończenia przy niewielkim nakładzie pracy tzw. „szybkie numerki"), czy też chodzi o to, że niektóre sprawy zwišzane sš z łapówkami i z tego powodu sš lukratywne pod względem finansowym? Mam nadzieję, że chodzi o tę pierwszš ewentualnoœć, bo w drugim przypadku byłoby to ewidentne pomówienie. Tak czy inaczej pada jednoznaczny zarzut łapownictwa.

I jest to poważny problem. Prezes Rady Ministrów ma bowiem obowišzek niezwłocznego zawiadomienia prokuratury i Policji o popełnieniu przestępstwa œciganego z urzędu (art.304§2 k.p.k.). Jeżeli pan premier ma dowody uzasadniajšce podejrzenie masowego łapownictwa w sšdach, to powinien je przedstawić właœciwym organom. Jeœli tych dowodów nie ma – nie powinien pisać rzeczy nieprawdziwych.

Warto zauważyć, że choć w powszechnym odczuciu korupcja jest istotnym problemem wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce (wskazuje na niš 30% badanych w marcu 2017 r. przez CBOS), to w praktyce sšdowej takich zdarzeń właœciwie nie widać. W cišgu ostatnich kilkunastu lat media opisywały bodajże trzy przypadki klasycznej korupcji, czyli uzyskiwania korzyœci majštkowych lub osobistych w zamian za okreœlonej treœci wyroki. Wszystkie zakończyły się wydaleniem ze służby i wyrokami skazujšcymi. Głoœna ostatnio afera w sšdach krakowskich nie dotyczy korupcji, a nadużyć gospodarczych, których dokonywać miało kilku urzędników sšdowych i jeden sędzia. Przy obecnym poziomie rozwoju techniki i aktywnoœci służb specjalnych właœciwie nie sposób sobie wyobrazić, że w sšdach istniałaby na masowš skalę korupcja, która nie byłaby wykryta.

Po raz kolejny trzeba podkreœlić, że sędziowie nie sš jakimœ ciałem obcym, tylko reprezentantami władz państwa, podobnie jak posłowie, senatorowie, ministrowie albo premierzy. Oczernianie sędziów nie różni się niczym od podobnych działań podejmowanych wobec przedstawicieli innych władz. Warto więc w takich przypadkach ważyć słowa, zwłaszcza, jeœli sš to słowa kierowane do zagranicznych czytelników.

Jak widać, sšdy nadal pozostajš ulubionych przez polityków chłopcem do bicia. W najbliższym czasie nie widać niestety szans na zmianę tej sytuacji. Sytuacji szkodliwej nie tylko dla samych sędziów, ale przede wszystkim dla państwa jako całoœci i dla wszystkich obywateli. Sprawiedliwoœć jest ostojš siły i trwałoœci Rzeczypospolitej - jak głosi napis na siedzibie Sšdu Okręgowego w Warszawie. Jeœli autorytet wymiaru sprawiedliwoœci zostanie przez polityków całkowicie zniszczony, nie będzie można mówić ani o sile, ani o trwałoœci Państwa Polskiego.