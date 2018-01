Polski precedens w amerykańskim prawie: rozwód homoseksualnej pary

Sšd Najwyższy Stanu Nowy Jork uznał, że homoseksualna para, która zawarła zwišzek małżeński w urzędzie miasta Nowy Jork, może też żšdać rozwodu w tym stanie – jeœli przepisy krajowe tego nie przewidujš.

Taki wyrok zapadł na kanwie pozwu rozwodowego pary z Polski, która w 2013 r. skorzystała z zaproszenia władz stanu do zawierania małżeństw na podstawie ich prawa. Zaproszenie skierowano do homoseksualnych par, które w ojczyŸnie nie mogš zawrzeć takiego zwišzku. Nowy Jork to szósty stan, w którym osoby tej samej płci mogš być małżonkami.

Po dwóch latach gejowskie małżeństwo chciało rozwodu, ale nie mogli liczyć na to w swoim kraju. Nie mogli jednak także rozwieœć się w USA, bo żaden z małżonków nie ma statusu rezydenta stanu Nowy Jork. Parę reprezentowała polsko-amerykańska kancelaria Ilasz&Associates. Zarzucili prawu, że dyskryminuje ich klientów. W końcu małżeństwo zostało rozwišzane wyrokiem sędziego Matthew F. Coopera, który uznał, że zezwolenie powodom na rozwód jest kwestiš fundamentalnego poczucia sprawiedliwoœci i społecznej równoœci. Teraz ten wyrok będzie podstawš do żšdania rozwodu przez homoseksualne pary z całego œwiata w w analogicznej sytuacji.