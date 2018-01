Marek Domagalski: urząd sędziego SN jest odpowiedzialną placówką

Sędziowie Sšdu Najwyższego, którzy majš już 65 lat, a chcš nadal orzekać i muszš o to wystšpić do prezydenta (a nie majš gwarancji uzyskania przedłużenia), sš w niekomfortowej sytuacji. Uważam jednak, że powinni o zgodę wystšpić albo złożyć oœwiadczenia, dlaczego opuszczajš stanowisko.

Urzšd sędziego, zwłaszcza SN, jest nie tylko wyróżnieniem, ale odpowiedzialnš placówkš, a tej nie można opuœcić bez poważnych powodów, zostawiajšc niedomówienia, podejmujšc jakšœ hurtowš decyzję. Gdyby któryœ z sędziów się na to decydował, bo np. czuje się już zmęczony czy ma fundamentalne zastrzeżenia do zmian w SN, powinien te powody zaprezentować opinii publicznej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Trudniejszš kwestiš jest, czy prezydent powinien odmowę uzasadniać czy nie. Być może jakimœ wyjœciem byłoby uzasadnienie przekazywane tylko zainteresowanemu, który mógłby je ewentualnie upublicznić.

Skšd to oczekiwanie? Stšd, że sędzia to indywidualny urzšd, indywidualnie jest powoływany, indywidualnie podejmuje decyzje, i chodzi o to, by w tak ważnych sprawach nie wrzucać wszystkich sędziów SN do jednego worka.

Niestety do jednego worka chce wrzucić sędziów, i to ze wszystkich sšdów, odchodzšca Krajowa Rada Sšdownictwa, która zaapelowała, aby nie godzili się na kandydowanie w wyborach do nowej KRS, aby dochowali wiernoœci œlubowaniu sędziowskiemu. Krajowa Rada Sšdownicza przypomina, że nowe przepisy przyznajšce Sejmowi prawo wyboru sędziów do KRS jako naruszajšce konstytucję oceniły ona sama, rzecznik praw obywatelskich, władze samorzšdów prawniczych, stowarzyszenia sędziów. Zastrzeżenia majš też komisje Wenecka i Europejska.

Czy jednak sędziowie w Polsce nie majš w tej kwestii własnego zdania i potrzebujš instrukcji KRS? Oczywiœcie, że je majš, więcej: majš prawo i obowišzek do indywidualnego zachowania.

Będziemy więc czekać na efekty apelu KRS. Gdyby jednak odniósł skutek, MS i autorzy reformy będš mieli problem. Nie wyprzedzajmy jednak faktów.