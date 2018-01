Wojciech Hermeliński: Nie trzeba psuć procesu wyborczego

Rzšdzšcy nie wyjaœnili, czemu majš służyć zmiany – twierdzi szef PKW Wojciech Hermeliński.

Rzeczpospolita: Czy zmiany w Kodeksie Wyborczym, które wchodzš dzisiaj w życie, sprawiš, że najbliższe wybory będš bardziej transparentne?

Wojciech Hermeliński, przewodniczšcy Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku: Nie wiem, czy można mówić o jeszcze większej transparentnoœci niż ta, jakš obecnie zapewniamy.

Według rzšdzšcych zmiany w prawie wyborczym zmierzajš do większej transparentnoœci procesu wyborczego.

Wybory w 2015 r. były transparentne. Warunki, jakie spełniał dotychczas obowišzujšcy Kodeks Wyborczy, dawały gwarancje transparentnoœci wyborów. Rzšdzšcy nie podważali wyborów, które wygrali. PiS próbuje naprawić coœ, co nie jest zepsute. A tak można tylko zepsuć proces wyborczy.

Politycy PiS mówili, że wybory samorzšdowe w 2014 r. zostały sfałszowane.

Politycy PiS nigdy nie przedstawili dowodów na sfałszowane wybory. Nie można łšczyć rzekomego fałszerstwa wyborów z awariš systemu informatycznego, przez co czekaliœmy szeœć dni na wynik. Nie ma dowodów na generalne fałszerstwa. Można mówić o pojedynczych błędach w obwodowych komisjach, ale nie mogły one wpłynšć na generalne zafałszowanie wyborów. Politycy PiS zapowiadali, że jak dojdš do władzy, powtórzš wybory samorzšdowe, ale jak już doszli, to ich nie powtórzyli.

Czy to możliwe, żeby nagle, w 2014 r., PSL stało się hegemonem w wyborach samorzšdowych?

Gdyby na pierwszym miejscu obowišzujšcej ówczeœnie ksišżeczki była inna partia, to również zyskałaby w wyborach. Sšdy okręgowe na półtora tysišca protestów dopatrzyły się tylko 53 nieprawidłowoœci.

Rzšdzšcy manipulowali opiniš publicznš?

Tak. PiS usiłowało przekonać społeczeństwo, że wybory samorzšdowe zostały sfał- szowane, wiedzšc doskonale, że do tego nie doszło.

Po co?

Może z niezadowolenia, że PSL dostało tak dużo głosów. A może potrzebny był pretekst do zmian w prawie i Kodeksie Wyborczym?

Transparentnoœć wyborów majš zapewnić m.in. przezroczyste urny.

PiS chciało wprowadzić przezroczyste urny, które już istniejš, zostały wprowadzone przy poprzedniej nowelizacji Kodeksu za prezydentury Bronisława Komorowskiego. Od 1 lipca 2016 r. sš wykorzystywane w wyborach uzupełniajšcych. Same urny niczego nie zmieniš, a niektóre wprowadzane zmiany będš na niekorzyœć procesu wyborczego.

Dlaczego?

Dotychczas w komisji wyborczej byli przedstawiciele wszystkich komitetów, które zgłaszały swoich kandydatów. Po zmianie, na dziewięciu członków komisji terytorialnej szeœciu członków ma być przedstawicielami dużych partii. Dla pozostałych komitetów zostajš tylko trzy miejsca.

Zwiększona zostanie rola mężów zaufania.

Mężowie zaufania funkcjonowali już w myœl poprzedniego Kodeksu, tylko mieli prawo występować na poziomie komisji obwodowych. Teraz ich rola się zwiększy i mogš być na poziomie wszystkich komisji. Wybory będš mogli również monitorować przedstawiciele polskich organizacji społecznych, które w swoim statucie majš tego typu uprawnienia. Powtórzę, nie ma i nie było groŸby zafałszowania wyborów.

Jarosław Kaczyński mówił do polityków PO i PSL, że zafałszowali wybory.

Zarzuty prezesa Kaczyńskiego o zafałszowanie wyborów w 2014 r. były nietrafione. Do dzisiaj nikt z PiS nie przedstawił wiarygodnego argumentu. Błędy podczas każdego procesu wyborczego były na poziomie 2–3 proc. i zawsze będš.

Jak po zmianach Kodeksu Wyborczego będš wyglšdały wybory?

Odchodzi się od systemu sędziowskiego, który gwarantował przejrzystoœć i uczciwoœć wyborów, na rzecz komisarzy, którzy mogš być bliskimi współpracownikami partii politycznych. Oni będš mogli przed wyborem być nawet długoletnimi członkami partii politycznych, a na dzień przed wyborem oddać legitymację partyjnš. Zmiany w Kodeksie Wyborczym sš niebezpieczne dla bezstronnego procesu wyborczego. Komisja Wenecka zalecała krajom młodej demokracji system sędziowski. Do dzisiaj rzšdzšcy nie wyjaœnili, dlaczego przechodzi się na system partyjno-rzšdowy.

Znani sš już kandydaci na komisarzy?

Trwajš poszukiwania kandydatów na komisarzy. Obawiamy się, że będš zgłoszeni w ostatniej chwili. Będzie nowy szef Krajowego Biura Wyborczego. Czekamy na kandydatury ministra Brudzińskiego. Po wyborach parlamentarnych będzie też nowy skład PKW. Zmieni się sposób głosowania i to, w jaki sposób wyborca ma postawić krzyżyk. Teraz głos będzie można uznać za ważny, nawet jeœli będzie więcej krzyżyków w kratce lub będš dopiski w kratce.

Starszym wyborcom czasem drży ręka.

To jednostkowe przypadki. Podczas wyborów w 2015 r. nie mieliœmy sygnałów od komisji i komisarzy, żeby tego typu problem był wiodšcy.

Czy zmiany w Kodeksie Wyborczym również nie powinny wejœć w życie po wyborach parlamentarnych, żeby nie tworzyć wrażenia, że rzšdzšcy dokonujš zmian w systemie wyborczym pod siebie?

Kultura polityczna tak by nakazywała. Wprowadzanie zmian struktury organów wyborczych na kilka miesięcy przed wyborami jest niewłaœciwe.

Marcin Horała, poseł PiS, zarzucił panu brak kompetencji i zażšdał dymisji, ponieważ nie wie pan, jak poinstruować wyborców, co majš zrobić, żeby ich głos był ważny.

Pan Horała nieustannie chce mojej dymisji. To jest polityka. Wszyscy, którzy krytykowali te zmiany, byli przez PiS atakowani. W końcu PiS wycofało się z częœci zmian, przyznajšc rację swoim krytykom.

Okręgi mogš być zmienione przed wyborami parlamentarnymi.

Temat wróci za rok. PKW na razie nie poda się do dymisji. Podejmiemy próbę powołania szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych. Ten obowišzek nakłada na nas ustawa i nie jest tak, że my się obrażamy, bo nam się przepisy nie podobajš. Zobaczymy, jaka będzie możliwoœć współpracy z nowym szefem Krajowego Biura Wyborczego. To musi być osoba doœwiadczona, praktyk posiadajšcy rozległš wiedzę, a nie osoba niekompetentna.

Kto może być szefem KBW?

Do tej pory żadne nazwiska nie zostały nam przedstawione. Czekamy na ruch ministra Brudzińskiego.

Czy zmiany były niezbędne?

Poszerzenie kompetencji mężów zaufania i pozostawienie ksišżeczki to dobre zmiany. Jednak liczyłem, że prezydent Duda zawetuje zmiany w Kodeksie Wyborczym lub choćby skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Sama tylko zmiana w stawianiu krzyżyka na karcie wyborczej może zrodzić wiele patologii wyborczych. Jako sędzia TK w stanie spoczynku nie wykluczam, że Trybunał uznałby zmiany w Kodeksie Wyborczym za niekonstytucyjne. Także odejœcie od systemu sędziowskiego to zła zmiana. Zmiany były robione bardzo szybko, bez konsultacji i ci, którzy ich dokonywali, skorzystajš na tym.

Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu i były szef MSWiA, powiedział, że „powstał pomysł stworzenia pewnej obudowy prawno-instytucjonalnej do oddolnego fałszowania wyborów".

Mam nadzieję, że zmiany w prawie wyborczym nie sš robione po to, żeby wybory sfałszować.

Nie chciał pan o tym porozmawiać z prezesem PiS, którego zna pan prywatnie.

Znam Jarosława Kaczyńskiego od dawna. Chciałem się spotkać i zapytać o te zmiany, tym bardziej że wydajš się być one podyktowane politykš, a nie merytorycznymi potrzebami. Do spotkania jednak nie doszło.