Migalski o "Koronie krolów": Nikt się nie rodzi Polakiem

„Korona królów" to wzmacniacz narodowy.

Dawno już żadne wydarzenie artystyczne nie wywołało takiej debaty jak premiera „Korony królów" w TVP. Polacy, jak zwykle, podzielili się w jej ocenie: jedni wyœmiewajš serial jako parodię „Gry o tron", przywołujš błędy historyczne w niej zawarte, kpiš z drętwych dialogów i takichże postaci, a inni postrzegajš jš jako dzieło wybitne, podnoszšce dumę Polaków i ważne dla kultury narodowej.

Nie mnie oceniać walory artystyczne „Korony..." – nie mam do tego ani odpowiednich narzędzi, ani kompetencji, ani ochoty. Ale jako naukowiec zajmujšcy się w ostatnich latach problematykš narodu (w zeszłym roku ukazała się moja nowa ksišżka „Naród urojony") muszę przyznać, że produkt TVP bardzo dobrze wpisuje się w to, co okreœla się jako budowanie narodu i utrwalanie poczucia wspólnoty patriotycznej.

Spór o to, kiedy narody powstały i jak długa jest ich historia, toczy się w literaturze przedmiotu od wielu dziesištków lat i nie został rozstrzygnięty: prymordialiœci i perenialiœci uważajš, że istnieje od zawsze, a przynajmniej od bardzo dawna; moderniœci i (po częœci) entosymboliœci uważajš, że nowoczesne narody, takie jakie znamy obecnie, powstały w nieodległej przeszłoœci. Bez względu jednak na to, gdzie szukać poczštków narodowych wspólnot, większoœć badaczy zgadza się z tym, iż by one przetrwały, państwa muszš dokładać starań, żeby zakorzeniać je w œwiadomoœci społecznej.

Robiš to na wiele sposobów: budujš pomniki, wznoszš kopce, nazywajš ulice imionami wielkich rodaków, obchodzš hucznie œwięta państwowe, odpowiednio edukujš młodzież, umieszczajš na banknotach narodowych bohaterów, ich imionami okreœlajš pocišgi dalekobieżne lub samoloty, inwestujš w sportowe reprezentacje narodowe, dbajš o upamiętnianie chwalebnych bitew, czyniš wolnymi od pracy ważne dla wspólnoty dni, wznoszš kosztowne muzea, majšce dokumentować sukcesy narodu itp.

Ale także inwestujš w kulturę – wspierajš finansowo te przedsięwzięcia, które głoszš chwałę danego narodu, utrzymujš „sceny narodowe", na których grana jest klasyka, wspomagajš budżetowo filmy, wystawy czy spektakle ważne dla wspólnoty narodowej.

Tak dzieje się na całym œwiecie – od Waszyngtonu, przez Berlin, po Moskwę i Pekin. Prawie każde państwo podejmuje działania majšce na celu umacnianie dumy narodowej i spajanie wspólnoty. Cel takich inicjatyw jest jasny – wytworzenie u swych obywateli lojalnoœci wobec państwa i narodu, utrzymanie dyscypliny, narzucenie wzorców moralnych, a nawet przygotowanie do wysiłku zbrojnego na wypadek zewnętrznego zagrożenia. Nikt nie rodzi się Niemcem, Polakiem, Indonezyjczykiem czy Brazylijczykiem – do bycia członkiem narodu trzeba młodego człowieka, najlepiej już od wczesnego dzieciństwa, przygotowywać i utrwalać w nim poczucie więzi ze swojš nacjš. Współczesne państwa podejmujš w tym celu wiele skutecznych, choć niezauważalnych na co dzień, działań. Michael Billig okreœlił je jako „banalny nacjonalizm" – banalny, bo prawie niedostrzegalny.

„Korona królów" idealnie wpisuje się w tego typu działania: jest pomyœlana jako „wzmacniacz" narodowy, jako artefakt majšcy na celu wywołanie u odbiorców dumy z bycia Polakiem, z polskiej historii i polskiego losu. Serial ma spowodować u widzów wrażenie wielkoœci naszego narodu, jego znaczšcej roli w historii Europy, zakorzenienia w naszej częœci Starego Kontynentu. Jego „banalnym" zadaniem jest integracja wspólnoty, wzmocnienie więzów narodowych, dowartoœciowanie postaw patriotycznych.

Osobnš kwestiš jest to, jak zostało to zrobione – tu już winni wypowiedzieć się krytycy, artyœci, twórcy. Politolog może jedynie stwierdzić, że produkcja i emisja „Korony...", jej finansowanie de facto z budżetu państwa, jej narodowotwórcze cele sš czymœ oczywistym i często spotykanym na œwiecie. Dokładnie za pomocš takich œrodków państwa stwarzajš narody, budujš poczucie wspólnoty, wzmacniajš patriotyzm. Tylko dzięki tego typu przedsięwzięciom Polacy czujš się Polakami, Amerykanie Amerykanami, a Estończycy Estończykami.

Można to oczywiœcie robić lepiej lub gorzej (w przypadku produktu TVP wypadło to œrednio przekonujšco), ale nie można mieć pretensji do instytucji państwowych, że wydatkujš pienišdze obywateli na przekształcanie ich w patriotów. Bez tego ów proces byłby prawie niemożliwy, a na pewno bardzo utrudniony. Nie żalmy się zatem na to, że państwo dostarcza nam, finansujšc to z naszych podatków, artefakty czynišce z nas Polaków. Bycie członkiem narodu kosztuje. Nawet tych, którzy nie chcš być jego częœciš.

Autor jest doktorem politologii na Uniwersytecie Œlšskim