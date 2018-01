Flis o kodeksie wyborczym: Te zmiany zasługiwały na weto

Nowelizacja kodeksu wyborczego niesie duże problemy.

Prezydent podpisał we wtorek nowelizację kodeksu wyborczego. Partia rzšdzšca na szczęœcie – dla siebie i dla kraju – wycofała się z większoœci fatalnych pomysłów zmian w ordynacji samorzšdowej. Z większoœci, lecz nie ze wszystkich. Wypadły te, po których rzšdzšcy obiecywali sobie najwięcej taktycznych korzyœci. Wypada się cieszyć, że rzšdzšcy wykazali się przebłyskiem zdrowego rozsšdku i w obliczu protestów nie usztywnili tylko swojego stanowiska. Niestety, w ustawie pozostało wiele zmian, które grożš „tylko" organizacyjnymi wpadkami. Jednak przy tej okazji podłożono też pod polskie życie polityczne całkiem pokaŸnš bombę z opóŸnionym zapłonem – zmianę długoœci samorzšdowej kadencji.

Problem z terminem wyborów samorzšdowych pojawi się już w tym roku. Inicjatorzy najwyraŸniej zapomnieli, że wybory te odbywajš się w dwóch turach. W efekcie któraœ z takich tur – pomimo jak najsłuszniejszej chęci uniknięcia tego problemu – przypadnie 11 listopada, o ile nie chce się jej robić tydzień wczeœniej, czyli w czasie długiego weekendu z dniem Wszystkich Œwiętych. Oba rozwišzania sš fatalne dla organizacji, frekwencji i politycznej przewidywalnoœci.

Problem z II turš

Wybory optymalnie byłoby przesunšć na 14 paŸdziernika, ale to więcej niż przegłosowane widełki – miesišc przed upływem kadencji (poprzednie wybory odbyły się 16 listopada). Pozostaje więc 21 i 28 paŸdziernika – rodzšce wspomniany problem z drugš turš. Zamiast jednak robić niepotrzebne wygibasy i odnosić się do końca kadencji, wystarczyłoby ustalić termin wyborów na drugš niedzielę paŸdziernika, a wtedy do końca œwiata wszystko zdšżyłoby się odbyć przed 1 listopada, a wybory nigdy nie przesunęłyby się na wrzesień, do czego ta nowelizacja nieuchronnie doprowadzi.

To jednak tylko prolog. W ostatniej chwili, poprawkš, bez żadnej dyskusji i przygotowania, przegłosowano pięcioletniš kadencję w samorzšdach. Jest to decyzja o kolosalnym znaczeniu nie tylko dla funkcjonowania samorzšdu, ale i dla całego życia politycznego kraju. Najbardziej zaœ odczuwalna w kalendarzu wyborczym. Dziœ cztery ogólnopolskie wybory odbywajš się w dwóch rytmach. Wybory pięcioletnie, czyli prezydenckie i europejskie, sš istotne pod względem symboliki, ale mniej znaczšce pod względem liczby wyłanianych w nich osób. Odbywajš się one wiosnš, a ich interferencja z wyborami parlamentarnymi nie jest przynajmniej bezpoœrednia.

Wydłużenie kadencji wybranego w tym roku samorzšdu oznacza, że w paŸdzierniku 2023 roku nastšpi wielka kumulacja. Na ten sam okres wypadnš jedne i drugie najważniejsze wybory – liczšc według wybieranych osób. Trudno wyliczyć wszystkie możliwe problemy, które będš miały charakter organizacyjny, prawny oraz polityczny. Nieuchronnym kryzysem będzie tutaj dogranie kalendarzy. Podstawowy dylemat to ten, czy wybory takie będš mogły się odbyć tego samego dnia i kto o tym będzie decydować. Termin wyborów parlamentarnych ustala prezydent, a termin wyborów samorzšdowych – premier. Każdy ma przy tym inne widełki czasowe przy podjęciu takiej decyzji. Gdy będš to politycy tego samego obozu, wyglšdać to będzie zupełnie inaczej niż wtedy, gdy będš z obozów przeciwnych. Zawsze będzie to skomplikowana gra majšca komuœ przynieœć korzyœci. Wariantów jest kilka, a każdy ma inne skutki, jeœli chodzi np. o kluczowš w obu przypadkach frekwencję.

Kampania i media

Jeœli wybory nie będš odbywały się w tę samš niedzielę, to pojawia się pytanie, co z ciszš wyborczš? Jeœli kandydat wystartuje jednoczeœnie na posła i na prezydenta miasta – a dziœ nie ma ku temu przeszkód – to czy będzie on mógł w dniu jednych wyborów prowadzić kampanię wyborczš przed lokalem, utrzymujšc, że dotyczy ona tylko tej drugiej elekcji, w której głosujšcy nie biorš akurat udziału? Co z darmowym dostępem do mediów i limitami wydatków?

Można pomyœleć o tym, aby jak w USA, wszystkie wybory odbywały się jednego dnia. Nie ma w tym nic zdrożnego, ale wymaga to przemyœlenia. Tymczasem wedle przegłosowanej ustawy zjawisko takie wcale nie musi mieć miejsca i będzie o nim wiadomo dopiero parę miesięcy wczeœniej. W dodatku może do niego dochodzić tylko co 20 lat.

To najbardziej spektakularny problem, do którego prowadzi majstrowanie w tak delikatnej materii, jakš jest kodeks wyborczy. Tak kończy się przepychanie zmian w szalonym trybie i w atmosferze napięcia politycznego – gdy jedna strona broni wštpliwych pomysłów, by chwilę póŸniej wyrzucić je do kosza i zastšpić innymi, zaœ druga strona spanikowana protestuje przeciwko wszystkiemu jak leci, przywišzujšc wagę do spraw trzeciorzędnych.

Przygotowana w takim trybie ustawa, wprowadzajšca fundamentalne zmiany w tak dziwnych okolicznoœciach, zasługiwała na to, by powstrzymać jš prezydenckim wetem. To, że wyrzucono z niej najbardziej wštpliwe kwestie, nie oznacza jeszcze, że w tym, co zostało, nie ma wielu łyżek dziegciu.

Autor jest socjologiem, dr. hab. na Uniwersytecie Jagiellońskim