Kurd - cichy bohater podziemnej Solidarności

Lutfi Habib bez wahania pomógł żonie Zbigniewa Janasa wymknšć się SB.

Zbigniew Janas był jednym z niewielu liderów NSZZ Solidarnoœć, którzy nie zostali zatrzymani przez bezpiekę po wprowadzeniu stanu wojennego. Ukrywał się przez trzy lata. Było to możliwe dzięki sieci kilkunastu łšczniczek, które organizowały mieszkania, transport, dostarczały żywnoœć, a także pomocy ok. 150 innych osób. Wyjštkowš rolę odegrał wœród nich nieżyjšcy już Lutfi Habib, iracki Kurd.

Jego rodzina dostała właœnie pamištkowe odznaczenie Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarnoœć dawnego Zakładu Mechanicznego Ursus.

Habib przyjechał do Polski z Iraku w latach 50. i ukończył SGPiS. W trakcie nauki poznał przyszłš polskš żonę. W latach 60. pobrali się. Zamieszkali w Siedlcach. W latach 80. Lutfi Habib zbudował szklarnię do upraw pomidorów we wsi Gręzów. Co go połšczyło ze Zbigniewem Janasem?

Jaruzelski wypowiada wojnę

Po powstaniu Solidarnoœci Janas został liderem zwišzku w Ursusie, a także członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoœć. 12 grudnia 1981 r. uczestniczył w Gdańsku w jej posiedzeniu. – Po zakończeniu komisji postanowiłem wracać do Warszawy. Pojechaliœmy pod hotel Monopol w Gdańsku, gdzie przebywała częœć członków komisji. Przed hotelem spotkaliœmy Jana Olszewskiego i Antoniego Macierewicza. Podjechały tam wtedy oddziały ZOMO. Pamiętam, jak to skomentował Antek: „Pewnie po waluciarzy i prostytutki przyjechali".

W rzeczywistoœci rozpoczęła się obława na działaczy zwišzkowych. Janas wraz z Bujakiem przez jakiœ czas jeŸdzili po Gdańsku tramwajem. Potem się rozdzielili. Janas ukrył się u koleżanki Basi Trocha. 14 grudnia pocišgiem wrócił do Warszawy.

Urwać się SB

W Ursusie trwał strajk, ale zapadła decyzja, że Janas będzie się ukrywał. Wtedy nie było jeszcze zorganizowanego podziemia, mieszkania szukał na własnš rękę. – Jedna z najbliższych osób, do której zwróciłem się o pomoc, wyrzuciła mnie z domu – opisuje Zbigniew Janas.

Schronienie znalazł m.in. w pustostanie pod Warszawš, ale także w piwnicy parafii w podwarszawskich Gołšbkach u ks. Józefa Zawitkowskiego. Po kilku dniach od wprowadzenia stanu wojennego powstały struktury podziemne „S", a w Ursusie Tajna Komisja. Janas działał w Regionie Mazowsze. Był jednym z najbardziej poszukiwanych działaczy Solidarnoœci, zostały za nim rozesłane listy gończe. Otrzymał fałszywy dowód tożsamoœci na nazwisko Parzyszek.

Najbardziej dotkliwy dla niego był brak kontaktu z najbliższymi, czyli żonš Bogusiš oraz synem, który miał wtedy kilka lat (w 1981 – cztery). Kobieta znajdowała się pod cišgłš obserwacjš SB. – Robiliœmy różne rzeczy, abym mógł choć z daleka jš zobaczyć. Raz, dwa razy w roku organizowaliœmy akcję urwania się SB, np. na wakacje lub œwięta – wspomina Janas.

I w takiej operacji uczestniczył właœnie Lutfi Habib.

To było przed œwiętami Bożego Narodzenia 1983 roku. Od kilku dni znajomi Bogusi Janas potajemnie wynosili z domu rzeczy potrzebne na dłuższy wyjazd. – Ukrywali np. po jednym bucie pod płaszczem – dodaje działacz opozycji demokratycznej.

Żona nie widziała męża pół roku. Plan zakładał, że œcigany spotka się z najbliższymi w dworku w okolicach Opola Lubelskiego, gdzie mieszkała rodzina Mariusza Marczewskiego. Przed œwiętami kobieta wraz z dzieckiem wsiadła do pocišgu do Siedlec, gdzie mieszkała jej rodzina. SB była przekonana, że jedzie do niej na œwięta. Nie miała bagażu.

Dojechała do wsi Gręzów, gdzie mieszkał jej ojciec i brat. Gdy weszła, powiedziała tylko, że potrzebuje bezpiecznego transportu, bo za jakiœ czas ma być odebrana przez zaufanš osobę na dworcu w Lublinie.

– Może pomoże nam Arab? – tak wtedy oni okreœlali Habiba. Brat żony poszedł do niego, a ten bez wahania się zgodził, pomimo że wiedział, jakie mogš być konsekwencje. Nie tylko aresztowanie, ale także możliwoœć deportacji do Iraku, był bowiem uchodŸcš – opisuje Janas.

– Przykład Witka Kaszuby skazanego najpierw za strajk w Ursusie na trzy lata, a póŸniej aresztowanego za akcję ukrywania żony i syna pokazuje, że za takie postawy płaciło się więzieniem – dodaje.

Lutfi Habib bez zastanowienia zawiózł bliskich ukrywajšcego się zwišzkowca do zaufanych osób swoim golfem. – Uchylił drzwi œciganemu. Jeden gest czyni człowieka – podkreœla Janas.

Dzięki niemu spędził on wtedy z żonš i dzieckiem wspaniałe œwięta. Byli razem do Nowego Roku. – Nigdy o tym wydarzeniu nie opowiadał – mówi nam Piotr Habib, jego syn. – To wynikało z jego kurdyjskiej mentalnoœci, potrzebujšcym trzeba pomóc – dodaje skromnie.

Lutfi Habib zmarł w 1996 r.

Łatwiej było siedzieć

Od połowy 2016 roku Fundacja dla Ursusa, która skupia dawnych działaczy Solidarnoœci z tego zakładu, przyznaje poœmiertnie medale, które można umieœcić na grobach osób bezinteresownie pomagajšcych Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S".

W taki sposób upamiętniono już 19 osób. – Listę do odznaczenia mamy długš i będzie się powiększać. Uważam, że w stanie wojennym czasami łatwiej było siedzieć w więzieniu lub w „internie", niż być na „wolnoœci". Nie byłoby takiego oporu, gdyby nie kobiety w Solidarnoœci, o czym się bardzo często zapomina – Jola Polakowska, łšczniczka Zbyszka Janasa, Celina Tatko, Maryla Jakubowicz i wiele, wiele innych. Nie można o nich zapomnieć – dodaje Alicja Szot, która w latach 80. była organizatorkš niezależnej kultury, zajmowała się też kolportażem podziemnych wydawnictw. – Jadzia Karpiezo była nauczycielkš WF w szkole na osiedlu NiedŸwiadek w Ursusie. Pomimo internowania, a póŸniej aresztowania męża, majšc dwoje małych dzieci, udzielała schronienia osobom ukrywajšcym się. Wspólnie z Annš WoŸniak malowały plakaty przeciw wprowadzeniu stanu wojennego i naklejały je na autobusy – dodaje Szot.

Na liœcie uhonorowanych poœmiertnie znaleŸli się też inni działacze ursuskiej Solidarnoœci, np. Czesław Latusek, pracownik modelarni, który był skarbnikiem Tajnej Komisji, Bogusław Rogowski, kolporter „Robotnika", Stanisław Romanowski, organizator kolportażu niezależnych wydawnictw. Z kolei Waldemar WoŸniak organizował kolonie dla dzieci działaczy Solidarnoœci w latach 1982–1986. Jego żona Anna WoŸniak udostępniała mieszkanie dla spotkań Wszechnicy Solidarnoœci, w piwnicy przechowywała butelki z benzynš do akcji przeciw komunistom.