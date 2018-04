Zagadka Całunu Turyńskiego

Chyba żaden inny artefakt nie wzbudza tylu kontrowersji i dyskusji co Całun Turyński. Żaden też nie został tak dokładnie przebadany przez największe autorytety œwiata nauki.

Od 1978 r., kiedy po raz pierwszy przeprowadzono gruntowne analizy tego płótna w ramach programu STURP, powstał nawet osobny dział nauki o nazwie syndologia, obejmujšcy setki obszernych elaboratów z wielu dyscyplin naukowych – od anatomopatologii po archeologię biblijnš.W 2010 r. miałem okazję przyjrzeć się Całunowi Turyńskiemu z niewielkiej odległoœci. Z bliska tkanina przypomina silnie zżółkłe od staroœci i nadpalone w wielu miejscach płótno żaglowe. Dopiero po oddaleniu się od płótna na kilka metrów można dostrzec wyraŸny wizerunek brodatego mężczyzny w pozycji leżšcej. Raport naukowców wchodzšcych w skład STURP i wiele póŸniejszych badań potwierdzajš w sposób bezdyskusyjny, że na tkaninie nie ma œladu barwników czy farb. Także liczne próby stosowania na podobnych materiałach œrodków chemicznych, naœwietlań czy oddziaływań termicznych nie przyniosły nawet częœciowo rezultatu zbliżonego do wizerunku na Całunie Turyńskim.Wszelkie dyskusje na temat technik malarskich użytych do „namalowania" całunu czy spekulacje o udziale wielkich mistrzów renesansu w tworzeniu wizerunku ucišł raport ogłoszony w grudniu 2011 r. przez włoskich naukowców z Narodowej Agencji Nowych Technik i Energii oraz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (wł. ENEA). Badacze przeprowadzili wnikliwe pięcioletnie badania nad tkaninš i doszli do zdumiewajšcych wniosków. Wizerunek tworzy barwienie o gruboœci niespełna 200 nanometrów, czyli 5 tys. razy mniejsze od kropki na końcu tego zdania. Jest to wielkoœć tak mała, że służy jedynie opisowi odległoœci w skali czšsteczek lub długoœci fal œwiatła widzialnego. Przebarwienie musiało powstać w wyniku bardzo gwałtownego zestarzenia się tej warstwy œciany komórkowej, która miała stycznoœć z osobš ukrzyżowanego mężczyzny. Ta cieniutka warstwa komórkowa w niezwykle krótkim czasie została poddana bardzo precyzyjnemu oddziaływaniu energetycznemu, które nie zniszczyło dalszych warstw tkaniny. W ten sposób gwałtownie postarzałe komórki dały ciemniejszy odcień i utworzyły rodzaj zapisu holograficznego, który dzięki analizie komputerowej może zostać przekształcony w trójwymiarowy obraz. Uznanie autentycznoœci Całunu Turyńskiego jako płótna pogrzebowego Chrystusa niesie ze sobš olbrzymi bagaż konsekwencji natury historycznej, etycznej, duchowej czy nawet politycznej. Całun staje się bowiem koronnym dowodem zbrodni opisanej w ewangeliach kanonicznych oraz potwierdzeniem istnienia człowieka, którego wielu myœlicieli nowożytnych chciało zaliczyć do grona postaci legendarnych. Jednym z najciekawszych argumentów przemawiajšcych za autentycznoœciš tej relikwii jest sprawa monet odkrytych na oczodołach postaci z całunu. W 1979 r. dwaj włoscy naukowcy, Pietro Ugolotii i Giovanni Tamburelli, udowodnili, że były to leptony bite pod rzšdami Poncjusza Piłata w Judei. Ale najbardziej ciekawy jest fakt, że na lewym oku znajduje się odcisk monety bitej tylko przez szeœć miesięcy w 29 r. n.e. Na obu leptonach umieszczony był napis z dedykacjš dla matki cesarza Tyberiusza. Archeolodzy znali monetę znajdujšcš się na lewym oczodole, nikt nie miał wštpliwoœci co do jej autentycznoœci. Jednak druga moneta zawierała błšd ortograficzny w greckim zwrocie „Tiberiou Caisaros" – Tyberiuszowi Cezarowi. Zamiast C powinno być K. Sceptycy triumfowali, głoszšc, że jest to dowód, iż „fałszerz, który namalował całun", pomylił się i nie dopatrzył szczegółu. Koronny dowód sceptyków okazał się jednak ich porażkš. Dwie monety zawierajšce taki sam błšd odnaleziono w Jerozolimie. Œredniowieczny fałszerz nie mógł o nich wiedzieć, ponieważ jedyne takie monety zostały znalezione dopiero w XX w. Odnalezione na oczodołach postaci z całunu odbicia leptonów Piłata dołšczyły do dziesištków innych argumentów przemawiajšcych za pochodzeniem tkaniny z bardzo krótkiego okresu, kiedy rzymskim prokuratorem Judei był Poncjusz Piłat. Czasu, w którym nasz œwiat zmienił się na zawsze. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.lepkowski@rp.pl