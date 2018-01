Cud gospodarczy Kongresówki

12 maja 1817 r. w Warszawie rozpoczęła działalnoœć pierwsza giełda papierów wartoœciowych, nazywana wtedy Giełdš Kupieckš. Była zaledwie o 65 dni młodsza od nowojorskiej giełdy na Wall Street i dawała nadzieję na szybki rozwój gospodarki Królestwa Polskiego.

Pierwsza historyczna sesja giełdy warszawskiej trwała godzinę, a przedmiotem handlu nie były akcje, lecz weksle i waluty. W przeciwieństwie do czasów nam współczesnych papiery wartoœciowe nie były wirtualne, lecz przechodziły z ršk do ršk w postaci papierowej. Wstęp na giełdę był wolny, ale ze względów obyczajowych nie wpuszczano kobiet. Pierwszš siedzibš Giełdy Kupieckiej był pałac Saski. PóŸniej giełda mieœciła się u zbiegu ul. Elektoralnej i placu Bankowego. Do wybuchu II wojny œwiatowej miała siedzibę w gmachu przy ul. Królewskiej 14.

Dziwne państwo

Pierwowzorem warszawskiej giełdy były sprawnie działajšce pod koniec XVIII wieku i tworzone przez warstwę kupieckš domy bankowe. Przyjmowały depozyty, udzielały pożyczek, obsługiwały przemysł i handel. Wtedy też zaistniał banknot jako swoista forma weksla bankierskiego. Banknot był nieoprocentowanym i bezterminowym zobowišzaniem na okaziciela. Opiewał na okršgłe sumy i był płatny za okazaniem w pienišdzu kruszcowym. Poczštkowo wszystkie banki mogły emitować banknoty, ale z czasem prawo to miały jedynie banki emisyjne. Istniały także emitowane przez państwo i niemajšce pokrycia w złocie bilety skarbowe, które w czasie insurekcji koœciuszkowskiej w 1794 r. wyemitowała Rada Najwyższa Narodowa w Warszawie. W okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego głównš siłš napędowš w tworzeniu warszawskich instytucji finansowych byli kupcy miejscy. Istniało kilka znaczšcych domów bankowych, do których należały: dom bankowy Hewela w Gdańsku, domy bankowe Bonerów i Montelupich w Krakowie czy Loytzów w Szczecinie.

Po burzliwym i niszczšcym ziemie polskie okresie wojen napoleońskich decyzjš kongresu wiedeńskiego, a właœciwie osobistš decyzjš cara Aleksandra I, narodziło się zwišzane uniš personalnš z Rosjš i majšce ograniczonš autonomię Królestwo Polskie. Tak zwana Kongresówka była tworem całkowicie podległym carowi, tytularnemu królowi Polski. Polskie władze reprezentował dwuizbowy sejm, uchwalajšcy podatki, budżet państwa i liczbę wojska. Władzę w imieniu cara sprawował namiestnik gen. Józef Zajšczek, a odpowiednikiem rzšdu była Rada Administracyjna. Faktycznš władzę sprawowali dwaj Rosjanie: brat cara wielki ksišżę Konstanty i komisarz carski w Kongresówce senator Nikołaj Nowosilcow.

Sytuacja ekonomiczna Królestwa Polskiego w 1815 r. była bardzo zła. Przejęło ono zadłużone finanse Księstwa Warszawskiego. Austria i Prusy występowały z roszczeniami spłaty długów Rzeczypospolitej i jej ostatniego króla Stanisława Augusta. W celu rozwikłania wzajemnych pretensji finansowych powołano trójpaństwowš Komisję Likwidacyjnš. Komisarzem z ramienia Królestwa Polskiego w negocjacjach z Austriš i Prusami został ksišżę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, polityk i ekonomista cieszšcy się zaufaniem cara Aleksandra I. Ksišżę okazał się w tych negocjacjach twardym i niezwykle zręcznym graczem. Dzięki Lubeckiemu przyjęto zasady uniemożliwiajšce Austrii i Prusom zajęcie aktywów Księstwa Warszawskiego. Jednoczeœnie oba te państwa nie zostały zwolnione z obowišzku udziału w rozliczeniu pasywów. Ostatecznie to Prusy zostały zobowišzane do zwrotu Królestwu Polskiemu sumy 3,7 mln zł, a Austria zobowišzała się do dostarczenia z Wieliczki soli o wartoœci 30,8 mln zł. Dzięki Lubeckiemu zakończyły się także negocjacje z Saksoniš.

Cud gospodarczy Lubeckiego

Nieudolnie i niedbale sprawowana przez rzšd Królestwa kontrola nad wydatkami publicznymi w latach 1815–1821 doprowadziła skarb państwa na skraj ruiny. Œwiadom dramatycznej sytuacji ekonomicznej car Aleksander I zażšdał naprawy finansów, a w razie nieprzywrócenia równowagi budżetowej zagroził wcieleniem Królestwa do Cesarstwa Rosji. W maju 1821 r. na czele skarbu państwa stanšł minister Ksawery Drucki-Lubecki, który uważał, że sytuacja gospodarcza Królestwa wymaga interwencji państwa. Szczęœliwie Lubecki cieszył się zaufaniem Aleksandra I i przekonał monarchę do wydania ukazu (z 13 sierpnia 1822 r.), który pozwolił na wolny wywóz polskich towarów na ziemie rosyjskie. Nowa polsko-rosyjska umowa wyznaczała niskie stawki celne. Za eksport produktów z surowca krajowego stawka celna wynosiła 1 proc., a za produkty z surowców zagranicznych 3 proc. Dzięki takim rozwišzaniom polskie zakłady produkcyjne mogły się stosunkowo szybko rozwijać i bogacić. W 1822 r. wartoœć eksportu polskich towarów wyniosła 5 mln zł, a w 1829 r. już 27 mln zł.

Minister Lubecki uważał, że główne przyczyny recesji to zbyt mała iloœć pienišdza w obiegu, a także niekorzystna polityka i wymiana handlowa z Prusami, działalnoœć dużej liczby przemytników na granicach Królestwa, wysokie zadłużenie majštków prywatnych, zbyt duże wydatki na utrzymanie armii oraz wysoka cena importowanej soli. W cišgu dziewięciu lat urzędowania Lubecki przywrócił równowagę budżetowš państwa. Polityka fiskalna i twarde egzekwowanie podatków wyprowadziły z recesji finanse publiczne Królestwa. W 1825 r. z inicjatywy ministra Lubeckiego powstało Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, którego głównym zadaniem było udzielanie pożyczek ziemianom. Pożyczki służyły oddłużaniu majštków ziemskich i wspieraniu modernizacji folwarków. To był ogromny postęp, bo właœciciele ziemscy dzięki kredytom mogli systematycznie spłacać zadłużenie wobec skarbu państwa. Stymulowało to także rozwój inwestycji w rolnictwie i jego modernizację.

Pierwszy polski bank centralny

Kolejnym krokiem milowym w dziele podŸwignięcia ekonomii Królestwa Polskiego było założenie przez Lubeckiego pierwszego banku narodowego. W 1828 r. dekret carski powołał Bank Polski, którego kapitał założycielski wynosił 30 mln zł. Posiadajšcy własnš osobowoœć prawnš Bank Polski zajmował się emisjš banknotów, obsługš długu publicznego, emisjš pożyczek skarbowych, przechowywaniem depozytów i funduszy instytucji publicznych. Prowadził także rachunki depozytowe osób i podmiotów gospodarczych oraz handel podstawowymi towarami, czyli działalnoœć przynależnš każdemu zwyczajnemu bankowi handlowemu.

Bank Polski spełniał wiele ważnych funkcji finansowych – udzielał krótko- i długoterminowych kredytów, inwestował w rozwój przemysłu i infrastruktury transportowej. Dzięki pożyczkom poprawiono stan dróg krajowych, m.in. Traktu Krakowskiego i Traktu Lubelskiego. Przywrócenie równowagi budżetowej i naprawa finansów stały się czynnikiem stymulujšcym przemysł włókienniczy, hutniczy i górniczy. Łatwoœć w uzyskiwaniu kredytów i realne możliwoœci ich spłaty sprawiały, że ziemiaństwo coraz chętniej kupowało sprzęt potrzebny do modernizacji folwarków. To z kolei stymulowało rozwój przemysłu Królestwa.

Rewolucja przemysłowa

W 1824 r. Lubecki doprowadził do tego, że zarzšdzanie górnictwem zostało specjalnym dekretem królewskim przekazane ministrowi skarbu. W latach 1824–1828 w przemysł hutniczy i górniczy zainwestowano 26 mln zł. Utworzono Oddział Górnictwa Rzšdowego Banku Polskiego, na czele którego stanšł Fryderyk Wilhelm Lempe, polski matematyk, inżynier górnictwa i działacz gospodarczy. We wrzeœniu 1827 r. powstał „Projekt planu ogólnego zamierzonych nowych zakładów do produkcji żelaza w województwach sandomierskim i krakowskim ułożony przez Fryderyka W. Lempe". Była to nakreœlona z rozmachem koncepcja budowy 15 pieców hutniczych, 8 walcowni i 76 fryszerek, czyli pieców, w których surówka wielkopiecowa była przerabiana na stal. Ogromnym krokiem w uprzemysłowieniu Kongresówki była oparta na planach Lempego budowa (w latach 1834–1840) Huty Bankowej we wsi Dšbrowa, produkujšcej żelazo i stal z wykorzystaniem koksu. Był to prawdopodobnie największy zakład metalurgiczny w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. Należy także wspomnieć o szybkim rozwoju przemysłu włókienniczego, jaki na podstawie planów Stanisława Staszica dokonał się w rejonie Gór Œwiętokrzyskich i w Łodzi.

Omawiajšc imponujšcy rozwój Królestwa Kongresowego, warto zatrzymać się na chwilę przy księdzu Stanisławie Staszicu, który był jednš z najznakomitszych postaci polskiego oœwiecenia, a także póŸniejszym działaczem gospodarczym o wszechstronnych zainteresowaniach, w tym społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Sprawujšc urzšd dyrektora Wydziału Przemysłu i Kunsztów, opracował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W 1816 r. był inicjatorem powstania Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach i kopalni węgla kamiennego w Dšbrowie Górniczej. Z jego inicjatywy powstało też Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, pierwsza spółdzielcza i samorzšdowa organizacja na ziemiach polskich. Staszic ze swoich dóbr rodowych przekazał chłopom na własnoœć dziewięć wsi i jednš osadę. Uzyskali oni prawo czynszowe do ziemi i budynków, za co byli zobowišzani do udziału finansowego w działalnoœci gmin i wpłacania czynszu do kasy Towarzystwa.

Towarzystwo prowadziło kasę pożyczkowo-oszczędnoœciowš i szpital, zapewniało pomoc w razie klęsk żywiołowych, a także wsparcie dla osób starszych i sierot. Ważnym elementem było prowadzenie pięciu szkół elementarnych. Pienišdze na finansowanie działalnoœci Towarzystwa pochodziły z lasów, tartaku, młynów i cegielni, które stanowiły wspólnš własnoœć gminy. Jako filantrop Stanisław Staszic łożył na wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego oraz kilka warszawskich szpitali. Jako autor prac filozoficznych i przyrodniczych był prekursorem wcielania w życie koncepcji społeczno-ekonomicznych, które pozytywiœci polscy nazwali pracš u podstaw i pracš organicznš.

Polscy Rockefellerowie i Morganowie

Rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego nie byłby możliwy bez udziału finansistów i bankowców, wœród których na pierwsze miejsce wysuwa się Leopold Kronenberg (ur. w 1812 r.). Od 1851 r. prowadził on własny dom bankowy, udzielajšcy kredytów na rozwój przemysłu i rolnictwa, a w 1870 r. założył Bank Handlowy. Zainteresowanie transportem kolejowym zaowocowało sfinansowaniem przez niego Kolei Nadwiœlańskiej i prezesurš w Radzie Zarzšdzajšcej Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Był inwestorem i udziałowcem w spółkach górniczych, hutniczych i cukrowniczych. Z inicjatywy Kronenberga w 1870 r. powstało Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru. Był m.in. członkiem Umorzenia Długu Krajowego oraz Rady Przemysłowej Komisji Rzšdowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych Królestwa Polskiego. Był także bardzo aktywnym członkiem zarzšdu Giełdy Warszawskiej i starszym Zgromadzenia Kupców. Założył Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy, Kasę Przemysłowców i Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia. Sprawował też funkcję prezesa wydziału Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego.

Nazywano go „białym bankierem", gdyż obracajšc się w œrodowiskach bogatych ziemian i warszawskiej elity intelektualnej, był zwolennikiem liberalno-demokratycznej myœli politycznej, która przedkładała pracę organicznš nad walkę o niepodległoœć. W tym duchu wydawał od 1859 r. „Gazetę Codziennš", która w 1861 r. zmieniła nazwę na „Gazeta Polska". Redaktorem pisma był Józef Ignacy Kraszewski.

Do rozwoju finansów Królestwa Polskiego przyczynił się też znacznie Samuel Fraenkel, który prowadził w Warszawie dom bankowo-handlowy, przejęty po Karolu Janie Laskim. Dostawy dla wojska uczyniły go człowiekiem bardzo bogatym i pozwoliły mu na współdzierżawienie w latach 1814–1819 monopolu solnego, a od 1824 r. rzšdowej huty cynku, kopalni węgla i rud cynku.

W 1823 r. Fraenkel został właœcicielem fabryki sukna, które eksportował do Rosji. Stamtšd zaœ importował futra. Prowadził także handel fajansem, porcelanš i artykułami kolonialnymi. W 1829 r. poœredniczył w udzieleniu przez banki berlińskie rzšdowi Królestwa Polskiego pożyczki w wysokoœci 42 mln zł. Jako starszy Giełdy Kupieckiej w latach 1817–1833 w sposób znaczšcy przyczynił się do jej rozwoju. Piastował szereg ważnych funkcji w instytucjach gospodarczych Kongresówki. W 1815 r. pełnił funkcję sędziego Trybunału Handlowego województwa mazowieckiego, był członkiem Izby Handlowej i Rzemieœlniczej, a od 1828 r. radcš handlowym założonego przez ministra Lubeckiego Banku Polskiego.

Trzecim potentatem finansowym był Jan Gotlib Bloch (ur. w 1836 r.), nazywany „królem kolei". Podobnie jak Leopold Kronenberg i Samuel Fraenkel uważał się za Polaka pochodzenia żydowskiego. W 1850 r. zmienił wyznanie z judaizmu na ewangelicko-reformowane, a w 1856 r. przeszedł na katolicyzm. Pobyt w Petersburgu w latach 1856–1864 i praca przy budowie kolei warszawsko-petersburskiej uczyniły Blocha człowiekiem bardzo majętnym. W Warszawie stał się właœcicielem domu bankowego i współtwórcš Banku Handlowego. Jego działania inwestycyjne skupiły się na przemyœle cukrowniczym i drzewnym. Aktywnie uczestniczył w życiu gospodarczym i finansowym Kongresówki. W latach 1865–1885 był radcš Banku Polskiego, starszym Zgromadzenia Kupców i prezesem Komitetu Giełdowego. Jako rzeczywisty radca stanu otrzymał w 1883 r. szlachectwo dziedziczne Królestwa Polskiego.

Mimo przejœcia na chrzeœcijaństwo Bloch cały czas interesował się sprawami społecznoœci żydowskiej i jako filantrop wspomagał żydowskie instytucje charytatywne oraz edukacyjne w Warszawie i Radomiu. W swojej działalnoœci publicystycznej i naukowej dał się poznać jako zdeklarowany pacyfista. Przetłumaczona na kilka języków europejskich jego praca „Przyszła wojna" (wydanie rosyjskie z 1898 r.) stała się podstawš do sformułowania konwencji haskich.

Wszystkie te postacie wielkich myœlicieli, przedsiębiorców, pionierów polskiego przemysłu, transportu, rolnictwa i spółdzielczoœci dowodzš, że nawet w sytuacji braku suwerennoœci politycznej można rozwijać siłę gospodarczš narodu. Warszawskš Giełdę Kupieckš stworzyli ludzie, którzy wierzyli, że siła narodu nie tkwi jedynie w walce zbrojnej, ale przede wszystkim w gospodarce. Paradoksalnie w czasie, który historiografia przedstawia jako najczarniejszy okres w historii narodu polskiego, osišgnęliœmy wyjštkowo szybki i prężny rozwój gospodarczy. Dzisiaj pamiętamy o bohaterach powstań, męczennikach walki o niepodległoœć. To bardzo ważne, aby o nich nie zapominać. Ale ważne jest także, by z dumš wspominać tych, którzy walczyli o godnoœć narodowš, rozwijajšc przedsiębiorczoœć i finanse.