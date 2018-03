Bomby jądrowe: Zagubione puszki Pandory

Tylko kilka z utraconych podczas zimnej wojny bomb jšdrowych udało się odzyskać. Na dnie morza lub w ziemi wcišż leżš bezpańskie głowice nuklearne.

Rozsšdek z trudem przyjmuje informacje o zgubieniu ogromnych i ważšcych po kilka ton bomb wodorowych, lecz najbardziej zdumiewa domniemana skala zjawiska. Z uznanych za miarodajne analiz Berlińskiego Centrum Informacji nt. Bezpieczeństwa Transatlantyckiego wynika, że w trakcie zimnej wojny mocarstwa zawieruszyły lub straciły w wypadkach aż 50 sztuk broni jšdrowej. Wszakże mowa tu o ciemnej liczbie, gdyż jedyny oficjalny dokument rzšdowy powstał w Stanach Zjednoczonych i to przeszło 30 lat temu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Między zaufaniem a paranojš

W przeznaczonym dla Senatu raporcie, obejmujšcym wypadki z broniš atomowš między 1950 a 1980 r., amerykański Departament Obrony przyznał się do utraty w różnych okolicznoœciach tylko oœmiu głowic jšdrowych. Wprawdzie większoœć opisanych w dokumencie incydentów była znana opinii publicznej, lecz z powodu nowych faktów raport okazał się bardziej niepokojšcy od wczeœniejszych komunikatów dla prasy. Dalsze szczegóły wycišgnięto z archiwów w 1990 r., korzystajšc z ustawy o wolnoœci informacji.

Z oczywistych względów prawie nic nie wiadomo o takich zdarzeniach w bloku wschodnim. Wyjštkiem sš wypadki, których nie udało się sowieckim zwyczajem zataić, gdyż zdarzyły się na wodach międzynarodowych. W zwišzku z tymi incydentami Rosja także przyznała się do utraty paru głowic, lecz o tym, co działo się w ogromnym i miejscami bezludnym wnętrzu imperium, dowiemy się nieprędko albo zgoła nigdy.

Ze względu na rosyjskš specyfikę trudno odnieœć się do informacji o zniknięciu z postsowieckich magazynów 100 miniaturowych ładunków jšdrowych mieszczšcych się w podręcznej walizce. W 1997 r. takie rewelacje ujawnił były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Aleksandr Lebied, jednak sprawę uznano za objaw frustracji po przegranych wyborach prezydenckich, a pięć lat póŸniej generał zginšł w katastrofie œmigłowca. Także Julia Tymoszenko twierdziła, że przy okazji przekazania Rosji ukraińskich arsenałów nuklearnych nie doliczono się aż 250 głowic, lecz Moskwa i tę informację stanowczo zdementowała.

Mimo grozy ziejšcej z dokumentów wypada zachować umiar w obarczaniu winš za wypadki zbyt nonszalanckich wojskowych. Od rzekomej dezynwoltury lotnictwa lub marynarki istotniejszy był kontekst czasów, w których zdarzyła się większoœć incydentów.

W istocie, broń jšdrowa znacznie wyprzedziła swojš epokę. Siła, zdolna do niszczenia miast jednym błyskiem, przez dwie dekady funkcjonowała w œwiecie technologii z połowy II wojny œwiatowej. Jednak odkšd w 1949 r. Rosjanie zbudowali własnš bombę, z każdej chmury nad Nowym Jorkiem mógł się wyłonić radziecki samolot. Tamten strach często nazywa się zimnowojennš paranojš, lecz alternatywš było okazanie komunistom zaufania, co wydaje się jeszcze mniej rozsšdne.

Mimo starań niemieckich inżynierów z obu stron żelaznej kurtyny, gwarantujšce rewanż rakiety balistyczne pojawiły się dopiero z poczštkiem lat 60. Siła atomowego odstraszania zależała więc od lotnictwa strategicznego i jego zdolnoœci do skutecznego odwetu, nawet wtedy, gdy bazy wojskowe i lotniska przestałyby istnieć. Systemy wczesnego ostrzegania były pieœniš odległej przyszłoœci, stšd bombowce pod żadnym pozorem nie mogły dać się zaskoczyć atakowi na ziemi. Rozwišzaniem problemu było utrzymanie lotnictwa strategicznego w powietrzu całš dobę, przez 365 dni w roku, w cišgu kilkunastu lat bez przerwy.

Apogeum permanentnego alarmu lotniczego wyznaczyła rozpoczęta w 1961 r. operacja „Chrome Dome”. Nazwę wzięto od lœnišcej powierzchni samolotów, gdyż zgodnie z modš chromem wtedy powlekano wszystko – od opiekaczy i przyczep kempingowych po kadłuby bombowców. Większoœć latajšcej kopuły okršżała Amerykę Północnš nad oceanami, by zawrócić nieopodal sowieckiej granicy nad Alaskš, natomiast inna częœć sił patrolowała przestrzeń między Amerykš i Europš. Gdy kryzys kubański zwiększył poczucie zagrożenia, bywało, że w powietrzu znajdowała się naraz jedna trzecia składu wszystkich eskadr bombowych.

Jednak dla mocno obcišżonych maszyn z silnikami tłokowymi nawet przekroczenie Atlantyku wymagało co najmniej jednego tankowania w powietrzu. Dlatego każdy powód, który uniemożliwił spotkanie z latajšcš cysternš, zwykle oznaczał utratę samolotu wraz z ładunkiem. Gdy dodać znużenie załóg długotrwałymi lotami, zawodnoœć często prototypowego sprzętu oraz skalę i złożonoœć akcji, zdumiewa raczej nikła iloœć zanotowanych incydentów. I rzeczywiœcie, gdy w 1968 r. zakończono nieco już anachronicznš i zbyt kosztownš operację, liczba wypadków gwałtownie spadła.

Przepraszam, zgubiłem bombę

W zasadzie tylko jeden przypadek da się przypisać ludzkiej niefrasobliwoœci, a i tam odpowiedzialnoœć dzieli z konstruktorami samolotu.

Cztery bombowce B-47E, które 11 marca 1958 r. wystartowały z bazy Hunter w Savannah, nie uczestniczyły w rutynowej misji. Wyznaczono je do długodystansowego lotu non stop nad Wielkš Brytanię, a potem do Afryki Południowej w ramach globalnych manewrów lotnictwa strategicznego. Każda z maszyn dŸwigała bombę wodorowš klasy Mark 6, choć zdaniem Sił Powietrznych nie było w nich materiału rozszczepialnego. Można by wnosić, że USA wydały miliardy na wożenie po œwiecie bezużytecznej broni, ponieważ takie oœwiadczenia składano przy okazji większoœci wypadków.

Pech sprawił, że podczas usuwania usterki w luku bombowym jednego z samolotów ktoœ z załogi zachwiał się z powodu turbulencji i by odzyskać równowagę, odruchowo chwycił niczym nieosłoniętš dŸwignię awaryjnego zrzucania ładunku. Co gorsza, rzecz zdarzyła się zaraz po starcie i bombowiec wcišż był nad zaludnionym obszarem Karoliny Południowej. Ważšca 3,5 tony bomba sforsowała zamknięte klapy w kadłubie i spadła na przydomowy plac zabaw dla dzieci, przy uderzeniu detonujšc konwencjonalny ładunek wybuchowy. Eksplozja wyrwała lej w ziemi i zniszczyła parę budynków w wiosce Mars Bluff, ale cudem obrażenia czworga dzieci okazały się powierzchowne. Ponieważ nie było skażenia radioaktywnego, problem zamknięto przeprosinami i sowitym odszkodowaniem. Po powrocie do bazy pechowš załogę bombowca nawet aresztowano z podejrzeniem o sabotaż, lecz ostatecznie zaniechano formalnego oskarżenia, poprzestajšc na zesłaniu lotników do służby w zapadłych rejonach œwiata.

Niecały rok wczeœniej niemal identyczny wypadek wydarzył się w Nowym Meksyku, ale wówczas wina spadła na wadę konstrukcyjnš maszyny. 27 maja 1957 r. ze schodzšcego do lšdowania bombowca B-36 przez zamknięte wrota komory ładunkowej także wypadła bomba wodorowa, tyle że znacznie większa, bo o mocy 15 megaton. Szczęœliwie spadła na niemal bezludne okolice Albuquerque i jedynš ofiarš eksplozji kilkuset kilogramów materiałów wybuchowych była samotna krowa. Niemniej pył radioaktywny skaził spore połacie prerii, zmuszajšc wojsko do wywiezienia z miejsca katastrofy setek metrów szeœciennych ziemi.

Irytacja dowództwa Sił Powietrznych po wypadku w Mars Bluff była o tyle zrozumiała, że gdy ich samolot bombardował plac zabaw, w sšsiedniej Georgii trwały poszukiwania jeszcze jednej zagubionej bomby nuklearnej. Wszystko dlatego, że 5 lutego nad ranem bombowiec B-47 zderzył się w ciemnoœciach z myœliwcem F-86. W wypadku nikt nie zginšł, a B-47 nawet samodzielnie wylšdował na Florydzie, lecz z powodu uszkodzenia płatu maszyna straciła znacznš częœć siły noœnej. Zgodnie z procedurš awaryjnego lšdowania cišżšcš maszynie bombę wodorowš zrzucono do oceanu, nieopodal bagnistej wyspy Wassaw. Natychmiast wszczęto intensywne poszukiwania zguby, ale choć przybrzeżne wody sš w tym miejscu bardzo płytkie, a obszar akcji udało się zawęzić do kilku kilometrów kwadratowych, po dwóch miesišcach ogłoszono porażkę. Bomby do dziœ nie znaleziono, mimo wznowienia badań pół wieku póŸniej.

Wypadki chodzš parami

Można odnieœć wrażenie, że przypadkami utraty kontroli nad broniš jšdrowš rzšdziło prawo serii, czasem połšczone z dziwnš symetriš. Niemal identyczne wypadki upuszczenia bomb z samolotów zdarzyły się w odstępie kilku miesięcy, a pół roku przed porzuceniem bomby u brzegów Georgii także transportowy Douglas C-124 Globemaster stracił moc i, by utrzymać się w powietrzu, wyrzucił do Atlantyku aż trzy bomby atomowe naraz. One także przepadły bez œladu.

W kwietniu 1968 r. na Pacyfiku zatonšł radziecki okręt podwodny K-129, a wraz z nim w oceanie spoczęły trzy rakiety wraz z torpedami uzbrojonymi w głowice jšdrowe. Jakby dla zachowania symetrii miesišc póŸniej na Atlantyku ten sam los spotkał amerykańskš jednostkę USS „Scorpion” wraz z dwiema nuklearnymi torpedami. Amerykanie nie odzyskali własnej broni, lecz szeœć lat póŸniej podjęli częœciowo udanš operację podniesienia z dna radzieckiego K-129. Wrak przełamał się na pół i na powierzchnię wróciła tylko dziobowa częœć okrętu, w której znaleziono dwie torpedy z głowicami atomowymi oraz szeœć ciał marynarzy. Jednak CIA nie dostała tego, czego najbardziej pragnęła, czyli radzieckiego systemu naprowadzania rakiet.

Pierwsi prawo serii odczuli sšsiedzi z północy USA, ponieważ to u nich zaczęła się epopeja z gubieniem broni jšdrowej. W 2014 r. zdarzenie przywołał kanadyjski nurek, który u brzegu Kolumbii Brytyjskiej zobaczył coœ, co wielkoœciš i kształtem przypominało bombę atomowš. Sensacja nie znalazła potwierdzenia, lecz była prawdopodobna, ponieważ w tej okolicy Amerykanie po raz pierwszy stracili bombę A. Sprawa dotyczyła bombowca B-36, który 14 lutego 1950 r. wystartował do ostatniego lotu z bazy Carswell na Alasce. Misja miała być symulacjš radzieckiego ataku w warunkach arktycznych i obejmowała przelot non stop nad San Francisco z lšdowaniem w Teksasie. Dla większego realizmu maszynę obcišżono bombš atomowš typu Mark 4, która była modyfikacjš tej z Hiroszimy, ale po fakcie lotnictwo zaprzeczyło, by w urzšdzeniu był materiał rozszczepialny.

Warunki lotu były w istocie polarne, co spowodowało oblodzenie wlotu powietrza do gaŸników i pożar trzech z szeœciu silników jednoczeœnie. Przed opuszczeniem samolotu dowódca skierował maszynę nad wyspy okalajšce zachodnie wybrzeże Kanady, aby oszczędzić ludziom œmierci w lodowatej wodzie. Niemniej 5 z 17 rozbitków nie udało się uratować. Przedtem bombę zrzucono do Pacyfiku, po czym autopilot miał wyprowadzić maszynę nad ocean. Złoœliwoœć rzeczy martwych sprawiła, że samolot zawrócił i spadł w kanadyjskich górach 300 km dalej. Przypadkowe odkrycie wraku trzy lata póŸniej było sporym zaskoczeniem, głównie dla władz w Ottawie. Szczštki maszyny udało się spenetrować dopiero w 1956 r., lecz nie znaleziono w nich bomby ani skażenia radioaktywnego.

Zgodnie z prawem serii druga utrata bomb też zdarzyła się nad Kanadš i to zaledwie dziesięć miesięcy póŸniej. Superforteca B-50 wystartowała z bazy w północnym Quebecu z czterema ładunkami atomowymi na pokładzie, ale z powodu awarii silnika musiała je zrzucić nad rzekš œw. Wawrzyńca. Wszystkie bomby wybuchły jeszcze w powietrzu, tłukšc szyby w domach i rozsiewajšc na wietrze 45 kg uranu. Aby ukryć fakt udostępniania kanadyjskich baz wojskowych dla amerykańskiego arsenału atomowego, stwierdzono, że eksplozje były elementem ćwiczeń z konwencjonalnymi materiałami wybuchowymi.

Dyplomacja i bomby

Okolicš podatnš na wypadki z broniš jšdrowš było też Morze Œródziemne, co w tym politycznie wrażliwym rejonie œwiata stawiało przed Amerykanami szczególne wyzwania. Najlepiej znany jest upadek bomb wodorowych na wioskę Palomares w południowej Hiszpanii, z którym wišże się największa akcja poszukiwawcza w dziejach œwiata. 17 stycznia 1966 r. u wybrzeża wschodniej Andaluzji, podczas rutynowego tankowania w powietrzu, wysięgnik latajšcej cysterny wbił się w kadłub samolotu B-52. Nim obie maszyny eksplodowały, pokład bombowca zdšżyło opuœcić trzech pilotów oraz cztery bomby wodorowe. Dwie wybuchły podczas zderzenia z ziemiš, skażajšc radioaktywnym pyłem wiele hektarów gruntu, trzecia wylšdowała niemal nienaruszona, czwartš zaœ spadochron zniósł 20 km w głšb morza.

Chociaż hiszpański rybak wskazał Amerykanom przybliżone miejsce zatonięcia bomby, mimo zaangażowania blisko 12 tys. ludzi i najlepszego sprzętu podwodnego, poszukiwania trwały prawie trzy miesišce. W tym czasie inne ekipy zbierały i transportowały do Stanów Zjednoczonych tysišce merów szeœciennych skażonej ziemi i płodów rolnych.

Nastroje podgrzewała sowiecka propaganda, która ogłosiła Palomares strefš œmierci i nowš Hiroszimš. Co gorsza, Hiszpania groziła zamknięciem swojej przestrzeni powietrznej dla samolotów NATO, co mogło uczynić bazę na Gibraltarze bezużytecznš, a pod ambasadami amerykańskimi trwały demonstracje lewicy. By ocieplić atmosferę, w połowie marca hiszpański minister informacji wraz z amerykańskim ambasadorem odbyli morskš kšpiel, by udowodnić mediom brak zagrożenia. Na szczęœcie dwa tygodnie póŸniej znaleziono nieuszkodzonš bombę i œwiat zajšł się innymi sensacjami. Kwestia skażenia radioaktywnego czasem wraca, ale właœciciele hoteli i pól golfowych, którymi od czasu wypadku obrosło Palomares, nie sš zainteresowani nagłaœnianiem problemu.

Jednak gdzieœ nieopodal, na dnie morza, leżš jeszcze dwie inne bomby wodorowe, każda o mocy 1,7 megatony. Broń zaginęła 10 marca 1956 r., razem bombowcem B-47 lecšcym wraz z trzema innymi maszynami do bazy Ben Guerir koło Marrakeszu. Samolot bez przeszkód zatankował nad Azorami, lecz nie stawił się na spotkanie z latajšcš cysternš nad Morzem Œródziemnym. Co gorsza, nie było z nim łšcznoœci radiowej. Francuzi mieli odnotować obecnoœć maszyny w okolicy Oranu, lecz potem wszelki œlad po niej zaginšł, a załoga nie nadała nawet sygnału alarmowego. Mimo zaangażowania armii francuskiej i hiszpańskiej oraz marynarki brytyjskiej nie natrafiono na żadne szczštki ani nawet plamę oleju, o bombach nie wspominajšc.

Oprócz sprawy Palomares lata 60. przysporzyły Ameryce więcej dyplomatycznych problemów, choć niektóre wystšpiły z dużym opóŸnieniem. Na przykład w grudniu 1965 r. z pokładu lotniskowca „Ticonderoga” spadł do morza i zatonšł samolot szturmowy A-4E, wraz z podczepionš do kadłuba rakietš uzbrojonš w głowicę nuklearnš. Wedle oœwiadczenia Departamentu Obrony miało się to zdarzyć na wodach międzynarodowych nieopodal Filipin, ale 16 lat póŸniej z dokumentów marynarki wyciekła informacja, że naprawdę wypadek miał miejsce 130 km od japońskiej wyspy Riukiu. Tym samym Stany Zjednoczone złamały własne zobowišzania z traktatu pokojowego, że już nigdy i pod żadnym pozorem nie wprowadzš broni jšdrowej na terytorium Japonii.

Amerykanie borykali się także z oburzeniem Danii, która po 1950 r. pozwoliła rozbudować natowskš bazę w Thule na Grenlandii. Z powodu siarczystych mrozów 21 stycznia 1968 r. piloci B-52 musieli dogrzewać się chałupniczym sposobem, czym wywołali pożar w przedziale nawigacyjnym. Samolot rozbił się i spłonšł razem z czterema bombami wodorowymi na pokładzie. Zdaniem władz wojskowych we wszystkich eksplodował konwencjonalny materiał wybuchowy, skażajšc radioaktywnie spory obszar kry. Żywe sš jednak pogłoski o co najmniej jednej bombie, która rozgrzana od pożaru miała przetopić się przez lód i spoczšć na dnie Morza Baffina. Takie rewelacje w 2007 r. rozpowszechniała brytyjska BBC, ale zdementowali je sami Duńczycy.

Nim nadeszło lato, trzeba było zebrać i wyekspediować do USA ogromne iloœci lodu i skażonej wody, a przy tym udobruchać rzšd w Kopenhadze, który miał nic nie wiedzieć o broni jšdrowej w Thule. Jednak wiele wskazuje, że oburzenie było skierowane na potrzeby duńskiej opinii publicznej, ponieważ w dwustronnej umowie o utworzeniu bazy celowo zostawiono furtki umożliwiajšce Amerykanom składowanie w niej arsenału nuklearnego. Ale ten wypadek miał przesšdzić o końcu operacji „Chrome Dome”, a sama baza na Grenlandii już zmieniała funkcję z lotniska dla bombowców na nowoczesne centrum wczesnego ostrzegania przed atakiem.

Œwiat na cienkim druciku

Wydłużajšc listę wypadków, można by wspomnieć o wielkim hydroplanie Martin P5M przeznaczonym do zwalczania okrętów podwodnych, który we wrzeœniu 1959 r. rozbił się na Pacyfiku i zatonšł razem z bombš głębinowš uzbrojonš w ładunek jšdrowy. W 1970 r. także załoga radzieckiego okrętu podwodnego K-171 nieopodal Kamczatki zgubiła rakietę z głowicš nuklearnš, odnalezionš i podniesionš z dna po miesišcu intensywnych poszukiwań.

Jednak jeden wypadek musiał zrobić wyjštkowe wrażenie na amerykańskim rzšdzie, ponieważ 20 lat póŸniej skojarzono go ze słowami Roberta McNamary o cienkim druciku, który może zdecydować o losie œwiata. Zbiegiem okolicznoœci McNamara był sekretarzem obrony w czasach, gdy incydent się wydarzył, choć szczegóły ujawniono dopiero w raporcie Departamentu Obrony z lat 80.

24 stycznia 1961 r. nad miasteczkiem Goldsboro w Karolinie Północnej, podczas tankowania w powietrzu ze skrzydeł bombowca B-52G trysnęło paliwo, a wkrótce cała maszyna zaczęła się rozpadać. Załoga miała sekundy na opuszczenie samolotu, lecz dopełniła procedur, zrzucajšc na ziemię dwie potężne bomby wodorowe Mark 39 o mocy 4 megaton każda.

Nad jednš z nich nie otworzył się spadochron, więc z powodu impetu zapadła się w bagnistym gruncie na nieznanš głębokoœć. Nikt jej więcej nie widział, bo gdy na czterech metrach niczego nie znaleziono, wykop zalała woda gruntowa. Potem rzšd wykupił i ogrodził spłacheć ziemi z nuklearnš bombš i od czasu do czasu mierzy poziom promieniowania w okolicy.

Bardziej pouczajšcym znaleziskiem okazała się druga bomba, która bez uszczerbku wylšdowała dziobem w błocie, podtrzymywana przez zaczepiony o drzewo spadochron. Podczas badań w specjalistycznym oœrodku wojskowym Sandia wyszło na jaw, że podczas spadania broń zaczęła się samoczynnie uzbrajać, czego nie powstrzymały trzy kolejne stopnie zabezpieczeń przed przypadkowš inicjacjš reakcji łańcuchowej. Skuteczne okazało się dopiero ostatnie zabezpieczenie umieszczone w konsoli z małym przełšcznikiem, który można było przestawiać z pozycji „uzbrojony” na „bezpieczny”. Położenie pokrętła decydowało o przepływie niskonapięciowego pršdu, który wywoływał uruchomienie całego procesu prowadzšcego do eksplozji nuklearnej. Wszakże eksperyment wykazał, że bardzo silne uderzenie, jakie zdarza się przy upadku bomby z dużej wysokoœci, może obrócić wewnętrzny mechanizm urzšdzenia. Eksplozja bomby o takiej mocy, przy odpowiednim wietrze, była w stanie skazić opadem radioaktywnym całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, aż po Nowy Jork. Jednak jeszcze gorsze skutki mogło przynieœć pochopne uznanie wybuchu nuklearnego na terenie Stanów Zjednoczonych za atak atomowy Sowietów. Pożytkiem z wypadku pod Goldsboro było więc wprowadzenie do konstrukcji bomb nowych, skuteczniejszych zabezpieczeń.

Ostatnim znanym incydentem zwišzanym z utratš głowic jšdrowych był pożar i zatonięcie radzieckiego okrętu podwodnego K-278 „Komsomolec”. 7 kwietnia 1989 r. wraz z jednostkš na dnie Morza Norweskiego spoczęło dziesięć pocisków manewrujšcych Granat i dwie torpedy z głowicami nuklearnymi. Za zwiastuna nowych czasów uznano reakcję Gorbaczowa, który sam poinformował prezydenta Busha o wypadku, zanim dowiedziały się o nim media.

Nawet po latach trudno wyrokować, czy atomowy hazard z czasów zimnej wojny nie był zbyt lekkomyœlny. Nuklearny wyœcig zbrojeń wymuszał jednak na politykach, wojskowych i inżynierach stałe balansowanie między użytecznoœciš broni a stuprocentowym bezpieczeństwem, którego i tak nie można było osišgnšć. Jedynym sposobem wyważenia obu racji było traktowanie kwestii bezpieczeństwa jak problemu statystycznego. Pesymiœci uznajš to za dowód na niefrasobliwoœć mocarstw, lecz optymiœci dostrzegš, że choć bomby jšdrowe spadały z dużej wysokoœci, były miażdżone ciœnieniem na dnie oceanów, wybuchały i topiły się w pożarach paliwa lotniczego, nigdy nie wywołało to przypadkowej eksplozji nuklearnej.

Doœć skutecznym sposobem zwiększenia bezpieczeństwa była sama konstrukcja bomb, która umożliwiała załodze samolotu samodzielne instalowanie w nich rdzenia z materiałem rozszczepialnym lub jego usuwanie. Dzięki temu plutonowe serce bomby często podróżowało poza jej korpusem, co z drugiej strony pozwoliło Amerykanom nie uznać wielu wypadków za utratę broni jšdrowej.