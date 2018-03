Na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 paŸdziernika 1939 r. generalny gubernator Hans Frank wydał 15 paŸdziernika 1941 r. rozporzšdzenie „o ograniczonym pobycie w Generalnej Guberni”.

Pod tš eufemistycznš nazwš kryło się najbardziej barbarzyńskie prawo w historii Europy. Żydzi, którzy bez upoważnienia opuœciliby wyznaczonš im dzielnicę, podlegali karze œmierci. Od tej pory takiej samej karze miały podlegać osoby, które uciekinierom z getta œwiadomie udzieliłyby schronienia. W rzeczywistoœci restrykcje były daleko bardziej brutalne. Œmierć groziła Polakom nie tylko za udzielenie Żydom schronienia, ale też za jakškolwiek pomoc. Podanie chleba, dostarczenie ubrań i lekarstw czy opieka nad żydowskimi dziećmi lub osobami chorymi były karane œmierciš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

A mimo to z charakterystycznš dla naszego narodu przekorš i poczuciem solidarnoœci setki tysięcy Polaków pomagały żydowskim sšsiadom, narażajšc życie własne i swoich rodzin. Według niektórych szacunków w pomoc Żydom zaangażowanych było ponad milion osób. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem dotychczas uhonorował 6706 Polaków medalem Sprawiedliwego wœród Narodów Œwiata. To najwięcej wœród wszystkich narodów Europy. Zapominamy jednak, że ukrywani Żydzi byli przekazywani od jednej rodziny do drugiej, z jednej kryjówki do następnej. W proces wyrabiania fałszywych dokumentów, zbiórki żywnoœci lub lekarstw angażowały się dziesištki osób. Był to długi łańcuch, w którym każdy człowiek był narażony na strasznš zemstę ze strony Niemców. Szczególnš rolę w tym szlachetnym dziele pomocy odgrywali księża i siostry zakonne. Na podstawie różnych zeznań i dokumentów oceniamy, że w procesie tym wzięło udział przynajmniej 600 księży diecezjalnych i znacznie więcej sióstr zakonnych. Doœć powiedzieć, że tylko zakonnice z warszawskiego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi objęły pomocš 2500 żydowskich dzieci przemyconych z getta przez Irenę Sendlerowš. Parafie, dekanaty i diecezje wystawiły ponad 50 tys. fałszywych œwiadectw chrztu, co było niezwykle ważne w procesie ratowania Żydów, ponieważ zgodnie z konkordatem z 1925 r. parafie katolickie pełniły równoczeœnie funkcję dzisiejszych urzędów stanu cywilnego. Dla niemieckich formalistów te dokumenty były niezaprzeczalnym dowodem przynależnoœci ich posiadaczy do Koœcioła katolickiego.

Czy wszyscy Polacy postępowali wobec żydowskich współobywateli tak bohatersko i szlachetnie jak Irena Sendlerowa, Jan i Antonina Żabińscy czy Józef i Wiktoria Ulmowie, którzy zapłacili za to życiem wraz z szóstkš swoich dzieci? Jak w każdej społecznoœci, tak i wœród Polaków byli ludzie, których można nazwać jedynie kanaliami. W samej Warszawie, gdzie ukrywano dziesištki tysięcy Żydów, było około 3 tys. szmalcowników z przestępczych gangów. Takich ludzi było też wielu w innych polskich miastach, miasteczkach i wsiach. Czy jednak uzasadnione jest twierdzenie, że w sposób zorganizowany uczestniczyli oni w zagładzie Żydów? Czy w jakikolwiek racjonalny sposób można uzasadnić tezę, że Polacy lub Polskie Państwo Podziemne uczestniczyli w ludobójstwie żydowskich obywateli II RP?