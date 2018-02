Kubuś Puchatek: Jak miś zdobył serca ludzi

Trudno uwierzyć, że Kubuœ Puchatek ma już ponad 90 lat. To już kawał historii i nawet szacowne londyńskie Victoria and Albert Museum ostatnio uznało, że czas zajšć się na serio fenomenem jego popularnoœci.

Jedna z najpoczytniejszych ksišżek wszech czasów, napisana przez A.A. Milne’a zilustrowana przez E.H. Sheparda, w wydaniu ksišżkowym ukazała się po raz pierwszy w Londynie w paŸdzierniku 1926 roku. Dwa lata póŸniej wyszła kontynuacja przygód misia: „Chatka Puchatka”. Wydawca ksišżek Methuen liczył na sukces od poczštku. Pierwsze wydanie „Kubusia” ukazało się w nakładzie 35 tys. egzemplarzy, a „Chatki” – 75 tysięcy. Od tamtej pory ksišżki o Kubusiu Puchatku przetłumaczone zostały na ponad 30 języków, przynoszšc milionowe zyski.

Ojciec Kubusia Puchatka

Alan Alexander Milne miał 44 lata, kiedy napisał „Kubusia Puchatka”. Był już wziętym pisarzem, zarabiajšcym od 200 do 500 funtów tygodniowo, czyli więcej niż większoœć ludzi przez cały rok. Sukcesem cieszyły się przede wszystkim jego regularnie powstajšce sztuki teatralne, takie jak „Mr Pim Passes By”, „The Truth about Blayds”, „The Dover Road”. Pisał także powieœci: „Mr Pim” powstał na kanwie wczeœniejszego dramatu, a kryminał „Tajemnica czerwonego domu” okazał się największym bestsellerem. Ponadto publikował nowele, wiersze i humoreski (zwykle w „Punchu”). Z przekonań był pacyfistš, ale mimo to zgłosił się do wojska na ochotnika w 1915 roku i został wysłany do Francji na front nad Sommš, co wspominał jako koszmar. Gdy wrócił do Londynu, stracił stałš posadę zastępcy naczelnego w satyrycznym „Punchu”. Być może dlatego, że, jak mówiono, poczucie humoru łšczyło się w nim z prezbiteriańskš surowoœciš.

W 1920 roku Milne został ojcem. Razem z żonš Daphne dał synowi podwójne imię: Christopher Robin. Jak tłumaczył „po to, żeby miał dobre inicjały do dyspozycji. Zdecydowaliœmy, że dwa będš lepsze niż jeden, bo chciałem żeby kiedyœ grał w reprezentacji Anglii w krykieta, jak W.G. Grace czy C.B. Fry, a gdyby nawet miał grać tylko po amatorsku, dwie litery przed nazwiskiem wyglšdajš obiecujšco na karcie wyników. Ojciec musi brać takie rzeczy pod uwagę. Ponieważ jednemu z nas podobało się imię Christopher, a drugie twierdziło, że Robin jest miłe i oryginalne, zatem zgodziliœmy się, że z inicjałami C.R. Milne będzie mógł zdobyć sportowš sławę”.

Siedem lat póŸniej Milne uczynił Christophera Robina współbohaterem przygód Kubusia Puchatka. W oryginale nosi on takie właœnie imiona. Krzyœ to zdrobnienie użyte przez pierwszš polskš tłumaczkę „Kubusia Puchatka” – Irenę Tuwim. Na co dzień Milne’owie nazywali syna Billy Moon, tak jak on sam mówił o sobie. Jako literacka postać Christopher Robin ucieleœnia także wspomnienia autora z własnego dzieciństwa, a po częœci jest dziełem jego fantazji.

Winnie-the-Pooh i przyjaciele

Polski Kubuœ Puchatek to genialny językowy wynalazek Ireny Tuwim. A po angielsku słynny miœ nazywa się Winnie-the-Pooh. Skšd to imię? Pooh należało najpierw do łabędzia, którego Christopher zobaczył na stawie w Poling w East Sussex i tak go nazwał. A Winnie było imieniem młodej niedŸwiedzicy w londyńskim zoo, którš Christopher lubił odwiedzać. NiedŸwiedzica pochodziła z Kanady i jej imię było skrótem od miasta Winnipeg.

A.A Milne zaczšł pisać o Kubusiu Puchatku, gdy w grudniu 1925 roku otrzymał zamówienie na opowiadanie dla dzieci do œwištecznego numeru „Evening News”. Temat podsunšł mu syn. Najukochańszš zabawkš Christophera był pluszowy miœ – angielski Teddy Bear kupiony u Harrodsa – którego dostał na pierwsze urodziny.

Pierwsze fragmenty Puchatka były drukowane w czasopismach – w „Evening News” z ilustracjami J.H. Dowda i w „Royal Magazin”, gdzie ilustrował je już W.H Shepard. Kariera Ernesta Howarda Sheparda, artysty trzy lata starszego od pisarza, była już wówczas ustabilizowana. Od kilkunastu lat regularnie dostarczał rysunki do „Puncha” i innych magazynów.

Współpraca Milne’a i Ernesta Howarda Sheparda zaczęła się właœciwie jeszcze wczeœniej, gdy grafik zilustrował jego pierwszš dziecięcš ksišżkę „Kiedy byliœmy bardzo młodzi”, wydanš w 1924 roku. Już te wiersze dla dzieci odniosły wielki sukces, sprzedajšc się w nakładzie 44 tys. egzemplarzy. Jeden z krytyków napisał wówczas, że ilustracje Sheparda zwišzane sš z wierszami „tak blisko, jak echo zwišzane jest z głosem” – przypomina nam Ann Thwaite, biografka pisarza. I to samo można powiedzieć o efekcie ich pracy przy „Kubusiu Puchatku”.

Shepard rysował zawsze z natury i modela. Odwiedzał więc Milne’a w jego londyńskim domu przy Mallord Street, aby poznać zabawki Christophera, a także specjalnie pojechał do letniego domu Milne’ów w Cotchford Farm w East Sussex. Ten pobyt okazał się dla rysownika bardzo inspirujšcy. Zobaczył wielkie drzewo orzecha włoskiego w ogrodzie, które stało się domem Puchatka, rzekę na łšce, na której znajdował się mostek – miejsce zabawy w Misie Patysie. I wyłaniajšcy się Ashdown Forest, który w ksišżce zmienił się w Stumilowy Las.

Krzyœ z ilustracji Sheparda jest uderzajšco podobny do syna autora ksišżki z czasów dzieciństwa. Można to sprawdzić, bo zachowało się wiele zdjęć. Wszystko się zgadza: włosy na pazia i dziewczęca uroda wrażliwego chłopca.

Zwierzęta to w większoœci portrety prawdziwych zabawek Christophera. Chociaż w przypadku Puchatka ilustrator pozwolił sobie na małe odstępstwo od tej reguły i sportretował pluszowego misia własnego syna Grahama, o imieniu Growler (Burczymucha), który pochodził z niemieckiej manufaktury Margarete Steiff (tego należšcego do Christophera wyprodukowała londyńska firma J.K. Farnella).

Czarno-białe ołówkowe szkice i rysunki wykonane tuszem znakomicie charakteryzujš głównego bohatera i jego przyjaciół: Krzysia, Kłapouchego, Kangurzycę z Maleństwem, Sowę, Prosiaczka, Królika i Tygrysa. Ten ostatni dołšczył do kręgu znajomych nieco póŸniej – w „Chatce Puchatka”. A inspiracjš dla stworzenia jego wizerunku stała się nowa zabawka, która pojawiła się w ofercie Harrodsa w 1927 roku.

Ilustrator œwietnie potrafił uchwycić cechy ich osobowoœci poprzez gesty i postawę. Puchatek jest mocnej postury. Zwieszona głowa Kłapouchego jest znakiem jego depresyjnoœci. Gesty prosiaczka oddajš jego zakłopotanie i niepewnoœć. Tygrys jest nieustannie rozbrykany. Sowa i Królik, najbliższe naturze, wydajš się postaciami najbardziej dorosłymi. Dopiero w 1973–1974 Shepard pokolorował rysunki na zamówienie amerykańskiego wydawcy.

Obecna wystawa „Winnie-the-Pooh” w londyńskim V&A Museum jest ważnym rozdziałem w historii sławy „Kubusia Puchatka”, bo pokazuje jego poczštki oraz etapy przemian i kariery – pierwsze wydania ksišżek (także zagraniczne, m.in. polskie wydanie „Kubusia Puchatka” w tłumaczeniu Ireny Tuwim z czarno-białymi ilustracjami Sheparda), zabawki z lat 20. i mnóstwo gadżetów, m.in. herbaciany serwis ze scenami z Puchatka, ofiarowany przyszłej królowej Elżbiecie w 1928 roku. I pokaŸny zbiór oryginalnych rysunków Sheparda wzbogacony inspirowanymi nimi współczesnymi trójwymiarowymi instalacjami projektanta Toma Pipera.

Filmowe przygody Puchatka

W 1930 roku Milne sprzedał prawa do „Kubusia Puchatka” na amerykański i kanadyjski rynek agentowi literackiemu i producentowi Stephenowi Slesingerowi. I to on wypuœcił na rynek pluszowš zabawkę Puchatka ubranego w czerwonš koszulkę, w jakiej znajš go współczesne dzieci. A kiedy w latach 60. wdowa po Slesingerze sprzedała z kolei prawa wytwórni Disneya, Kubuœ pozostał w tym ubranku i stał się globalnym popkulturowym bohaterem. Pierwszy animowany film „Puchatek” Disney zrealizował w 1966 roku, a dziesięć lat póŸniej powstała pełnometrażowa animacja jego przygód. W imperium Disneya Puchatek i jego przyjaciele sš nie tylko bohaterami licznych filmów, ale także firmujš wiele innych dochodowych produktów, m.in. zabawek, komiksów, gier. W 2005 roku „Forbes” informował, że Winnie-the-Pooh to druga najcenniejsza postać Disneya o wartoœci 5,6 miliarda dolarów w globalnej sprzedaży detalicznej (pierwsze miejsce należało wtedy do Myszki Miki, która wygenerowała 5,8 mld dol).

Miłoœnikom disneyowskiego, bajecznie kolorowego „Kubusia Puchatka” może wydawać się on postaciš mało skomplikowanš. A przecież ten „miœ o bardzo małym rozumku” w oryginale bywał nieraz prawdziwym filozofem, do czego nawišzuje ksišżka Johna Tyermana Williamsa „Kubuœ Puchatek i filozofowie” (1995) przetłumaczona na ponad 20 języków. Jej autor udowadnia, że w historiach o Puchatku kryjš się odwołania do wielkich pršdów filozoficznych: od starożytnoœci, przez Kanta i Nietzschego, do XX-wiecznych egzystencjalistów.