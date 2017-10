Jak oceniany jest rząd przed rekonstrukcją

Opinie Polaków o rządzie premier Szydło są podzielone. Bukmacherzy typują: Będzie poważna rekonstrukcja i wymiana premiera.

16 listopada miną dwa lata od sejmowego exposé premier Beaty Szydło. Dziś coraz częściej pojawiają się nieoficjalne informacje, że istnieje scenariusz wymiany na stanowisku premiera.

Czy zostanie zrealizowany? Jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej", Polacy są mocno podzieleni, jeśli chodzi o polityczną ocenę pracy premier. Źle ocenia ją 42 proc ankietowanych, dobrze – 45 proc. Ale w porównaniu z czerwcowym sondażem, premier ma coraz więcej pozytywnych opinii – o ponad 7 pkt proc. Sondaż przeprowadzono 19–20 października, czyli już po rozpoczęciu protestu głodowego lekarzy rezydentów.

To najlepiej pokazuje, dlaczego rozmówcy „Rzeczpospolitej" z partii rządzącej są sceptyczni, jeśli chodzi o polityczny sens ewentualnej zmiany na stanowisku szefa rządu. Badanie IBRiS potwierdza, że jeśli premier Szydło straci swoją funkcję na rzecz Jarosława Kaczyńskiego, to nie ze względu na fatalne oceny jej pracy.

W ostatnich tygodniach notowania PiS w wielu badaniach przekroczyły 40 proc. Opozycja argumentuje, że PO u szczytu swojej popularności miała jednak wyższe notowania, ale trend zwyżkowy dla PiS jest niepodważalny.

Oceny ministrów zróżnicowane

Protesty wobec reformy sądownictwa i konflikt z prezydentem nie miały większego wpływu na popularność ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nadal przeważają oceny negatywne (49 proc.) jego pracy nad pozytywnymi (35 proc). Wicepremier Jarosław Gowin, lider drugiej koalicyjnej partii w ramach Zjednoczonej Prawicy ma nieco lepsze notowania. Źle jego pracę ocenia 36 proc. ankietowanych, dobrze – 31 proc. Gowin stracił blisko 7 pkt proc. pozytywnych ocen, na co wpływ mogła mieć ostra krytyka ze strony PiS jego flagowego projektu reformy szkolnictwa wyższego.

Jak się też okazuje, nie ma bezpośredniej korelacji między ocenami prac poszczególnych ministrów, a ich miejscem na liście nazwisk do ewentualnej wymiany. Szef MSZ Witold Waszczykowski zyskał w ostatnich miesiącach ponad 6 pkt proc. Nadal jednak jego prace krytycznie ocenia 48 proc. ankietowanych. W ostatnich miesiącach mniej jednak było głośnych, kontrowersyjnych wypowiedzi ministra, co może tłumaczyć polepszenie jego notowań.

Kolejny minister, o którego odwołaniu jest głośno, czyli Andrzej Adamczyk, szef Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nie budzi większych emocji ankietowanych. Nie zna go 34 proc. Polaków, zdania na temat jego pracy nie ma 18 proc. Adamczyka krytykuje 30 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 11 pkt proc. Jego i ministra Witolda Waszczykowskiego prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował najmocniej w trakcie kongresu PiS w Przysusze na początku lipca. Fatalnie oceniany jest minister Antoni Macierewicz, którego źle ocenia 60 proc. ankietowanych. To wzrost negatywnych ocen o blisko 9 proc.

Co wiedzą bukmacherzy

Bukmacherzy londyńskiej firmy Unibet szacują, że prawdopodobieństwo zmiany na stanowisku szefa rządu wynosi 55 proc. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma 15 proc. szans na objęcie stanowiska, a wicepremier Mateusz Morawiecki – 60 proc.

Na nowego szefa MSZ najczęściej wskazywany jest Krzysztof Szczerski (60 proc. szans na nominację) i Adam Bielan (25 proc. szans). Unibet szacuje też, że w ramach rekonstrukcji może dojść do zmiany na stanowisku szefa resortu zdrowia. W cytowanym wcześniej sondażu IBRiS Radziwiłł ma 53 proc. negatywnych ocen, co sprawia że jest jednym z najbardziej krytykowanych ministrów w rządzie premier Szydło. Unibet typuje na jego następcę prof. Piotra Czaudernę (33 proc. szans).

W ostatnich dniach w Warszawie coraz więcej mówi się też, że dojdzie do zmiany w Ministerstwie Rolnictwa. Największe szanse na zastąpienie Krzysztofa Jurgiela ma zdaniem Unibet obecny szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i bliski współpracownik premier Szydło minister Henryk Kowalczyk (75 proc. szans). W 2015 r. był jednym z kandydatów do tego resortu.