Rząd Morawieckiego. Aborcja? Byle nie teraz

Premier Mateusz Morawiecki ma skupić się na gospodarce. Spór o przerywanie cišży może to utrudnić.

Oficjalnie nic się nie zmienia. Plan Morawieckiego to dokument, który ma dyktować tematy rzšdu przez najbliższe tygodnie i miesišce. Ale nieoficjalnie można usłyszeć, że rzšd po trudnych 100 dniach ma ponownie skupić się na gospodarce. Premier Mateusz Morawiecki m.in. dzięki wzmocnieniu swojego otoczenia ma też lepiej komunikować swoje działania i zamierzenia. Przyspieszyć ma realizacja kilku kluczowych programów, w tym Mieszkanie+.

Ale spór o aborcję, który wraca do centrum politycznej dyskusji, może przekreœlić te plany, tak jak plany na 100 dni przekreœliła dyskusja o ustawie o IPN. I dać paliwo lewicy.

Projekt w komisjach

W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwoœci i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała i projekt „Zatrzymaj aborcję" przygotowany przez Fundację Życia i Rodziny. Zakłada, że niedozwolone będzie przerywanie cišży ze względu na nieuleczalne wady płodu. Projektowi w trakcie posiedzenia komisji ostro sprzeciwiali się politycy Platformy i Nowoczesnej. Teraz ma nim się zajšć sejmowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Komisja ma zaplanowane dwa posiedzenia – w œrodę i czwartek – ale w oficjalnych planach nie ma jeszcze projektu dotyczšcego aborcji. Politycy opozycji sš przekonani, że PiS będzie próbowało już w tym tygodniu przegłosować projekt obywatelski w Sejmie.

Jednak politycy PiS, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita" w cišgu ostatnich kilkunastu godzin, nie sš pewni, czy scenariusz przyspieszenia prac rzeczywiœcie się spełni. Nie było o tym mowy na wtorkowym porannym posiedzeniu Konwentu Seniorów. Wielu naszych rozmówców z obozu rzšdzšcego wyraża wręcz nadzieję, że poniedziałkowe obrady to wszystko, co wydarzy się w tej sprawie, a całoœć była obliczona tylko na pokazanie elektoratowi pro-life, że PiS cokolwiek w tej sprawie robi. – Jeœli już, to najlepiej byłoby, aby aborcjš zajšł się Trybunał Konstytucyjny – przekonuje nas jeden z polityków partii rzšdzšcej.

Już w niedzielę w wielu miastach Polski odbyły się protesty. Na pištek planowany jest większy protest pod hasłem „Jedziemy na Warszawę" organizowany przez Strajk Kobiet.

Plany rzšdu zagrożone sporem

Oficjalnie gabinet Mateusza Morawieckiego nie ma nic wspólnego z projektem. Ale dyskusja o aborcji już na krótkš metę utrudniła plany rzšdu, który miał dzięki m.in. spotkaniu premiera z przedsiębiorcami w pištek wrócić do komunikacji o gospodarce. W poniedziałek rozpoczęło się też forum inwestycyjne CEE Capital Markets Conference w Londynie z udziałem kluczowych polskich firm. Jest obliczone na œcišgnięcie do Polski kolejnych inwestorów. Do Londynu przyjechał m.in. minister rozwoju Jerzy Kwieciński, szef PKO BP Zbigniew Jagiełło i szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. W Polsce jednak o forum i jego celach nie mówiło się wiele m.in. ze względu na powrót tematu aborcji.

Gospodarka i inwestycje to główne tematy rzšdowej agendy. Jerzy Kwieciński mówił w Londynie, że kluczowy też dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego program Mieszanie+ „naprawdę ruszy z kopyta". To ma być jeden z celów na najbliższe miesišce. Wspomożeniu realizacji programu ma służyć budzšca kontrowersje specustawa mieszkaniowa, która daje nowe możliwoœci deweloperom. Dużo emocji budzš też plany zmiany kodeksu pracy.

Na horyzoncie sš też inne tematy. Rzšd we wtorek przyjšł długo opracowywany projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. To największa systemowa zmiana, która ma w tym roku wejœć w życie.

Jak wynika z naszych informacji, rzšd planuje też działania w sferze polityki migracyjnej, zarówno jeœli chodzi o pracowników ze Wschodu, jak i zachęt do powrotu dla Polaków, którzy wyjechali m.in. do Wielkiej Brytanii. W exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział też powołanie nowego Centrum Analiz Strategicznych Rzšdu. Prace nad jego powołaniem trwajš.

Ale wszystkie te tematy budzš dużo mniej politycznych emocji niż zmiany w tzw. kompromisie aborcyjnym. Dlatego też szybko może się okazać, że kolejne 100 dni Morawieckiego wcale nie będzie łatwiejsze niż pierwsze trzy miesišce prac nowego rzšdu.