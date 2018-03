Kto uratuje wizerunek rządu Morawieckiego?

U premiera pracuje 15 doradców, a końca chaosu komunikacyjnego nie widać. Szef rzšdu chce zatrudnić profesjonalnych speców od PR.

Rzšd w trybie pilnym szuka speców od PR i wizerunku. – Każdy z ministrów ma polecić premierowi sprawdzonych i profesjonalnych kandydatów – mówi nam osoba zwišzana z rzšdem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Deficyt kadrowy obnażył zaskakujšcy powrót dwojga pijarowców premier Beaty Szydło – Anny Plakwicz i Piotra Matczuka – byłych dyrektorów CIR, którzy w maju ub. roku, nie czekajšc na odejœcie z administracji, założyli spółkę Solvere, by od razu otrzymać zlecenie z Polskiej Fundacji Narodowej na kampanię „Sprawiedliwe sšdy".

– Decyzja o powrocie sprawdzonych specjalistów zapadła na Nowogrodzkiej (siedziba PiS – przyp. aut.). Bo w KPRM panuje chaos, w PiS, także wœród posłów roœnie niezadowolenie, że sprawy idš w złym kierunku – opowiada jeden z rozmówców z otoczenia rzšdu. Z powrotem œcišgnięty został też pełnomocnik spółki Solvere – Bartosz Krakiewicz, który od końca listopada 2015 do wrzeœnia 2017 r. pracował w Kancelarii Premiera Beaty Szydło. Nasz informator: – Chcemy poprawić komunikację i wizerunek rzšdu bez rewolucji i dymisji.

Premier ma pięcioro oficjalnych doradców, którzy pracujš z nim od czasów Ministerstwa Rozwoju i których œcišgnšł do kancelarii. To Michał Dorociak, Anna Gembicka, Michał Łukasz Kamiński, Tobiasz Krawczyk i Piotr Patkowski. Jednak grupa asystencko-doradcza w KPRM jest znacznie większa i liczy – według naszych Ÿródeł – aż 15 osób. To m.in. Izabela Antos, Agata Górniak, Jakub Banaszek, Tomasz Piechula czy Paweł Maryniak. – Dziœ sš doradcami, asystentami, ale majš zostać przerzuceni do korpusu służby cywilnej. Chodzi o to, by taka rzesza nie kłuła w oczy – mówi nam Ÿródło.

Sylwia Matusiak, była szefowa biura Klubu PiS, na poczštku stycznia została szefowš Centrum Informacyjnego Rzšdu, ale kilka dni temu odeszła ze stanowiska (według nieoficjalnych informacji nie mogła się dogadać z zastępcš Mariuszem Chłopikiem). Jej miejsce zajšł Piotr Matczuk. Plakwicz znowu zostaa szefowš Departamentu Komunikacji. Z kilkunastoosobowej grupy doradców ma powstać zespół ekspertów (dobrze wynagradzanych), a reszta ma otrzymać stanowiska dyrektorskie w strukturach Kancelarii Premiera – to pierwsze pomysły duetu Plakwicz-Matczuk.

Rzšd ryzykuje, bo wobec obojga od listopada trwa postępowanie prokuratorskie w zwišzku ze złamaniem ustawy antykorupcyjnej i podania nieprawdy w oœwiadczeniach majštkowych. Jak ujawniła „Rzeczpospolita", stwierdziła to kontrola CBA. Karš za złamanie prawa jest wydalenie z urzędu. Matczuka i Plakwicz wyrzucić już nie było można, bo sami odeszli. Postępowanie sprawdzajšce, które powinno trwać miesišc, cišgnie się niepokojšco długo.

Solvere za przygotowanie kampanii miała dostać ok. 300 tys. zł od Polskiej Fundacji Narodowej, na którš łoży 17 państwowych spółek, jednak jak sprawdził Onet.pl, na konto spółki wpłynęło 1,1 mln zł.

– Na bezrybiu i rak ryba. Jeœli nie ma innych kompetentnych i sprawdzonych ludzi, to bierze się, co się ma – odpowiada dr Jarosław Flis, socjolog i komentator polityczny. Jego zdaniem rzšdowi brakuje ludzi pokroju Marcina Mastalerka, Adama Hofmana czy Michała Kamińskiego. – Postaci wyrazistych, gotowych do walki, obeznanych w profesji, ale przede wszystkim o silnej pozycji politycznej. A także takich, którzy potrafiš trzymać jakiœ układ z mediami – wskazuje dr Flis. Skšd deficyt kadr w rzšdzie? – To pole minowe. A pijarowiec w razie niepowodzenia czy kłopotów idzie na œcięcie pierwszy. Do tej profesji tylko nieliczni się nadajš – ocenia ekspert.

Joanna Kopcińska, rzeczniczka rzšdu, ma na razie niezachwianš pozycję. – To wynika głównie z tego, że jest posłankš i należy się z niš liczyć – wskazuje Flis.