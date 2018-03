100 dni turbulencji premiera Morawieckiego

Start nowego szefa rzšdu zdominowało gaszenie pożarów – w kraju i za granicš.

Gospodarka, modernizacja, w polityce zwrot ku centrum i naprawa relacji z UE – takie były oczekiwania wobec nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Zwłaszcza kiedy z rzšdem pożegnali się Antoni Macierewicz, Jan Szyszko i Witold Waszczykowski. Usprawniony miał zostać proces decyzyjny w rzšdzie.

Oczekiwania rozminęły się jednak z rzeczywistoœciš. A kryzysy, wewnętrzne i zewnętrzne, zdominowały pierwsze 100 dni rzšdów premiera. – Wiele z rzeczy, które się wydarzyły, było poza jego zasięgiem. Nie ma wpływu np. na agendę Zbigniewa Ziobry. Skoro przyjšł takš misję, to płaci za to, na co nie ma wpływu – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitš" dr Jarosław Flis z UJ. – Mam wrażenie, że proste pomysły się skończyły. Zapał w PiS zaczyna się wyczerpywać, zaczynajš się potknięcia – mówi politolog o sytuacji rzšdu i obozu władzy.

W PiS powstało przez ostatnie 100 dni wiele teorii, że kryzysy œwiadomie wywoływały niechętne Morawieckiemu frakcje w samym obozie władzy. To powiększało wewnętrzny chaos i zamieszanie.

Sporo po premierze Morawieckim obiecywał sobie biznes. Bo chociaż exposé nie obfitowało w konkrety, to przedsiębiorcy między wierszami szukali szans dla siebie. A to w zapowiadanej rewolucji technologicznej, a to w przyspieszeniu inwestycji i innowacji, rozwoju odnawialnych Ÿródeł energii, zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia czy usunięciu barier biurokratycznych dla małych i œrednich firm. Premier Morawiecki miał poprawić klimat dla biznesu w rzšdzie PiS i wysunšć gospodarkę na pierwszy plan.

Po 100 dniach entuzjazm opadł. Udało się przyspieszyć i zakończyć prace legislacyjne nad tzw. konstytucjš biznesu i przedstawić plan budowy dodatkowych oszczędnoœci emerytalnych Polaków. A obie te kwestie sš ważnš częœciš strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ale na tym właœciwie lista osišgnięć gospodarczych się kończy.

– No cóż, każdy widzi, jak jest: sprawy biznesu w rzšdzie Morawieckiego zeszły raczej na drugi albo i dalszy plan – uważa Cezary KaŸmierczak, prezes Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Ale skoro trzeba było gasić różne pożary, to nie było wyjœcia.

– Premier zajšł się naprawianiem naszej nadszarpniętej reputacji na arenie międzynarodowej. Nie oceniam, z jakim skutkiem – przyznaje Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Właœnie załagodzenie konfliktu z Brukselš w przeddzień negocjacji o nowym unijnym budżecie miało być jednym z powodów zastšpienia Beaty Szydło. Nie wyszło. Nowy szef rzšdu nie dostał od prezesa Jarosława Kaczyńskiego pola manewru w sprawie procedury praworzšdnoœci.

Na to nakładajš się problemy z komunikacjš. Następne dni, nie tylko 100, majš być lepsze – przekonujš rozmówcy z rzšdu. Do KPRM wróciła dwójka doœwiadczonych PR-owców, Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. Ale pierwsze 100 dni sprawia, że skala wyzwań przed nimi stojšcych jest bardzo duża.

Gospodarcze plany w cieniu sporu o aborcję

W najbliższych tygodniach i miesišcach ma przyspieszyć program Mieszkanie+, a rzšd zapowiada skupienie się na gospodarce. Może to być jednak bardzo trudne.

Już w pištek szykuje się bowiem powtórka z czarnego protestu pod hasłem „Jedziemy na Warszawę". To efekt poniedziałkowej pozytywnej rekomendacji komisji sejmowej dla projektu ustawy eliminujšcej tzw. przesłankę eugenicznš przerywania cišży. Do przyjęcia ustawy przez Sejm może być daleko, ale temat już teraz budzi ogromne emocje.

Oficjalne plany rzšdu na najbliższe tygodnie to m.in. reforma nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany w prawie pracy. Jak wynika z naszych informacji, planowane sš też nowe inicjatywy dotyczšce imigrantów. Dużo emocji budzi również specustawa mieszkaniowa. Jednoczeœnie premier chce poprawić wizerunek i sprawniej informować o swoich działaniach. —mik

TVN, Bruksela, Holokaust

11 grudnia 2017 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce ukarać TVN za sposób relacjonowania „puczu sejmowego" w grudniu 2016 r. Protestuje amerykański Departament Stanu.

20 grudnia 2017 Komisja Europejska rekomenduje rozpoczęcie wobec Polski procedury ochrony praworzšdnoœci w ramach art. 7 traktatu o UE.

9 stycznia 2018 Zmiany w rzšdzie – stanowiska tracš między innymi Antoni Macierewicz, Jan Szyszko oraz Witold Waszczykowski.

26 stycznia 2018

Sejm uchwala konstytucję biznesu – długo oczekiwany pakiet legislacyjny, który ma poprawić relacje na linii przedsiębiorcy–administracja.

27 stycznia 2018 Ambasador Izraela Anna Azari krytykuje rzšd za nowelizację ustawy o IPN; poczštek międzynarodowego kryzysu dyplomatycznego.

15 lutego 2018 Resort finansów przedstawia propozycję dodatkowych oszczędnoœci emerytalnych (PPK). Projekt budzi kontrowersje, bo niesie wzrost kosztów pracy dla przedsiębiorców.

27 lutego 2018 Premier Morawiecki mówi w Monachium o „żydowskich współsprawcach" Holokaustu i podgrzewa spór o historię.