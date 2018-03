Wypadek Szydło: Śledczy winią kierowcę seicento

Koniec œledztwa dotyczšcego wypadku premier Szydło. Prokuratura podtrzymuje wersję o winie Sebastiana K., ale jeszcze nie zdecydowała, czy go oskarży, czy też sprawę warunkowo umorzy.

– Potwierdzam, w œrodę wydano postanowienie o zamknięciu œledztwa. Rozważane sš dwie kwestie: skierowanie aktu oskarżenia wobec Sebastiana K. i warunkowe umorzenie wobec niego postępowania – mówi prok. Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Radio RMF w œrodę podało, że krakowscy œledczy konstruujš już wniosek do sšdu o warunkowe umorzenie œledztwa wobec podejrzanego kierowcy seicento, „proponujšc maksymalnie 2-letniš próbę dla Sebastiana K". Zdaniem stacji nie zapadła jeszcze decyzja „o wysokoœci nawišzki, którš miałby wpłacić na konto fundacji wspierajšcej ofiary wypadków, ale kwota ma być niewielka". Powodem ma być młody wiek kierowcy i chęć współpracy ze œledczymi.

Warunkowe umorzenie oznacza winę sprawcy, jednak nie skazuje go na karę – osoba taka nie widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym, nie cišży na niej wyrok i zachowuje pełnię praw.

Jednak nie wiadomo jeszcze, czy takie rozstrzygnięcie zadowoli kierujšcego seicento Sebastiana K., który w œledztwie nie przyznał się do spowodowania wypadku.

– Formalnie nie otrzymałem postanowienia w kwestii umorzenia œledztwa ani ewentualnego warunkowego umorzenia, więc trudno mi dziœ zadeklarować, co zrobi mój klient – mówi nam mec. Władysław Pociej, obrońca kierowcy.

Prok. Hnatko potwierdza, że zdaniem prokuratury i zebranego materiału dowodowego to młody kierowca odpowiada za wypadek, w którym ranna została premier Beata Szydło oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzšdu.

Prokuraturze nie udało się jednak ustalić, czy kolumna rzšdowych samochodów miała – oprócz sygnałów œwietlnych – także sygnały dŸwiękowe, które dawały jej uprzywilejowanie w ruchu.

Tak twierdzi 11 funkcjonariuszy BOR, z kolei większoœć postronnych œwiadków – że nie. To kluczowa kwestia, bo rzšdowe audi wymijało skręcajšce na skrzyżowaniu seicento na podwójnej cišgłej.

Wypadek premier Szydło miał miejsce 10 lutego 2017 roku. Po roku œledztwa pozostaje wiele niewiadomych – między innymi nie udało się odczytać z rejestratorów z audi, z jakš prędkoœciš ta limuzyna uderzyła w drzewo ani odnaleŸć najważniejszych œwiadków wypadku – pasażerów samochodu, który stał na skrzyżowaniu za seicento, a którego kierowca (lub np. pasażer) widział całe zdarzenie.

Rekonstrukcję wypadku sporzšdzili biegli z Instytutu Ekspertyz Sšdowych im. Sehna w Krakowie.

Zdaniem RMF główne ustalenia, że to Sebastian K. doprowadził do wypadku, „udało się wykonać na podstawie zapisu monitoringu". Z ustaleń biegłych ma wynikać, że „kierowca fiata na widok uprzywilejowanego samochodu zjechał do prawego krawężnika i zatrzymał się. Kiedy ten samochód go minšł, włšczył się do ruchu i wtedy uderzyła w niego limuzyna Beaty Szydło".

Zdaniem biegłych oraz prokuratury przy tym manewrze wymagane jest upewnienie się, czy droga jest wolna i – jak podkreœla stacja – „nie ma znaczenia, czy nadjeżdżajšcy pojazd jest uprzywilejowany". Mówiš o tym przepisy kodeksu drogowego.

Zdaniem ustaleń RMF limuzyna jechała mniej więcej 55 km na godzinę, a w chwili uderzenia w drzewo z prędkoœciš 30 km na godzinę.