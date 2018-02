Rejestr korzyści: Ministrowie będą straszeni więzieniem

GroŸba więzienia ma zmusić ministrów do terminowego zgłaszania podarków i darowizn. Obecnie problem ma z tym nawet premier.

Mateusz Morawiecki z opóŸnieniem złożył zgłoszenie do rejestru korzyœci, wymagane w cišgu 30 dni od objęcia stanowiska. Problem z terminowym uzupełnianiem rejestru ma też siedmiu ministrów oraz wielu wiceministrów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Gdy otrzymujemy informację z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o powołaniu danej osoby na stanowisko w rzšdzie, zawsze wysyłamy do niej uprzejmš proœbę o złożenie zgłoszenia do rejestru korzyœci. Niestety, nie mamy żadnych możliwoœci prawnych egzekwowania terminu – mówi Magdalena WoŸniak z Krajowego Biura Wyborczego.

Teraz ta możliwoœć się pojawi. Ustawa o jawnoœci życia publicznego autorstwa ministra koordynatora służb Mariusza Kamińskiego, nad którš pracuje rzšd, przewiduje do pięciu lat więzienia za podanie nieprawdy w rejestrze korzyœci lub przekroczenie terminu. Dla sprawców „mniejszej wagi" przewidziano ograniczenie wolnoœci lub grzywnę. Te same regulacje będš dotyczyć kierowników urzędów centralnych i samorzšdowców, którzy również muszš prowadzić rejestr.

Rzecznik ministra koordynatora Stanisław Żaryn zauważa, że taka sama grozi obecnie za poœwiadczenie nieprawdy w dokumentach urzędowych. – Rejestr korzyœci to mechanizm znany w polskim prawie. Regulacje w tym zakresie sš elementem budowy przejrzystych zasad funkcjonowania osób pełnišcych funkcje publiczne, zobowišzanych do jego wypełnienia – uzasadnia. – Obecne przepisy wydajš się niewystarczajšce, zaœ praktyka ich stosowania nieskuteczna – dodaje.

O tej nieskutecznoœci mogš œwiadczyć przykłady z przeszłoœci. W 2007 roku „Newsweek" zauważył, że ówczesny premier Jarosław Kaczyński nie przyznał się w rejestrze korzyœci do zasiadania w radach dwóch fundacji. Nie odpowiedział za błšd, podobnie jak były premier Donald Tusk, któremu ten sam tygodnik w 2012 roku zarzucił, że nie wpisał eksploatacji w celach prywatnych partyjnej toyoty. W 2014 roku spóŸniło się z wpisami czterech członków rzšdu Ewy Kopacz.

– Widzimy potrzebę wzmocnienia przepisów dotyczšcych rejestru korzyœci – mówi Stanisław Żaryn.

Jednak była minister ds. korupcji, a obecnie eurodeputowana PO Julia Pitera, twierdzi, że to krok w złš stronę. – Ustawa Mariusza Kamińskiego pozostawia rejestr pod Państwowš Komisjš Wyborczš, co jest bez sensu, bo nie posiada ona żadnych możliwoœci weryfikacji wpisów. Powinno się zrewidować funkcjonowanie rejestru, zamiast w sposób typowy dla PiS zaostrzać sankcje karne w nieskończonoœć. Chyba że rzeczywiœcie ktoœ chce wsadzić cały rzšd do więzienia – mówi.

To nie koniec kontrowersji zwišzanych z ustawš o jawnoœciš życia publicznego. Szczegółowo oszacować swój majštek i opisać go w oœwiadczeniu majštkowym będzie musiało aż 830 tys. osób. W „Rz" pisaliœmy, że ustawa może też pogrzebać plan Morawieckiego, zniechęcajšc młode i innowacyjne firmy do mariaży z przedsiębiorstwami państwowymi.