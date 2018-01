PiS przed zmianą mocniejszy

Ani dyskusja o rekonstrukcji, ani problemy w służbie zdrowia nie szkodzš PiS. Wręcz przeciwnie.

Jak pokazuje najnowszy sondaż Instytutu IBRiS dla „Rzeczpospolitej", PiS na poczštku stycznia umocniło się na prowadzeniu i deklasuje inne partie opozycyjne. Partia rzšdzšca może liczyć w tym sondażu na 43 proc. poparcia – o 7 proc. więcej niż na poczštku grudnia. PO ma w sondażu 19 proc. Nowoczesna też traci i może liczyć na 8 proc. W dolnej częœci stawki bez większych zmian. Do Sejmu dostałby się jeszcze SLD (7 proc), Ruch Kukiz'15 (6 proc.) oraz PSL z wynikiem 5 proc. Niezdecydowanych wyborców jest 7 proc.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sondaż przeprowadzono w dniach 5–7 stycznia, już po rozkręceniu się kryzysu w służbie zdrowia zwišzanego z masowym wypowiadaniem klauzul opt-out przez lekarzy rezydentów. To jednoczeœnie pierwsze badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej", przeprowadzone po zmianie premiera i powołaniu na to stanowiska Mateusza Morawieckiego i wygłoszeniu przez niego exposé.

Finał rekonstrukcji

Tymczasem we wtorek w rzšdzie ma dojœć do kilku zmian. Zaprzysiężenie przez prezydenta nowych członków gabinetu ma się odbyć punktualnie w południe.

Potwierdza to informacje „Rzeczpospolitej", że premier Morawiecki nie będzie chciał wyjeżdżać z Polski na spotkanie z szefem Komisji Europejskiej Jeanem-Claude'em Junckerem w Brukseli bez zamknięcia sprawy rekonstrukcji rzšdu. Spotkanie, w którym będzie uczestniczyć też wiceprzewodniczšcy KE Frans Timmermans, ma rozpoczšć się o godzinie 20.00.

W poniedziałek ze swoimi współpracownikami pożegnała się już minister Anna Streżyńska. Jej następcš ma zostać dotychczasowy wiceminister finansów Piotr Nowak. Pewne sš też zmiany w MSZ, chociaż w chwili zamykania tego wydania „Rzeczpospolitej" cały czas nie było jasne, czy miejsce Witolda Waszczykowskiego obejmie Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który w Pałacu Prezydenckim odpowiada też za sprawy międzynarodowe. Nasi rozmówcy z Pałacu Prezydenckiego sygnalizujš, że nie zmieni on swojej funkcji.

Politycy PiS w poniedziałek nie chcieli w publicznych wypowiedziach mówić o nazwiskach ministrów do wymiany. Jak wynika z naszych informacji, wišże się to też z tym, że do końca trwały wewnętrzne przepychanki i spory dotyczšce tego, jak ma wyglšdać rekonstrukcja.

– Zostanie wymienionych mniej niż dziesięciu ministrów, ale więcej niż pięciu – przyznał na antenie Radia ZET marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Inni politycy obozu rzšdzšcego byli dużo mniej wylewni. – Jest ogromne zamieszanie – mówił jeden z naszych rozmówców ze sfer rzšdowych, który przewidywał, że układanie rzšdowych puzzli potrwa do póŸna w nocy.

Według naszych informacji, pod znakiem zapytania stanęło w ostatnich godzinach pozostanie w rzšdzie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. We władzach PiS fatalnie zostało odebrane to, że były wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit trafił na poczštku nowego roku do zarzšdu spółki PKP TELKOL.

Rozmowy miały dotyczyć nie tylko personaliów, ale i zmian w strukturze rzšdu, w tym ponownego podziału Ministerstwa Rozwoju.

Spór o Macierewicza

W obozie rzšdowym najostrzejszy spór dotyczy dalszego pozostania w rzšdzie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Jeœli pożegna się ze stanowiskiem, to jego miejsce zajmie najpewniej obecny szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Odwołanie Macierewicza byłoby wstrzšsem w obozie władzy i politycznym sukcesem skonfliktowanego z nim oœrodka prezydenckiego.

Niepewny jest też los ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Według naszych informacji, jeœli zostanie w rzšdzie to przede wszystkim dlatego, że nie udało się znaleŸć odpowiedniego kandydata.

Na zmiany w rzšdzie szykuje się też opozycja. Ministrowie Waszczykowski, Macierewicz, Szyszko i Radziwiłł należeli do najbardziej krytykowanych w ostatnich kilkunastu miesišcach ministrów.

– Minister Błaszczak, przy wszystkich swoich wadach, jest osobš, która ma duże doœwiadczenie państwowe, teraz z MSWiA, wczeœniej z Kancelarii Premiera. Nie widzę innego polityka PiS-u, który mógłby z marszu wejœć do tak trudnego resortu – powiedział w poniedziałkowym programie #RZECZoPOLITYCE Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczšcy PO.