Rekonstrukcja: oczekując na finał

Długi serial dotyczšcy rekonstrukcji dobiega końca. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", informacja o jej kształcie może się pojawić już w poniedziałek po południu lub we wtorek rano.

Nasi rozmówcy z PiS podkreœlajš, że kilka jej elementów rozstrzygano dopiero w niedzielę wieczorem, a ostatnie dni nie były wcale spokojne. – Ubiegłotygodniowe posiedzenie władz PiS dotyczšce zmian w rzšdzie było bardzo burzliwe – twierdzi w rozmowie z „Rz" polityk PiS. W tle premier Mateusz Morawiecki kompletuje swoje bezpoœrednie zaplecze. W pištek oficjalnie ogłoszono, że szefowš CIR (Centrum Informacyjnego Rzšdu, medialnego zaplecza premiera) będzie Sylwia Matusiak, wczeœniej dyrektor departamentu edukacji i wydawnictw w NBP. Matusiak była przedtem m.in. dyrektorem biura prasowego Klubu PiS i zastępcš dyrektora biura prasowego Kancelarii Prezydenta, gdy był nim Lech Kaczyński.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ogłoszenie zmian w rzšdzie to kwestia najbliższych kilkunastu godzin. – Możliwe, że będzie to nawet poniedziałek po południu – mówi nam nasz rozmówca z PiS. Wszystkie nominacje zostanš ogłoszone w jednym „pakiecie". We wtorek premier Morawiecki ma spotkać się w Brukseli z Jeanem-Claude'em Junckerem i Fransem Timmermansem, co komplikuje plany dotyczšce zmian.

Dwie kluczowe kwestie, budzšce do ostatniej chwili emocje i będšce do końca przedmiotem ustaleń, to obsada dwóch kluczowych resortów – MON i MSZ. Z naszych informacji płynšcych z Pałacu Prezydenckiego wynika, że prezydent bardzo mocno stawia sprawę dymisji Macierewicza. Tak jak pisała „Rzeczpospolita", gdyby do tego doszło, stanowisko szefa MON obejmie Mariusz Błaszczak, obecnie szef MSW. Do ostatnich godzin ma też się ważyć to, czy nowym szefem MSZ zostanie Krzysztof Szczerski.

Jak przekonujš nasi rozmówcy, bardzo poważnie brany pod uwagę jest też scenariusz dymisji ministra Konstantego Radziwiłła, mimo trwajšcego kryzysu w ochronie zdrowia. Jeœli tak się stanie, to następcš ministra będzie osoba ze œrodowiska akademickiego.

Pozostałe zmiany będš budzić dużo mniej emocji, zwłaszcza że były już opisywane przez media, w tym przez „Rzeczpospolitš" w ubiegłym tygodniu. Jak się dowiadujemy, następcš minister Streżyńskiej będzie ekspert, ktoœ spoza polityki.

Zmiany obejmš też Ministerstwo Œrodowiska (Henryk Kowalczyk ma zastšpić Jana Szyszkę) oraz finansów i rozwoju. Tak jak już informowaliœmy, w rzšdzie pozostanie – jeœli w ostatnich godzinach nic się nie zmieni – minister Andrzej Adamczyk.

– W ostatnich dniach PKP poinformowało o przekazaniu kolejnych gruntów na rzecz programu Mieszkanie+, który jest oczkiem w głowie władz partii – mówi nam jeden z naszych rozmówców z rzšdu.

1 lipca ubr., na kongresie PiS w Przysusze prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w listopadzie 2017 roku odbędzie się podsumowanie prac gabinetu premier Szydło. To był pierwszy w ubiegłym roku tak wyraŸny sygnał dotyczšcy rekonstrukcji, która ostatecznie zamknie się w tym tygodniu. Nasi rozmówcy z PiS spodziewajš się, że jej efekt będzie mniejszy, niż gdyby odbyła się bez opóŸnień. Ale zmiany kilku ministrów, którzy od miesięcy byli głównymi celami ataków opozycji – jak Szyszko czy Waszczykowski – da jednak premierowi Morawieckiemu szansę na nowy start. —Michał Kolanko