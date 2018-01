Michał Dworczyk: Premier Morawiecki stawia na dialog

Art. 7 nie zostanie wobec Polski wdrożony – przekonuje szef Kancelarii Premiera.

Rzeczpospolita: Dlaczego opuœcił pan ministra Antoniego Macierewicza?

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, były wiceszef MON: Współpraca z Antonim Macierewiczem, ikonš Komitetu Obrony Robotników, była najważniejszš przygodš i doœwiadczeniem zawodowym w moim życiu. Polityk, jak menedżer, musi się spodziewać, że dostaje różne zadania. I ja właœnie otrzymałem nowe.

Teraz pracuje pan z Mateuszem Morawieckim, który jest ciałem obcym w PiS.

Obecny premier jest członkiem tej partii. Ma pięknš kartę opozycyjnš w Solidarnoœci Walczšcej. W rzšdzie Beaty Szydło odpowiadał za kluczowe zmiany gospodarcze. Dziœ, na stanowisku premiera, dalej będzie zmieniał Polskę.

A nie jest tak, że opuœcił pan tonšcy okręt?

Ministerstwo Obrony Narodowej jest w bardzo dobrej kondycji. Antoni Macierewicz, reformujšc armię, narusza interesy wielu wpływowych grup i ponosi tego konsekwencje. Mam nadzieję, że w przyszłoœci w ramach mojej służby publicznej będę mógł wspierać rozwój polskich sił zbrojnych. Wojsko było, jest i zawsze będzie w moim sercu.

Prezydent Andrzej Duda krytykuje ministra Macierewicza, mówišc o tym, że mieliœmy mieć œmigłowce dla polskiej armii, a ich nie ma, oraz o ubeckich metodach stosowanych wobec oficerów przez szefa MON.

W polityce zdarza się czasem, że między silnymi osobowoœciami dochodzi do spięć. Nie jest tajemnicš, że między panem prezydentem a panem ministrem sš różnice zdań w sprawie poszczególnych rozwišzań i decyzji dotyczšcych Wojska Polskiego. Jednak w sprawach zasadniczych, takich jak potrzeba reformy sił zbrojnych, zwiększenie finansowania i modernizacji, wzrost liczebnoœci armii czy utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, jest całkowita zgoda.

Kariera Antoniego Macierewicza jako szefa MON zmierza ku końcowi?

Nie ma żadnych przesłanek, żeby Antoni Macierewicz kończył swojš obecnš misję. Choć oczywiœcie w sprawach personalnych ostateczne decyzje podejmujš premier Morawiecki wraz ze œcisłym kierownictwem politycznym PiS.

Prezes zdecyduje o politycznym życiu ministra?

Rzšd jest emanacjš większoœci parlamentarnej, więc nie widzę powodów, by dziwić się, że premier konsultuje swoje decyzje z władzami Zjednoczonej Prawicy.

Czy jednak gdyby doszło do dymisji Antoniego Macierewicza, wyobraża pan sobie jego odejœcie z PiS?

Dywagowanie o dymisji ministra Macierewicza jest niezasadne.

Mateusz Morawiecki ma ocieplać wizerunek Polski na œwiecie.

Nie ulega wštpliwoœci, że doœwiadczenie zawodowe i obycie międzynarodowe premiera Morawieckiego będš pomocne w prowadzeniu polityki zagranicznej. Od powołania nowego rzšdu minęło niewiele dni, a premier już spotkał się z prezydentem Francji, premierami Wielkiej Brytanii i Węgier, w przyszłym tygodniu odbędzie kolejnš wizytę w Brukseli, póŸniej uda się do Davos. Musi pan przyznać, że dynamika jest duża, cele ambitne, a do ich realizacji niezbędny jest dobrze zarzšdzany zespół.

Art. 7 nie zostanie wdrożony przeciwko Polsce?

Nie ma przesłanek, by go uruchomić. Rzšd Morawieckiego stawia na dialog. Naszym zadaniem jest wyjaœnianie politykom europejskim, na czym polega istota reform sšdowych w Polsce. Będziemy się odwoływali np. do doœwiadczeń sšsiadów, którzy po zjednoczeniu NRD i RFN przeprowadzili weryfikację sędziów z komunistycznych Niemiec, wskutek czego na stanowiskach zostało ich zaledwie 30–35 proc. Pozostali musieli odejœć. My dopiero dziœ nadrabiamy te zaległoœci. Jesteœmy spokojni, że art. 7 nie zostanie przeciwko Polsce wdrożony.

Rzšd Morawieckiego ws. zmian w sšdownictwie nie ustšpi ani o krok, mimo krytyki międzynarodowej opinii społecznej?

Reforma sšdownictwa jest Polsce niezbędna, popiera jš większoœć Polaków. Szkoda, że dopiero teraz zostanie przeprowadzona. Wierzę, że uda nam się przekonać częœć unijnych sojuszników do naszych racji.

Przed Kancelariš Prezesa Rady Ministrów wcišż stoi przyczepa KOD odliczajšca dni od nieopublikowania wyroku TK przez premier.

Polska to wolny kraj, w którym panuje swoboda wypowiedzi. Dlatego każda forma wyrażania swoich poglšdów, dopóki jest zgodna z prawem, jest dopuszczalna.

W sprawie Puszczy Białowieskiej postšpimy zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwoœci UE?

W tej sprawie nie ma wštpliwoœci. W swoim exposé premier Morawiecki powiedział, że Polska będzie respektować ten wyrok.

Czy zostanš uruchomione korytarze humanitarne, co popiera m.in. Jarosław Kaczyński? Mówił o tym w rozmowie z „Rzeczpospolitš" w marcu 2017 roku.

Mimo zmian w rzšdzie polska polityka imigracyjna nie ulegnie zmianie. PiS od poczštku postulowało nieprzyjmowanie migrantów i aktywne pomaganie ofiarom konfliktów w miejscu ich występowania. Nasza pomoc na miejscu, w Syrii, nie jest działaniem pod publiczkę, tylko realnš pomocš tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Rok temu premier Szydło mówiła, że jej rzšd wypełni zobowišzania poprzedników. Podobne deklaracje składał minister Błaszczak. Obecnie mówi się o nieprzyjmowaniu ich w ogóle.

W Unii Europejskiej już wiadomo, że polityka migracyjna „otwartych drzwi" się nie sprawdziła. Poszczególne kraje zmieniajš swoje strategie w kierunku, o którym od poczštku mówiło Prawo i Sprawiedliwoœć, będšce wówczas jeszcze w opozycji. Niedawno biskup Aleppo chwalił nasz kraj za instytucjonalnš pomoc ofiarom wojny w Syrii. Ta polityka zostanie wzmocniona dzięki powołaniu przez premiera Morawieckiego pełnomocnika ds. uchodŸców oraz pomocy humanitarnej.

Beatę Kempę, która od poczštku jest przeciwna przyjmowaniu uchodŸców.

Mogę tylko powtórzyć, że polityka rzšdu ws. imigrantów się nie zmieni.

Czy w Kancelarii Premiera powstanie stała rady pracujšca nad wprowadzeniem Polski do strefy euro? Premier Morawiecki mówił w zeszłym roku, że Polska mogłaby przyjšć wspólnš walutę za pięć–dziesięć lat.

Wstępujšc do UE, Polska zobowišzała się do przyjęcia euro, ale bez okreœlenia precyzyjnego terminu. Zrobimy to wtedy, kiedy będzie to korzystne dla Polaków. Tym bardziej że doœwiadczenie państw naszego regionu – np. Litwy czy Słowacji – pokazuje, że po wprowadzeniu euro ceny wielu produktów wzrosły. Dziœ wiemy na pewno, że to nie jest dobry moment na wprowadzenie wspólnej waluty. Dlatego żadne prace w tej sprawie nie sš przez rzšd prowadzone.

Polsce potrzebna jest debata nad przyjęciem euro?

Rzšd w żaden sposób nie ogranicza wolnoœci debaty. Z punktu widzenia interesów Polaków oraz polskiej gospodarki dzisiaj nie jest to jednak najbardziej palšcy temat.

Czy jako były wiceminister MON uważa pan, że dobrze, że wojsko nie będzie pomagać przy Wielkiej Orkiestrze Œwištecznej Pomocy?

Nie widzę problemu w tym, że WOŒP nie otrzymuje pomocy z MON. Wspieranie tej czy innej organizacji pozarzšdowej powinno być zawsze niczym niewymuszonym wyborem. Dotyczy to zarówno każdego z nas, jak i instytucji państwowych czy firm prywatnych. Sam staram się wspierać różne organizacje charytatywne, które robiš wspaniałe rzeczy.