Krystyna Pawłowicz pisze do Morawieckiego. Lista pytań do premiera

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym znalazły się pytania dotyczące m.in. sprowadzania muzułmańskich uchodźców do Polski.

"Mimo iż Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej obiecywało, że nie będziemy przyjmować migrantów ani tzw. uchodźców, zgłaszają się do mnie - ostatnio szczególnie licznie - nasi wyborcy, którzy śledzą tę sytuacją i wskazują, że jednak dochodzi do sprowadzania i przyjmowania muzułmańskich migrantów i uchodźców do Polski" - zaczyna swój list Krystyna Pawłowicz.

Dalej posłanka PiS wymienia listę pytań, na które ma odpowiedzieć premier. Odpowiedzi będzie przekazywać wyborcom.

Czytaj także: Miniszczyt UE bez V4. Jacek Czaputowicz: Znają nasze stanowisko

Pytania dotyczą m.in. podejmowanych kroków w sprawie magii migranckiej, która przemyca przez Polskę i do Polski nielegalne grupy osób.

Pawłowicz chce również wiedzieć, czy polski rząd podpisał umowę dwustronną z Uzbekistanem na przyjęcie pracowników do Polski.

We środę 20 VI przesłałam do Premiera M. Morawieckiego i Min Spraw Wewn J. Brudzińskiego pismo (zob niżej) z prośbą o udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane mi przez Państwa pytania i wątpliwości w sprawie migrantów, uchodźców itp.

Po otrzymaniu odpowiedzi opublikuję ją. pic.twitter.com/iyuLxDsZeN — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 22 czerwca 2018

"Czy prawdziwa jest informacja, że okręt chiński, który zacumował niedawno do Polski przywiózł na pokładzie chińskich pracowników?" - pyta Pawłowicz.

Posłanka podkreśla, że na portalach społecznościowych i w biurach poselskich widać coraz większe oburzenie wyborców PiS.

"Wyborcy obserwując polskie ulice czują się oszukani i niedoinformowani, poirytowani tym, że sami muszą ustalać lub domyślać się prawdy na podstawie własnej obserwacji swego otoczenia" - pisze Pawłowicz.

Pismo trafiło również do ministra Joachima Brudzińskiego.