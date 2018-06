Morawiecki cytuje Piketty'ego i zapowiada: Proszę nastawić się na dziesiątki lat ciężkiej pracy

- Do niedawna banki były w 75 procentach w rękach zagranicznych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, aby zmienić ten stan rzeczy, ale nie łudźmy się, iż to zajmie tylko krótką chwilę, jedną kadencję. Proszę nastawić się na dziesiątki lat ciężkiej pracy - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "Gazetą Polską" w wywiadzie, który ukaże się w środę.

- Doszliśmy do takiego momentu, iż najwybitniejsi ekonomiści światowi mówią, że polska gospodarka, gospodarka środkowoeuropejska, jest - cytuję - "skolonizowana". "How western capital colonized Eastern Europe" - to tytuł artykułu w Bloombergu, czyli jak najbardziej mainstreamowej agencji informacyjno-ekononomicznej - przekonywał szef rządu.

Poniżej dalsza część artykułu

Według Mateusza Morawieckiego "w podobnym duchu wypowiada się Thomas Piketty". - Mówi bez ogródek: "Daliście się przez ostatnie 30 lat skolonizować, wykupić". To jego słowa, ja takich określeń nie używam, tylko cytuję - zaznaczył premier.

- Niestety, wcześniejsze rządy w większości zachowywały się tak, jakby miały zamknięte oczy. Różnej maści eksperci powtarzali Polakom: kapitał nie ma narodowości. Nie budowano bogactwa rodzimych firm, nie dbano o rozwój własnych przedsiębiorstw (...). W konsekwencji tego przyzwolenia mamy dziś gałęzie gospodarki totalnie zdominowane przez kapitał zagraniczny - dodał Mateusz Morawiecki, jako przykłady wskazując biurowce komercyjne, handel hurtowy, detaliczny oraz sklepy wielkopowierzchniowe. - Polska gospodarka bardzo potrzebuje kapitału - ocenił premier.

Całą rozmowę z Mateuszem Morawieckim opublikuje w środę "Gazeta Polska".