Kempa: Możliwe naciski UE. Zbadać wypowiedź Trzaskowskiego

Minister w kancelarii premiera Beata Kempa uważa, że trzeba zbadać ewentualne naciski Unii Europejskiej. To reakcja na słowa Rafała Trzaskowskiego o "zamrożeniu" unijnych środków.

Dzięki naszym staraniom pieniądze z UE nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone. Jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone i Warszawa skorzysta wtedy z olbrzymich pieniędzy na inwestycje - stwierdził wczoraj w Radiu ZET kandydat PO na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski.

Ostrzegł, że ponieważ unijne rozporządzenie wiąże wypłaty funduszy z przestrzeganiem prawa w krajach członkowskich, "jeśli PiS będzie tak dalej rządzić, Warszawa straci miliardy".

Wypowiedź Rafała Trzaskowskiego skomentowała w rozmowie z Polskim Radiem minister w kancelarii premiera Beata Kempa.

- Jakie jest źródło i na jakiej podstawie Rafał Trzaskowski tak ewidentne sądy wydaje w mediach. Pytanie, co za tym szło, idzie bądź co się działo. Jeżeli powiążemy to z owymi, no nieuzasadnionymi, atakami komisarzy Unii Europejskiej, trzeba się temu przyjrzeć, bo dla mnie to jest absolutna zdrada stanu - powiedziała.

Kempa powiedziała, że w związku z tą wypowiedzią pojawia się pytanie, "na ile Unia Europejska w świetle słów pana Trzaskowskiego próbuje ingerować w demokratyczne wybory poprzez instrumenty, o ile tak się dzieje".