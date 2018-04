Macierewicz: Te pieniądze były częścią pensji

- Prawo i Sprawiedliwoœć nikogo nie chce ukarać. Prawo i Sprawiedliwoœć chce przywrócić sprawiedliwoœć społecznš - powiedział Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, komentujšc zapowiedŸ prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczšcš obniżenia pensji posłom i samorzšdowcom.

Prezes PiS poinformował w czwartek, że jego partia zamierza obniżyć wynagrodzenia parlamentarzystów o 20 proc., a także wprowadzić limit wynagrodzeń dla burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. To reakcja na krytykę rzšdu PiS za nagrody wypłacane ministrom w 2016 i 2017 roku przez Beatę Szydło (w 2017 roku każdy z ministrów otrzymał po kilkadziesišt tysięcy złotych rocznie).

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Z tego, co wiem, to ma to też dotyczyć szefów spółek Skarbu Państwa - dodał Antoni Macierewicz w rozmowie w TVP1. - To jest decyzja, co do której nikt z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwoœci nie miał cienia wštpliwoœci. To jest jednogłoœna decyzja całego kierownictwa. Sprawy społeczne sš jednymi z najważniejszych dla nas wszystkich, dla życia społecznego, dla możliwoœci sprawiedliwego rozwoju Polski, dlatego takš decyzję podjęliœmy - mówił były szef MON.

Czy przyznanie premii było błędem? - Nie chcę się do tego ustosunkowywać, zwłaszcza, że ona się odbywała w ten sposób, iż te pienišdze były częœciš pensji, w zwišzku z tym były w kolejnych ratach przekazywane - podkreœlił Macierewicz. - Ale ważne jest, żeby ta sprawa była podniesiona do rangi symbolu, zmiany polityki społecznej i tego, co słusznie jest uważane za obowišzek każdego rzšdu: promowania, podkreœlania i kształtowania atmosfery sprawiedliwoœci społecznej - dodał.

Były minister potwierdził, że swojš nagrodę przekaże na Caritas. - To jedna z najbardziej szacownych na œwiecie, jeœli nie najbardziej szacowna, instytucja, która pomaga w dramatycznie trudnych sytuacjach, która jest wielkš instytucjš sprawiedliwoœci społecznej, więc warto jš wesprzeć - ocenił.

Pytany o reakcję opozycji na zapowiedŸ prezesa Kaczyńskiego, Macierewicz stwierdził, że "to sš ludzie, którzy zasłynęli z takiego bardzo bezczelnego stosunku do pieniędzy i takiego głębokiego przekonania, że pienišdze im się należš". - Warto, żeby teraz dali wyraz temu, jak jest naprawdę, żeby słowa, które powtarzali przez ostatnie dwa lata, atakujšc rzšdzšcych ludzi z Prawa i Sprawiedliwoœci, stały się dla nich miernikiem prawdy. Jeżeli sami tego nie zrobiš, to większoœciš głosów obozu patriotycznego zostanš do tego zmuszeni - mówił, zapowiadajšc projekt dotyczšcy obcięcia pensji politykom.

- Prawo i Sprawiedliwoœć nikogo nie chce ukarać. Prawo i Sprawiedliwoœć chce przywrócić sprawiedliwoœć społecznš. To jest nasz cel od samego poczštku. My to zapowiadaliœmy, gdy szliœmy do rzšdu, my to zrealizowaliœmy, wprowadzajšc podstawowe reformy, przywracajšce - przynajmniej w jakiejœ mierze - sprawiedliwoœć społecznš i teraz realizujemy to dalej - powiedział Antoni Macierewicz.