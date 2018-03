Expose Czaputowicza: Unia w kryzysie, Rosja zagrożeniem

Polska będzie dšżyć do zwiększenia obecnoœci wojskowej i infrastruktury NATO w regionie, a zagrożeniem dla podmiotowoœci Polski w stosunkach międzynarodowych sš działania Rosji - powiedział w Sejmie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, przedstawiajšc w Sejmie informację o zadaniach polityki zagranicznej w 2018 r.

Minister zadeklarował, że najważniejszš zasadš w stosunkach międzynarodowych powinna być "zasada podmiotowoœci" - "nic o nas bez nas". - Oczywistš racjš stanu Polski jest zagwarantowanie narodowej niepodległoœci i suwerennej państwowoœci. Jest niš także zapewnienie cywilizacyjnego rozwoju Polski w podmiotowych relacjach w łonie wspólnoty międzynarodowej - mówił.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Szef polskiej dyplomacji przedstawił cztery tezy dot. wyzwań, celów i natury polskiej polityki zagranicznej.

- Pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jakš posiada ona w Europie - tłumaczył. - ródłem atrakcyjnoœci Polski i zarazem zdolnoœci jej skutecznego oddziaływania na procesy decyzyjne, czy to jako sojusznika w ramach NATO, czy też partnera w strukturach Unii Europejskiej, jest jej zdolnoœć do artykułowania interesów państw naszego regionu i działania w roli ich adwokata. Odbywać się to może przy pełnym poszanowaniu podmiotowoœci politycznej naszych partnerów z sšsiedztwa. Na Polsce, jako największym państwie w regionie, leży główny ciężar promocji i obrony zbieżnych z polskimi interesów naszych regionalnych partnerów - mówił Czaputowicz.

Wyjaœnił póŸniej, że polskie wojsko uczestniczy w misjach na Łotwie i w Rumunii, kontyngent lotnictwa pełni służbę w państwach bałtyckich, a Polska współpracuje z Niemcami i Daniš w ramach Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. W ubiegłym roku Wojsko Polskie brało udział w 13 misjach zagranicznych. Przyznał jednak, że z powodu m.in. "silnego wzrostu gospodarczego" nie udało się w zeszłym roku spełnił wymogu przeznaczania 2 proc. PKB na obronnoœć (tylko 1,99 proc.).

Unia w kryzysie

W drugiej tezie Czaputowicz zauważył, że "Unia Europejska znajduje się w kryzysie, zarówno w sferze instytucjonalnej, aksjologicznej, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego".

- Chociaż kryzys finansowy 2008 roku pod względem ekonomicznym zakończył się, to jego skutki polityczno-społeczne nadal wywierajš wpływ na charakter relacji między państwami członkowskimi, rolę Unii w przyszłoœci projektu europejskiego. Kryzys procedur demokratycznych w państwach członkowskich i przeniesienie rzeczywistych procesów decyzyjnych do nieformalnych gremiów, prowadzi do osłabienia pozycji Unii, narastania eurosceptycyzmu i renacjonalizacji polityk państw europejskich - dodał.

Czaputowicz zauważył póŸniej, że "Komisja Europejskanie jest superrzšdem, a Parlament Europejski - superparlamentem" - Nic tak nie szkodzi idei integracji europejskiej jak faktyczna nierównoœć jej państw członkowskich wobec prawa, podwójne standardy i odchodzenie KE od roli obiektywnej strażniczki traktatów - stwierdził. Zapowiedział też, że z powodu obaw o niejasne kryteria, rzšd PiS jest przeciwny powišzaniu dostępu do funduszy unijnych z ocenš przestrzegania praworzšdnoœci.

Armia USA w Europie

- Wojskowa obecnoœć Stanów Zjednoczonych w Europie, ich silna pozycja w NATO, ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu - kontynuował minister.

- W interesie Polski i Europy Œrodkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej częœci œwiata. Polska jest jak najżywotniej zainteresowana utrzymaniem silnych więzi transatlantyckich. Ich nieustanne wzmacnianie i rozwój sš fundamentalnym zadaniem polskiej polityki bezpieczeństwa - zaznaczył.

Rosja zagrożeniem

Zdaniem Czaputowicza "zagrożeniem dla zbudowania podmiotowoœci Polski w stosunkach międzynarodowych jest polityka Rosji".

- Rosja dšży do rewizji porzšdku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 roku i przyniósł Polsce przywrócenie niepodległoœci. Instrumentami osišgania tego celu sš: destabilizacja licznych regionów w bliższym i dalszym sšsiedztwie Polski, działanie na rzecz zaostrzenia podziałów politycznych wewnštrz poszczególnych państw jak i między nimi rozbijanie jednoœci transatlantyckiej i pogłębianie podziałów wewnštrz Unii Europejskiej - tłumaczył w Sejmie szef dyplomacji.

- Za niezbędne uznajemy utrzymanie dialogu politycznego z Rosjš. Jego istotš nie może być jednak ignorowanie jej obecnej agresywnej polityki wobec Zachodu - dodał, zaznaczajšc, że "Rosja w ostatnich latach naruszyła wiele traktatów".

W kontekœcie Rosji minister zwrócił także uwagę, że Polska "wielokrotnie wskazywała na brak podstaw dla dalszego przetrzymywania wraku samolotu Tu-154 oraz czarnych skrzynek" - Sš one polskš własnoœciš, a ich zwrot jest nie tylko obowišzkiem prawnym, ale także moralnym - oœwiadczył. Zapowiedział też, że będzie dšżył do "odzyskania kluczowych dla polskiej historii archiwów, które sš w posiadaniu Rosjan". - Przykładem udanej współpracy było opracowanie przez polskich i rosyjskich badaczy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli do nauki historii - podkreœlił.

"Oczekujemy na wizytę prezydenta Izraela"

- Oczekujemy na wizytę prezydenta Izraela w Polsce, który wraz z prezydentem Andrzejem Dudš uczestniczyć będzie w Marszu Żywych - zapowiedział też szef MSZ, nawišzujšc do konfliktu dyplomatycznego na linii Polska - Izrael.

Minister dodał, że "debata wokół nowelizacji ustawy o IPN uœwiadomiła różnicę pamięci historycznej Polaków i Żydów". - Polska nie współpracowała z okupantem w żadnej zorganizowanej formie, prowadziła uporczywš walkę, alarmowała aliantów o losie eksterminowanych przez III Rzeszę Żydów, karała œmierciš akty współdziałania polskich obywateli w tej zbrodni - przypomniał.

Czaputowicz podkreœlił też, że relacje Polski z Izraelem rzšd chce budować "na fundamencie wielowiekowego współżycia Polaków i Żydów pod jednym polskim dachem". - Koncentrujemy się na współpracy gospodarczej i technologicznej - zapowiedział.

Zapowiadajšc politykę Polski jako członka Rady Bezpieczeństwa ONZ (kadencja rozpoczęła się w styczniu, upłynie 31 grudnia 2019 roku), Czaputowicz zadeklarował "wzmacnianie zasad prawa międzynarodowego, zapobieganie konfliktom oraz zwalczanie nowych zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa". Zaznaczył, że Polska domaga się "zaprzestania destabilizujšcych działań Rosji wobec Ukrainy oraz podkreœla koniecznoœć pokojowego uregulowania konfliktu w Donbasie".

Wystšpieniu ministra spraw zagranicznych przesłuchiwał się m.in. prezydent Andrzej Duda.