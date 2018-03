Minister rozwoju: Rząd chce zachęcić emigrantów

Zagraniczni inwestorzy nie doceniali potencjału Polski. Teraz się to zmienia – przekonuje minister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Trwajš spotkania polskich firm z zagranicznymi inwestorami w Londynie. Na ile ich inwestycje sš istotne w Planie Morawieckiego?

Jerzy Kwieciński: Inwestycje sš tak ważne, bo sš najważniejszym silnikiem wzrostu gospodarczego i sš tak ważne, bo działajš wiele lat. Majš swój długoterminowy efekt rozwojowy, inaczej niż eksport czy konsumpcja. Ale zmieniamy politykę gospodarczš w naszym kraju. Z takiej, która była silnie zorientowana na działania popytowe, zwišzane z konsumpcjš, na politykę, która mocno opiera się na zrównoważonym wzroœcie gospodarczym i oszczędnoœciach, które będš budowały kapitał na inwestycje.

Pojawia się jednak zastrzeżenie, że nowe inwestycje w Polsce to tak naprawdę tylko kolejne etapy budowania montowni w naszym kraju.

Tu się nie zgodzę. WeŸmy pod uwagę same inwestycje zagraniczne. Przez ostatnich kilkanaœcie lat, od poczštku procesu transformacji panował model oparty na prywatyzacji. Czyli te inwestycje, które wchodziły do naszego kraju polegały głównie na przejmowaniu polskich aktywów i firm. A my przez ostatnie dwa lat stawiamy na inwestycje typu greenfield. Czyli robione od samego poczštku, takie które majš silny pierwiastek innowacyjny. I chodzi o nam o to, by one przychodziły z technologiami, których w Polsce nie ma. To nie sš montownie. Te inwestycje będš przynosić wartoœć dodanš.

Stšd udział polskich firm w 5. CEE Capitals Markets Conference w Londynie.

Nie ma co ukrywać. Fakt, że Wielka Brytania wychodzi z UE sprawia, że wielu inwestorów rozglšda się za nowymi miejscami lokowania kapitału bšdŸ prowadzenia biznesu. Po drugie, Brexit sprawia, że sš tworzone nowe relacje Wielkiej Brytanii z UE. Nam zawsze bardzo dobrze współpracowało się z Brytyjczykami. Także po Brexit chcielibyœmy, aby te relacje były jak najbardziej bliskie. Po trzecie trzeba szczerze powiedzieć, że inwestorzy - i brytyjscy, i inni,i którzy tu sš - nie do końca doceniali potencjał naszego kraju.

W jakim sensie?

Wydaje się, że do tej pory nie doceniali siły naszej gospodarki. Traktowali cały obszar Europy Œrodkowej jako kraje, które pozostały po dawnym bloku sowieckim i które sš cały czas na niskim etapie rozwoju gospodarczego. My teraz pokazujemy nasz potencjał i dorobek, również przez współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Tu nie chodzi wyłšcznie o działania zwišzane z politykš europejskš, tylko ogólne działania gospodarcze i konsekwentnš realizację naszej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czy sam Plan Morawieckiego jest jakoœ odnotowywany?

Tak, zwłaszcza jasne przesłanie do inwestorów - nasz plan jest nastawiony na to, by Polska rozwijała się na innowacjach i inwestycjach. My nie chcemy już być krajem taniej siły roboczej, w którym technologie sš tylko replikowane. Chcemy, by to u nas nowe innowacyjne rozwišzania były generowane.

Realnie ten paradygmat polityki gospodarczej się zmienia przez ostatnie dwa lata?



Tak, zmienia się. Szczególnie, jak już wspomniałem, w odniesieniu do inwestycji zagranicznych. Już wiele razy spotkałem się z opiniami inwestorów: Dobrze, że artykułujecie swoje potrzeby, dobrze, że zależy Wam na inwestycjach z wysokimi technologiami, że myœlicie długoterminowno. Do tego naszym atutem dostrzeganym przez inwestorów jest wysoka jakoœć dobrze wykształconych kadr.

Argumentem politycznym wobec Planu Morawieckiego jest to, że to sš tylko slajdy.

To było podejœcie czysto biznesowe. Administracja państwowa lubi takie woluminy, grube dokumenty, które można oprawić i postawić na półce. Biznes lubi proste rzeczy, by tak powiedzieć slajdowe czy infograficzne. Ale dokument, który powstał na bazie tej koncepcji został przygotowany jest w pełni profesjonalny. Bardzo często za granicš pytajš mnie o ten dokument i wiem, że jest on czytany w wielu kręgach.

Premier Morawiecki mówił wielokrotnie o tym, że Polska musi uciec z pułapki œredniego rozwoju. Spotkanie w Londynie też ma pomóc z tego wyjœć.

Absolutnie tak. Branża motoryzacyjna i meblarska to teraz dwa najsilniejsze pro-eksportowe sektory w Polsce. Rolls-Royce na przykład produkuje w Polsce silniki, które mogš być stosowane nie tylko w samochodach ale i samolotach. To najwyższe technologie. To inwestycja brytyjska. Ale my stawiamy na innowacje w całym przemyœle. M.in. też - co będzie ciekawe dla Brytyjczyków - w zbrojeniówce. Ostatnie kilkanaœcie lat to okres zapaœci w polskim przemyœle obronnym. Ten sektor został trochę zaniedbany. Współpraca, którš nawišzujemy z inwestorami może mieć znaczenie także dla tej branży.

Odbiera pan sygnały, że klimat polityczny w Polsce przeszkadza inwestorom?

Wzrost gospodarczy naszego kraju jest bardzo silny. Jeden z najsilniejszych wœród dużych gospodarek europejskich. Mamy też bardzo niskie bezrobocie. Za to wysokie oceny społeczeństwa: polityki gospodarczej i jakoœci życia Polaków. Inwestorzy potwierdzajš zainteresowanie naszym krajem, lokujšc u nas rocznie po kilkanaœcie mld euro. Faktem jest, że zdarzajš się nieprzychylne opinie w mediach europejskich w niektórych kręgach. Ale dlatego też tu przyjechaliœmy, by prowadzić dialog. W polityce cały czas pojawiajš się różne wydarzenia, różne problemy. Rolš polityków jest sobie z nimi radzić. A dla inwestorów najważniejsze sš dane płynšce z gospodarki.

Spodziewa się pan w tym tygodniu nowych, konkretnych rezultatów dotyczšcych inwestycji?

To nie jest takie proste przełożenie. Ale m.in. przeniesienie częœci operacji JP Morgan do Polski było wynikiem naszej wczeœniejszej obecnoœci na podobnych międzynarodowych spotkaniach jak to w Londynie. Często jest tak, że potencjalny inwestor zastrzega anonimowoœć do czasu ogłoszenia decyzji. Nie przyjechaliœmy tu, by zaraz coœ nowego ogłosić. Tu nie chodzi o działania PR-owe. Jesteœmy po to, by pokazywać że Polska dobrze się rozwija i jest krajem dobrze zarzšdzanym.

Plan Morawieckiego jest rzeczywiœcie sprawniej realizowany po tym, jak Morawiecki został premierem?

Naszš strategię można okreœlić jako rzšdowy biznesplan. Realizujemy go konsekwentnie i widać rezultaty tych działań. WskaŸniki makro sš tego efektem. Dwa lata temu wielu ekonomistów wieœciło krach w Polsce.

O tym mówiła też opozycja.

Jest dokładnie odwrotnie. Gdy ma się dobry plan i jest on sukcesywnie wdrażany, to sš też efekty. Co do ostatnich 100 dni, to niewštpliwie przestawienie działań rzšdu na sporawy gospodarcze jest widoczne. WyraŸnego przyspieszenia nabierajš prace np. nad Konstytucjš dla Biznesu. Intensyfikujemy działania zwišzane z realizacjš programu Mieszkanie Plus. Ważnš kwestiš jest także polityka imigracyjna, zwłaszcza w kontekœcie rynku pracy.

Czego można się spodziewać?

Działań rzšdu nie tyle zwišzanych z ochronš granic, ale z wykorzystaniem i imigrantów, i naszych emigrantów do rozwoju kraju. Bo ja przypuszczam, że wiele osób np. z Wielkiej Brytanii wróci. To jest realne, chociaż zapewne nie na masowš skalę. Nie oczekujemy, że wszyscy Polacy gremialnie wrócš. Ale jeœli będziemy ich zachęcali, to np. zakładać w Polsce firmy. Te działania sš bardzo ważne. Przedsiębiorcy sygnalizujš problemy rynku pracy w niektórych obszarach działalnoœci i dobrze przemyœlana polityka migracyjna może być tu pomocna.

Apel o nowe ręce do pracy?

Tak. Gospodarka się rozwija, firmy majš zamówienia i potrzebujš ršk do pracy. Polityka migracyjna będzie się też odnosiła do imigrantów ze Wschodu, których najwięcej pochodzi z Ukrainy. Drugi kierunek - zachęty dla Polaków, którzy wyjechali z kraju.

Mieszkanie Plus nie jest zagrożone?

Potrzeba przyspieszenia wdrożenia tego programu spowodowała, że premier Mateusz Morawiecki osobiœcie nadzoruje ten projekt i stoi na czele Rady Mieszkalnictwa. Ten program musi być sprawnie realizowany. To wyzwanie cywilizacyjne dla naszego kraju. A zarazem silny impuls inwestycyjny dla polskiej gospodarki.