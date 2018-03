Szymański: Mateusz Morawiecki skutecznie realizuje polskie cele

Polska jest gotowa do zawierania kompromisów, ale nie będziemy robili gestów kosztem naszych interesów - mówi Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych.

Co można powiedzieć po 100 dniach o premiera Morawieckiego w polityce zagranicznej?

Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych: 100 dni to za mało, żeby tworzyć definitywne oceny. Ale skoro Mateusz Morawiecki w swojej przeszłej roli, wicepremiera i ministra finansów oraz rozwoju, oddziaływał w istotny sposób na kwestie europejskie, to coœ już można stwierdzić. Po 100 dniach można powiedzieć jedno, premier Morawiecki jest człowiekiem dialogu i nie unika trudnych tematów, wręcz próbuje jej otwierać. Myœlę, że wiarygodnie oferuje otwartoœć na różne racje i tym samym otwiera naszych partnerów na polskie racje.

W jakich kwestiach?

We wszystkich najważniejszych sprawach UE. W sprawach budżetu europejskiego, polityki imigracyjnej, klimatu, reformy strefy euro, czy unii bankowej, ale także w sprawach arcytrudnych, jak kwestie praworzšdnoœci w Polsce.

Perspektywa skutecznej obrony polskich racji przy jednoczesnym zażegnaniu wielu napięć z Brukselš jest dziœ na tyle realna, że nasi oponenci w kraju i zagranicš sš realnie podenerwowani. Dlatego w sferze polityki zagranicznej atakujš premiera najsilniej, czasem zwykłym kłamstwem. Np. wbrew informacjom wczorajszej "Rzeczpospolitej" nie jest prawdš, że premier Morawiecki opuœcił jakškolwiek dyskusję szefów rzšdów o strefie euro. Tym samym zorganizowanie pištkowego spotkania bez udziału państw spoza strefy euro nie może mieć żadnego zwišzku z wydumanš absencjš premiera, co wmawia czytelnikom autorka tekstu.

Relacje ze strategicznymi partnerami nie wyglšdajš lepiej po 100 dniach premiera Morawieckiego, ale gorzej. Nie tylko z UE, ale już też z USA, Ukrainš i Izraelem Polska jest w gorszych relacjach.

Sekwencja wydarzeń nie sprzyjała premierowi. Ale byłoby czymœ naiwnym oczekiwać, że jednoœć i porozumienie z partnerami będziemy budowali kosztem naszych racji. Misjš premiera Morawieckiego jest obrona polskich racji i znalezienie dla nich miejsca w szerszym kontekœcie oczekiwań naszych naturalnych sprzymierzeńców. Sztukš jest właœnie budowanie jednoœci politycznej, porozumienia w sytuacji, w której mamy różnice zdań. Misja premiera Morawieckiego rozpoczęła się w trudnym momencie, również w czasie zawirowań w UE, których nie jesteœmy Ÿródłem. Osobista wiarygodnoœć premiera Morawieckiego jest gwarantem rozwišzania sporów międzynarodowych, w które Polska została uwikłana.

Premier Morawiecki jest gwarantem porozumienia z naszymi strategicznymi sojusznikami?

Tak. Osobiœcie zależy mu na wyprostowaniu kwestii trudnych. Prostowany jest spór o praworzšdnoœć z Komisjš Europejskš, ale również polityczna agenda polsko-niemiecka, szczególnie w sprawach europejskich. Premier Morawiecki może pomóc wyjœć z impasu w takich sprawach jak praworzšdnoœć czy migracja.

A nie jest tak, że Mateusz Morawiecki na unijnych szczytach wypada znacznie gorzej niż Beata Szydło?

Każdy z premierów jest innš osobowoœciš, ale to nie usprawiedliwia ich tandetnego konfrontowania. Mateusz Morawiecki skutecznie realizuje polskie cele. Wczeœniej przez dwa lata na forum Rad ds. Gospodarczych i Konkurencji, dziœ na forum Rady Europejskiej. Jesteœmy zadowoleni z kolejnych konkluzji przyjmowanych przy walnym udziale Polski. Nie mamy powodu do niezadowolenia z przebiegu szczytów Rady Europejskiej.

Czy poza słowami w takich sprawach jak migracje czy praworzšdnoœć premier jest w stanie coœ zaproponować naszym sojusznikom, a rzšd zrobić krok w tył?

Dziœ w Radzie ds. Ogólnych nie ma większoœci, która by była zdolna do zagłosowania przeciwko Polsce. To efekt osobistej wiarygodnoœci Premiera. Większoœć państw oczekuje polubownego rozwišzania tego sporu. Znaczna częœć tych państw zgłasza oczekiwania, które sš znacznie bardziej realistyczne, niż to, co otrzymujemy w kolejnych dokumentach Komisji Europejskiej. To również wynik wysiłków i wiarygodnoœci Premiera. Pojawia się realna szansa na rozwišzanie tego napięcia. Byłoby dobrze dla Polski i samej UE, by nastšpiło to przed podjęciem realnych rozmów o przyszłym budżecie UE. Dajmy więc czas na wykorzystanie tej szansy.

Czy w kwestii ustawy o IPN, praworzšdnoœci i migracji premier nie jest w stanie zaoferować partnerom nic więcej, niż tylko słowa?

W przypadku ustawy o IPN mamy bardzo odpowiedzialny wniosek prezydenta Dudy do Trybunału Konstytucyjnego, w którym sš przedstawione uzasadnione wštpliwoœci nie co do celu ustawy, ale co do tego, w jaki sposób sš sformułowane przepisy. W tej sprawie może coœ się zmienić, kiedy wypowie się Trybunał. W temacie migracji Polska nasila swoje zaangażowanie we wszystkich dziedzinach europejskich solidarnoœci migracyjnej, z wyjštkiem kwestii relokacji. To pokazuje, że Polska jest gotowa do zawierania kompromisów, ale nie będziemy robili gestów kosztem naszych interesów. Nasi partnerzy muszš zrozumieć uwarunkowania wewnętrzne w Polsce. Rozumiemy, że Angela Merkel ma swoich wyborców, ale my mamy też swoich wyborców.

W expose szefa MSZ nie pojawia się temat euro, premier dystansuje się od unijnej waluty, Polska pierwszy raz od lat nie została zaproszona na szczyt strefy euro.

Żadne państwo spoza strefy euro nie bierze udziału w tym spotkaniu. O przystšpieniu Polski do strefy euro będziemy rozmawiali w dalszej przyszłoœci, kiedy będzie więcej wiadomo o stanie strefy po kryzysie. Dziœ najważniejsze jest to, by zabezpieczyć otwartoœć instytucji, takich jak unia bankowa i integralnoœć wspólnego rynku po reformie. Obie sprawy sš na stałe obecne w naszych rozmowach z głównymi państwami strefy. Mamy tu zaskakujšco dużš zbieżnoœć interesów z Berlinem, co wybrzmiało w trakcie poniedziałkowej wizyty Kanclerz Merkel bardzo mocno. Nasze interesy w zwišzku z reformš strefy euro sš zabezpieczone.