Beata Szydło: Nagrody ministrom się należały. Za ciężką, uczciwą pracę

- Tak, rzeczywiœcie ministrowie, wiceministrowie w rzšdzie PiS otrzymywali nagrody - za ciężkš, uczciwš pracę i te pienišdze im się po prostu należały - oceniła z trybuny sejmowej była premier Beata Szydło. - To były nagrody oficjalne, nagrody, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie. A nie zegarki od kolegów-biznesmenów - dodała.

W ubiegłym roku ministrowie gabinetu Beaty Szydło otrzymali od 65 do 82 tys. zł premii. Z wykazu opublikowanego przez Krzysztofa Brejzę, posła PO, wynika, że najwyższe nagrody - prócz podstawowego wynagrodzenia - otrzymał ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Zainkasował ponad 82 tys. zł brutto, czyli miesięcznie był nagradzany kwotš ok. 6840 zł miesięcznie. Najniższe nagrody dla ministrów w skali roku wyniosły 65 100 zł, czyli prawie 5,5 tys zł miesięcznie.

W czwartek głos w Sejmie w sprawie nagród zabrała była premiera Beata Szydło. - Tak, rzeczywiœcie ministrowie, wiceministrowie w rzšdzie PiS otrzymywali nagrody - za ciężkš, uczciwš pracę i te pienišdze im się po prostu należały! - mówiła.

- To były nagrody oficjalne, nagrody, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie. A nie zegarki od kolegów-biznesmenów - dodała obecna wicepremier, nawišzujšc do zarzutów stawianych Stanisławowi Gawłowskiemu, posłowi PO.

- Ci ludzie ciężko pracowali i pracujš, po to, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć się z rozwoju Polski, a nie wybrane grupy interesu - kontynuowała Szydło.

- Chcemy dalszego rozwoju. Chcemy, żeby Polska nadal budowała swojš silnš pozycję na œwiecie, w Europie, żeby była państwem rozwijajšcym się. Myœlimy o tych wyzwaniach, które przed nami. Naszym błędem - i tu zwracam się do naszych rodaków, do Polaków - było to, że na poczštku kadencji nie porozmawialiœmy z państwem o tym, jak należy wynagradzać uczciwie pracujšcych i ciężko pracujšcych urzędników. Ale mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że ten temat zostanie w tej chwili uporzšdkowany i zamknięty - stwierdziła.

Szydło podziękowała za współpracę swoim ministrom oraz klubowi parlamentarnemu PiS. - Ale przede wszystkim podziękowania należš się Polakom - tym wszystkim, którzy dzisiaj, kiedy mnie spotykajš, mówiš "dziękujemy, trzymamy za was kciuki, tylko martwimy się, że przyjdzie taki czas, że może się w Polsce coœ złego stać i zmienić". Nie zmieni się. Będziemy dalej pilnować interesu Polaków - zapowiedziała.

Zwracajšc się do posłów PO, Szydło wzywała, by ci wytłumaczyli się z planów budowy elektrowni atomowej w Polsce, której koszt w cišgu pięciu lat wyniósł według niej 182 mln zł. - 100 tys. (zł) dostawał wasz partyjny kolega co miesišc za budowanie tej elektrowni. Niech pan weŸmie mapę Polski, stanie tutaj na mównicy i wskaże, gdzie jest ta elektrownia, bo nawet przez 5 lat lokalizacji nie wskazaliœcie - mówiła.

- Ja mogę stanšć dzisiaj przed wszystkimi i rozliczyć się z tego wszystkiego, co przez dwa lata zostało zrobione. Mogę z otwartš przyłbicš mówić o premiach, nagrodach, bo to były pienišdze uczciwie wypłacane z budżetu, który był na to przeznaczony. A gdzie były wypłacane nagrody dla waszych polityków? Na œmietnikach, w cmentarzach czy (w restauracji) u Sowy? - pytała była premier.

Szydło broniła także dokonań swojego rzšdu i ministrów. - Wzmocniliœmy wymiar sprawiedliwoœci. Wzmocniliœmy, naprawiliœmy system podatkowy. Pienišdze, które za waszych czasów wypływały z budżetu, trafiły dzisiaj do kieszeni zwykłych obywateli. Wzmocniliœmy działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego - tego biura, z którego wy się œmiejecie, ale którego tak bardzo bojš się ci, którzy robiš deale i różnego rodzaju szwindle na pograniczu, na styku gospodarki i polityki - mówiła do opozycji.

- Rzšd Prawa i Sprawiedliwoœci odbudowuje Polskę. Naprawiamy to, co zostało zepsute, reformujemy, również jeżeli chodzi o politykę zagranicznš. Również jeżeli chodzi o nasze relacje w Unii Europejskiej. I te osišgnięcia, które w cišgu tych dwóch lat ma na swoim koncie polska dyplomacja, wy możecie zaledwie o nich marzyć i wiecie o tym doskonale - przekonywała premier.

Posłowie PiS przyjęli przemówienie Szydło owacjš na stojšco.