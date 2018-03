Patryk Jaki: Spadek poparcia dla PiS? Sondaż mógł być "podprowadzany"

- Wiele wskazuje, że ten sondaż mógł być "podprowadzany" - powiedział Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwoœci, komentujšc sondaż Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24, w którym poparcie dla Zjednoczonej Prawicy wyniosło tylko 28 procent. Przyznał też, że w 2016 roku otrzymał rzšdowš nagrodę w wysokoœci ok. 30 tys. zł.

W jaki sposób sondaż mógł być "podprowadzany"? - Tzn. że pojawiły się tam dwa pytania, jedno pytanie dotyczyło nagród dla (członków) rzšdu, które wiadomo, że sš niepopularne i kolejne pytanie dotyczyło poparcia dla partii. I to powoduje, że jest wtedy nienaturalny. Socjologowie mówiš, że to jest najlepszy sposób, żeby zmanipulować sondaże - wyjaœniał Jaki w Polsat News.

- Pytałem się dziennikarzy TVN-u i nie potrafili zaprzeczyć, żeby tak nie było - dodał wiceminister sprawiedliwoœci.

- Nawet jeżeli by tak było, że jest tak duży spadek, przyjmujemy to z pokorš, będziemy ciężko pracowali na to, aby pokazać Polakom, że jednak mimo, że jesteœmy ludŸmi i być może popełniamy jakieœ błędy, tak jak każdy rzšd, to bilans naszej pracy jest pozytywny - zaznaczył Jaki. - Jestem przekonany, że można to zobaczyć. Widać to w wynikach gospodarczych, widać w wynikach dotyczšcych œcigania przestępczoœci zorganizowanej - prokuratura ma tutaj fantastyczne wyniki - i bezpieczeństwo Polaków roœnie - dodał.

Polityk Solidarnej Polski przyznał, że otrzymał w zeszłym roku rzšdowš nagrodę w wysokoœci ok. 30 tys. zł. - Nie zwróciłem tej nagrody, natomiast częœć przekażę na działalnoœć charytatywnš, tak jak obiecałem - mówił. Pytany, jaka to będzie częœć, odpowiedział, że "znaczna".

- W tym roku nie było żadnych nagród. I dobrze - ocenił.

- Można rozważać różne interpretacje tego wydarzenia. Doszliœmy do wniosku, że niepotrzebnie sš wypłacane premie i dlatego ich nie ma. Szukamy też narzędzi i instrumentów, aby uporzšdkować administrację, aby była tańsza, lepsza. To się powoli dzieje, dlatego jesteœmy przekonani, że z punktu widzenia odbioru Polaków, ale też państwowego, takich premii w przyszłoœci nie powinno być - powiedział Patryk Jaki.