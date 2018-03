Radosław Sikorski w Wielkiej Brytanii: Kaczyński może doprowadzić do Polexitu

Były szef MSZ Radosław Sikorski przemawiał przed studentami z uniwersytetu w Greenwich. Pytany o możliwy Polexit, powiedział, że istnieje na to realna szansa.

Radosław Sikorski powiedział, że Prawo i Sprawiedliwoœć oraz rzšd mogš doprowadzić do wyjœcia Polski z Unii Europejskiej. Słowa ta padły podczas wystšpienia na uniwersytecie w Greenwich.

Były szef MSZ dodał, że eurosceptyczny ruch może wymknšć się spod kontroli, gdy Jarosław Kaczyński oczekuje od Brukseli ustępstw.

Czy rzšd Jarosława Kaczyńskiego chce doprowadzić do kolejnego Brexitu? - zapytała jedna z uczestniczek spotkania.

- Obawiam się, że może popełnić taki sam błšd jak eurosceptycy w Wielkiej Brytanii - odpowiedział Sikorski.

- On (Kaczyński - red.) myœli, że osišga lepszš umowę z Brukselš. Podobnie myœleli politycy na Wyspach. Rozpoczšł retorykę oraz ruch polityczny, który ostatecznie może być poza kontrolš. Może doprowadzić do Polexitu, nawet go nie planujšc - dodał.

Sikorski został również zapytano o to, czy inne kraje mogš pójœć œladem Wielkiej Brytanii. - Oczywiœcie. Widzimy wynik wyborów we Włoszech, w Niemczech coraz większe poparcie zdobywa antyunijna partia - ocenił.