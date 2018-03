Komorowski: Zwalniają wiceministrów? A co w rządzie robi Szydło?

Komorowski: Zwalniajš wiceministrów? A co w rzšdzie robi Szydło? Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Co robi w rzšdzie pan i była premier (Beata) Szydło? Co robi w rzšdzie pani (Beata) Kempa? Jakie one majš zadania? No na litoœć boskš - tu o żadne nowe zadania nie chodzi, tylko o to, że trzeba utrzymać, na zapotrzebowanie partyjne - konkretne osoby - mówił w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski, komentujšc zapowiedŸ dymisji 17 wiceministrów, ogłoszonš przez premiera Mateusza Morawieckiego.

WIDEO KOMENTARZ