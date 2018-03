Radio ZET: Rząd szykuje podwyżki dla ministrów

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej zakłada wzrost zarobków ministrów, którzy sš jednoczeœnie parlamentarzystami, oraz podsekretarzy stanu. Może to być podwyżka o kilka tysięcy zł na osobę.

Według projektu nowelizacji ustawy, do którego dotarło Radio ZET, ministrowie, którzy jednoczeœnie sš parlamentarzystami będš mieć prawo do zachowania 60 proc. poselskiego uposażenia.

Obecnie takiego prawa nie majš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

60 proc. uposażenia, do którego będš mieli prawo ministrowie, będšcy jednoczeœnie posłami, to ok. 6 tys. złotych. W tej chwili wynagrodzenie ministra to ok. 10 tys. zł plus dodatki - od 3 do 5 tys. złotych.

Według nowelizacji pracownikami służby cywilnej stanš się podsekretarze stanu. Tym samym zacznš zarabiać tyle, ile obecni dyrektorzy generalni ministerstw - ich pensja nieraz przekracza 20 tysięcy zł. Teraz pensja podsekretarza to 7 tys. zł netto.

Do służby cywilnej, według projektu, ma trafić 57 podsekretarzy.

Jednoczeœnie projekt ustawy zakłada zakaz przyznawania nagród ministrom i sekretarzom stanu.

Rada Służby Cywilnej miała w trybie obiegowym przyjšć projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej . Sprzeciwił się temu zasiadajšcy w Radzie poseł PO Mariusz Witczak.

Przewodniczšcy Rady Tadeusz WoŸniak, zwołał więc na dziœ posiedzenie, na którym projekt będzie omawiany.