Dworczyk: Odebranie Rosji mundialu byłoby bolesne dla Putina

- Trwajš intensywne konsultacje, na pewno w tym tygodniu zapadnš decyzje, jaka będzie reakcja przynajmniej częœci krajów NATO i UE wobec Rosji, a ja uważam, że powinniœmy skupić się głównie na tym, żeby okazać solidarnoœć, bo Rosja od lat działa na rozbicie solidarnoœci europejskiej, solidarnoœci krajów NATO - mówił w Radiu Zet szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk pytany o działania jakie sojusznicy Wielkiej Brytanii podejmš po otruciu na terenie Wysp byłego szpiega, Siergieja Skripala, rosyjskim œrodkiem chemicznym, Nowiczokiem.

Skripal i jego córka zostali otruci przed dwoma tygodniami w Salisbury. Wielka Brytania oskarża o udział w ataku na Skripala Rosję, podkreœla też, że po raz pierwszy po II wojnie œwiatowej na terenie Europy użyto broni chemicznej. Rosja nie odpowiedziała na żšdania Londynu, który domagał się wyjaœnień w jaki sposób Nowiczok znalazł się na terytorium Wielkiej Brytanii. W odpowiedzi na to Theresa May oznajmiła, że z Wielkiej Brytanii wydalonych zostanie 23 rosyjskich dyplomatów, którzy zostali oskarżeni o to, że sš niezadeklarowanymi pracownikami rosyjskiego wywiadu. Wielka Brytania zawiesiła też kontakty na wysokim szczeblu z Rosjš.

- Brytyjczycy bardzo słusznie zakładajš, że została przekroczona kolejna granica. Mamy do czynienia z bezprecedensowym wydarzeniem, kiedy gaz bojowy został użyty na terenie jednego z krajów NATO, i oni oczekujš solidarnoœci - mówił w Radiu Zet Dworczyk pytany o tę sprawę.

Dworczyk podkreœlił też, że Londyn "nie ma wštpliwoœci" co do tego, że w ataku na Skripala brało udział rosyjskie państwo.

Mówišc o brytyjskiej pewnoœci w tej kwestii Dworczyk stwierdził, że "Polska podziela ten punkt widzenia, że powinniœmy teraz pokazać solidarnoœć i w ramach UE, i w ramach NATO, i pokazać Rosji, że nie ma zgody na przekraczanie kolejnych granic".

Na pytanie czy Polska będzie - wzorem Wielkiej Brytanii - wydalać rosyjskich dyplomatów, Dworczyk nie odpowiedział (wczeœniej wykluczył to wiceszef MSZ, Marek Magierowski). Szef KPRM mówił natomiast, że mówi się m.in. o sankcjach gospodarczych.

Dworczyk pytany czy takš formš "solidarnoœci sojuszniczej mogłoby być zbojkotowanie piłkarskich mistrzostw œwiata albo odebranie ich Rosji" stwierdził, że "to drugie rozwišzanie byłoby bardziej dotkliwe dla Władimira Putina". - To jest jeden z pomysłów, tutaj musiałby być konsensus - dodał. Zaznaczył jednak, że nie jest szefem MSZ. Dopytywany o odebranie Rosji mundialu stwierdził, iż "mogłoby to być bardziej dostrzeżone przez Rosjan niż kolejne sankcje gospodarcze". - W rozmowach między dyplomatami różnych krajów (ten pomysł) pojawia się - podsumował.

Mundial w Rosji rozpocznie się w połowie czerwca. Na mistrzostwach wystšpi reprezentacja Polski. Wielka Brytania zapowiedziała już, że choć angielscy piłkarze pojadš do Rosji - to jednak na mundial nie pojadš przedstawiciele brytyjskiego rzšdu, ani rodziny królewskiej.